Burgermania 2026: dónde probar hamburguesas especiales y cómo conseguir descuentos

Desde este martes 15 y hasta el jueves 17 de septiembre se realiza una nueva edición de Burgermania 2026. Foto: Instagram/burgermaniafest

Los fanáticos de las hamburguesas tienen una nueva excusa para salir a comer. Desde este martes 15 y hasta el jueves 17 de septiembre se realiza una nueva edición de Burgermania, el evento que durante tres días reúne a hamburgueserías de distintos barrios y localidades con creaciones especiales, combos exclusivos y propuestas que fueron preparadas especialmente para la ocasión.

La novena edición, denominada Vol. 9 – Signature Edition, propone algo más que salir a comer una burger: la idea es armar un recorrido y elegir distintos locales para descubrir cómo cada uno interpreta la consigna del festival.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Una hamburguesa que no está en la carta

Uno de los principales atractivos de Burgermania es que cada hamburguesería participante debe presentar una hamburguesa inédita, creada especialmente para esta edición.

La propuesta se ofrece en formato combo e incluye la burger, papas y bebida. De esta manera, quienes participen pueden elegir el local que más les interese y probar una creación que, en principio, no forma parte de la carta habitual del establecimiento.

Los combos tienen un valor de $12.500 en la provincia de Buenos Aires y de $13.500 en CABA, y para participar hay que adquirir previamente el combo a través de Passline. Al momento de la compra, se selecciona la hamburguesería y la jornada elegida y luego se recibe un código QR que debe presentarse en el local correspondiente.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Qué hamburgueserías participan de Burgermania 2026

El circuito reúne propuestas de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses. Entre los participantes aparecen:

TMT Burgers, Palermo Soho

The Flour Store, Almagro

Taffer, Caballito

Smash Burger & Beer, Villa Adelina

Shivo’s, Villa del Parque

Saint Burger, Microcentro

Mi Barrio, Boedo

LeBross Burgers, Ramos Mejía

Lagerhaus, Caballito, Devoto y Ramos Mejía

Hey Bro, Caballito

Frytki.arg, Ezeiza y Tristán Suárez

El Punto, Caballito

El Bravo Burgers, Caballito

Arredondo, Belgrano

Der Grund Burger House, Banfield

Culta Burger, Lanús

Cerro Burger, Cañuelas

Cerdos Voladores, Martínez, San Isidro y San Fernando

Burgertify, Belgrano

Burger Couple, Palermo, Caballito y Belgrano

Bronx, Caballito

CHS Burger, Tribunales, Palermo y Villa Santa Rita

Buller Brewing Co

Williamsburg

Mauer

Burger Home, entre otros

La variedad permite encontrar diferentes estilos de hamburguesas y recorrer zonas muy distintas para probar las creaciones de cada participante.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Burgermania: fecha, horarios y cómo participar

Fecha : martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

Horario : depende de cada hamburguesería participante.

Lugar : locales adheridos de CABA y distintas localidades bonaerenses.

Combo : $12.500 en PBA y $13.500 en CABA.

Modalidad: compra anticipada mediante Passline y presentación del código QR en el local elegido.

Así, durante tres días, distintas hamburgueserías se convierten en paradas de un mismo circuito. La consigna es sencilla: elegir dónde ir, probar una burger que fue creada especialmente para Burgermania y, si pinta, repetir la experiencia en otro local.