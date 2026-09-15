comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Burgermania 2026: dónde probar hamburguesas especiales y cómo conseguir descuentos

La novena edición de este evento, llamado Vol. 9 – Signature Edition, invita a mucho más que solamente salir a comer. Durante estos tres días, los fanáticos pueden recorrer distintos locales y descubrir las hamburguesas especiales que cada uno creó para el festival.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Desde este martes 15 y hasta el jueves 17 de septiembre se realiza una nueva edición de Burgermania 2026.
Desde este martes 15 y hasta el jueves 17 de septiembre se realiza una nueva edición de Burgermania 2026. Foto: Instagram/burgermaniafest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los fanáticos de las hamburguesas tienen una nueva excusa para salir a comer. Desde este martes 15 y hasta el jueves 17 de septiembre se realiza una nueva edición de Burgermania, el evento que durante tres días reúne a hamburgueserías de distintos barrios y localidades con creaciones especiales, combos exclusivos y propuestas que fueron preparadas especialmente para la ocasión.

La novena edición, denominada Vol. 9 – Signature Edition, propone algo más que salir a comer una burger: la idea es armar un recorrido y elegir distintos locales para descubrir cómo cada uno interpreta la consigna del festival.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Una hamburguesa que no está en la carta

Uno de los principales atractivos de Burgermania es que cada hamburguesería participante debe presentar una hamburguesa inédita, creada especialmente para esta edición.

La propuesta se ofrece en formato combo e incluye la burger, papas y bebida. De esta manera, quienes participen pueden elegir el local que más les interese y probar una creación que, en principio, no forma parte de la carta habitual del establecimiento.

Contenido Recomendado

Burgermanía 2026:tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

Burgermanía 2026: tres noches para descubrir las hamburguesas más destacadas de Buenos Aires a precio promocional

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero:quién tiene la más cara y la más barata del país

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero: quién tiene la más cara y la más barata del país

Los combos tienen un valor de $12.500 en la provincia de Buenos Aires y de $13.500 en CABA, y para participar hay que adquirir previamente el combo a través de Passline. Al momento de la compra, se selecciona la hamburguesería y la jornada elegida y luego se recibe un código QR que debe presentarse en el local correspondiente.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Qué hamburgueserías participan de Burgermania 2026

El circuito reúne propuestas de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses. Entre los participantes aparecen:

  • TMT Burgers, Palermo Soho
  • The Flour Store, Almagro
  • Taffer, Caballito
  • Smash Burger & Beer, Villa Adelina
  • Shivo’s, Villa del Parque
  • Saint Burger, Microcentro
  • Mi Barrio, Boedo
  • LeBross Burgers, Ramos Mejía
  • Lagerhaus, Caballito, Devoto y Ramos Mejía
  • Hey Bro, Caballito
  • Frytki.arg, Ezeiza y Tristán Suárez
  • El Punto, Caballito
  • El Bravo Burgers, Caballito
  • Arredondo, Belgrano
  • Der Grund Burger House, Banfield
  • Culta Burger, Lanús
  • Cerro Burger, Cañuelas
  • Cerdos Voladores, Martínez, San Isidro y San Fernando
  • Burgertify, Belgrano
  • Burger Couple, Palermo, Caballito y Belgrano
  • Bronx, Caballito
  • CHS Burger, Tribunales, Palermo y Villa Santa Rita
  • Buller Brewing Co
  • Williamsburg
  • Mauer
  • Burger Home, entre otros

La variedad permite encontrar diferentes estilos de hamburguesas y recorrer zonas muy distintas para probar las creaciones de cada participante.

Burgermania. Foto: Instagram/burgermaniafest

Burgermania: fecha, horarios y cómo participar

  • Fecha: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.
  • Horario: depende de cada hamburguesería participante.
  • Lugar: locales adheridos de CABA y distintas localidades bonaerenses.
  • Combo: $12.500 en PBA y $13.500 en CABA.
  • Modalidad: compra anticipada mediante Passline y presentación del código QR en el local elegido.

Así, durante tres días, distintas hamburgueserías se convierten en paradas de un mismo circuito. La consigna es sencilla: elegir dónde ir, probar una burger que fue creada especialmente para Burgermania y, si pinta, repetir la experiencia en otro local.

HamburguesasFestival
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú:ofrecen alojamiento gratuito

    Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú: ofrecen alojamiento gratuito

  2. Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

    Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”: abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

  3. Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural:el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

    Tiene 12 mil habitantes, tres ríos y una Maravilla Natural: el encantador rincón de Córdoba que atrae turistas todo el año

  4. Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor:qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

    Buscan voluntarios para trabajar en la Fiesta Nacional de la Flor: qué puestos necesitan y cómo enviar el CV

  5. Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao:los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos

    Cuánto sale vacacionar en Aruba vs. Curazao: los precios de pasajes, alojamiento y comidas en los 2 nuevos destinos favoritos de los argentinos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

El Gobierno vuelve a convocar a su mesa política en busca de avanzar con tres proyectos clave en el Congreso

Diputados acelera el debate por las deudas familiares y abre una nueva pulseada política

Carlos Rottemberg cruzó a Milei y Caputo por el video de calle Corrientes que usaron para negar la caída del consumo:“Es una foto, no una película completa de la actividad”

Reclamo e indignación con Uruguay:presentaron a las Islas Malvinas con el nombre inglés en un stand británico

Economía

Es oficial:el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

Es oficial: el Gobierno dio marcha atrás con un beneficio clave para las pymes

Más de 1.500 personas hicieron fila durante horas para competir por 14 empleos en Berazategui

Paritaria bancaria:cuánto cobra un empleado inicial tras el nuevo aumento y cómo quedaron los salarios

Confirmado:embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA, ARBA y AGIP en septiembre

Planeta

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Ofrecen una gran cantidad de dinero para quienes ayuden a controlar jabalíes que invaden las calles de un barrio

Los hutíes atacaron una base aérea de Arabia Saudita mientras ganan posiciones en el mar Rojo

Escocia y el referéndum que hizo temblar al Reino Unido:la historia detrás de una independencia que todavía sigue abierta

El inesperado “efecto dominó” que desató la bandera por Malvinas en el Mundial:de sacudir a Londres a revivir una rebelión histórica