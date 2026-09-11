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Calas de interior: guía rápida y fácil para una floración espectacular en la primavera

Estas delicadas plantas necesitan de algunos cuidados sencillos para mantener sus hojas saludables y poder disfrutar de sus características flores.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Calas de interior
Calas de interior Foto: Pinterest
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Las calas son plantas ornamentales muy valoradas por sus flores elegantes, sus hojas verdes y su perfume especial. Y aunque suelen plantarse en jardines y espacios de exterior, también pueden cultivarse dentro del hogar.

Su nombre científico es Zantedeschia y existen distintas variedades con flores blancas, amarillas, rosadas, violetas y otros tonos. Si se las ubica correctamente y se controla el riego, pueden convertirse en una de las plantas más llamativas de cualquier ambiente.

Calas de interior Foto: Pinterest

¿Dónde colocar una cala dentro de casa?

La ubicación es uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta. Las calas necesitan buena iluminación para desarrollarse, pero no es conveniente exponerlas durante muchas horas al sol directo intenso.

Una ventana luminosa puede ser un buen lugar, especialmente si recibe luz filtrada a través de una cortina. La falta de iluminación puede afectar el crecimiento y reducir las posibilidades de floración.

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Por otro lado, es importante mantenerla alejada de fuentes de calor como estufas, radiadores o incluso el horno, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar sus hojas y marchitar sus pétalos.

Calas de interior Foto: Pinterest

Cómo regar las calas sin provocar problemas en las raíces

El riego debe ser regular durante el período de crecimiento, pero siempre evitando que el agua quede acumulada en el recipiente. La tierra tiene que mantenerse ligeramente húmeda, sin llegar a estar constantemente empapada.

Antes de volver a regar, conviene comprobar el estado del sustrato. Si todavía conserva bastante humedad, es mejor esperar unos días. Por otro lado, la cantidad de agua también debe ajustarse a la época del año. Durante los meses cálidos, la planta suele necesitar más hidratación debido a una mayor evaporación. En períodos fríos, en cambio, el riego debe reducirse.

Calas de interior Foto: Pinterest

Qué tipo de tierra necesitan las calas

Para cultivar una cala en interiores es fundamental utilizar un sustrato que permita evacuar el exceso de agua. Una tierra fértil, aireada y con buen drenaje ayuda a mantener las raíces en mejores condiciones.

La maceta debe contar con agujeros en la base. Si el agua queda retenida, aumenta el riesgo de que los órganos subterráneos de la planta se deterioren.

También es conveniente elegir un recipiente acorde al tamaño de la planta. Si las raíces están demasiado comprimidas, el crecimiento puede verse limitado y será necesario evaluar un trasplante.

Para mantener una cala saludable en interiores, lo fundamental es encontrar un equilibrio entre luz, humedad, temperatura y nutrientes. Con una ubicación adecuada y una rutina de cuidados adaptada a sus necesidades, esta planta puede crecer con fuerza y convertirse en una protagonista natural de la decoración del hogar.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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