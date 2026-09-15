Mapa del TramBus en Buenos Aires: qué calles cambian de sentido desde este martes 15 de septiembre

El TramBus T1 comenzará a generar cambios en la circulación de distintos barrios porteños. Foto: X

La llegada del TramBus T1 ya comienza a generar cambios concretos en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Desde este martes 15 de septiembre entrará en vigencia la primera etapa del reordenamiento vial diseñado para preparar el recorrido del nuevo sistema de transporte público eléctrico.

Los primeros cambios estarán concentrados en Almagro y Caballito y afectarán a cinco arterias. El esquema contempla modificaciones en distintos puntos de la Ciudad que se implementarán en etapas.

La primera etapa del reordenamiento vial alcanzará a calles de Almagro y Caballito. Foto: X @gcba

El futuro TramBus T1 tiene prevista su puesta en funcionamiento para fines de 2026, con un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

TramBus: qué calles cambian de sentido desde el 15 de septiembre

La primera etapa del reordenamiento comienza este martes y modifica la circulación en cinco calles y avenidas. El detalle es el siguiente:

Avenida La Plata: tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia entre Chaco/Quito y Rivadavia.

José Mármol: será mano única hacia Hipólito Yrigoyen entre Rivadavia e Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen: pasará a ser doble mano entre Muñiz y José Mármol.

Quito: tendrá sentido único hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz.

Pringles: será mano única hacia avenida Rivadavia entre Lezica y Rivadavia.

Algunas arterias cambiarán de sentido y otras pasarán a tener doble mano. Foto: X / @pberecia.

Los cambios también tendrán impacto en el transporte público. La línea 2 de colectivos, en su recorrido hacia Lomas del Mirador, circulará por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

¿Dónde estará prohibido estacionar?

El nuevo esquema de circulación también incluye modificaciones en las reglas de estacionamiento. En avenida La Plata estará prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos. En tanto, sobre Quito no estará permitido estacionar del lado izquierdo.

Además, habrá una restricción para quienes circulen por Hipólito Yrigoyen. Los vehículos que avancen desde avenida La Plata hacia José Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz. Estas modificaciones forman parte del reordenamiento vial previo a la implementación del TramBus T1.

El nuevo esquema también contempla modificaciones en las reglas de estacionamiento. Foto: X

Las calles que cambiarán en las próximas etapas

El plan contempla nuevos cambios de circulación que se aplicarán posteriormente en otros sectores porteños. Entre las arterias involucradas aparecen dos de gran importancia para el tránsito de Caballito: Honorio Pueyrredón y Acoyte.

El listado informado incluye:

Avenida La Plata

José Mármol

Hipólito Yrigoyen

Quito

Pringles

Avenida Honorio Pueyrredón

La calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón,

Avenida Acoyte.

Juan B. Ambrosetti

Felipe Vallese

Balcarce

Zañartú

Gibson

Butteler

El proyecto habla de 18 modificaciones, aunque la información pública disponible identifica 14 arterias o sectores. Esto ocurre porque determinados tramos o intervenciones se contabilizan de manera independiente. Por esa razón, se trata de 18 cambios de circulación y ordenamiento vial, no necesariamente de 18 calles distintas.

La Ciudad prepara la infraestructura necesaria para la llegada del TramBus T1. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Segunda etapa

Entre los cambios previstos se encuentra Honorio Pueyrredón, que tendrá sentido único hacia el sur entre Ángel Gallardo y Neuquén.

En Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, la circulación será únicamente hacia el norte. Juan B. Ambrosetti tendrá sentido hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia.

A su vez, Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti, mientras que Balcarce tendrá sentido hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Tercera etapa

La última etapa alcanzará a Zañartú, Gibson y Butteler.

Zañartú tendrá sentido este-oeste entre avenida La Plata y Senillosa; Gibson circulará en sentido oeste-este entre avenida La Plata y Castro; y Butteler tendrá sentido noreste-suroeste entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo.

El nuevo sistema de transporte eléctrico conectará el sur y el norte de Buenos Aires. Foto: X CiudaddeBondis

¿Cómo será el TramBus T1?

El TramBus T1 será un sistema de transporte público 100% eléctrico, con vehículos que circularán sobre neumáticos. Su diseño busca combinar la flexibilidad de los colectivos con características de un sistema de mayor capacidad, pero sin la necesidad de construir vías ferroviarias.

La línea tendrá 71 paradores a lo largo de sus aproximadamente 20 kilómetros de recorrido. Según la última actualización del proyecto, 52 ya estaban en ejecución.

Las paradas estarán separadas por unos 500 metros y durante las horas de mayor demanda se prevé una frecuencia de aproximadamente cuatro minutos.

El TramBus tendrá 71 paradores y permitirá combinar con distintas líneas de subte y tren. Foto: NA

El recorrido permitirá realizar combinaciones con las líneas A, B, D, E y H del subte, además de diferentes estaciones ferroviarias. El objetivo de la Ciudad es mejorar la conexión entre el sur y el norte porteño y alcanzar unos 50.000 pasajeros diarios.

Mientras avanzan las obras, el proyecto ya atraviesa una etapa de pruebas: la Ciudad realiza una prueba piloto del material rodante en el ramal C de la línea 34, además de continuar con la construcción de paradores, carriles e infraestructura.

La puesta en funcionamiento del TramBus T1 está prevista para fines de 2026.