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Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo: qué arrojó el resultado del test de alcoholemia

Como consecuencia del choque, la acompañante de la moto quedó tendida sobre la calle y tuvo que ser asistida por personal del SAME. El hecho ocurrió alrededor de las 5:15 en el cruce de Salguero y Coronado. Además, Canal 26 accedió a información sobre el resultado del test realizado tras el accidente.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo.
Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo. Foto: captura América TV.
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Un choque entre un auto y una moto ocurrió este martes por la madrugada en el barrio porteño de Palermo y dejó a una mujer herida. El vehículo era conducido por el productor Gustavo Sofovich, quien circulaba a bordo de un Citroën DS4.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:15 en el cruce de Salguero y Coronado. Personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el lugar luego de recibir un aviso por un siniestro vial con personas heridas.

Al llegar, los efectivos constataron que el Citroën DS4 en el que viajaba Sofovich había impactado contra una moto Royal Enfield, en la que circulaban un hombre y una mujer. Como consecuencia del choque, la acompañante de la moto quedó tendida sobre la calle y tuvo que ser asistida por personal del SAME.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo. Foto: captura América TV.

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital Rivadavia, donde fue diagnosticada con politraumatismos.

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Por el accidente, el magistrado interviniente ordenó iniciar actuaciones por el delito de “lesiones” y dispuso que se realizaran los correspondientes controles de alcoholemia a los conductores involucrados.

El resultado del test de alcoholemia

Finalmente, tanto Sofovich como el conductor de la moto fueron sometidos al test de alcoholemia. Según la información a la que accedió Canal 26, en ambos casos el resultado fue de 0,00, por lo que ninguno de los dos había consumido alcohol al momento del choque.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá determinar cómo se produjo el impacto y las responsabilidades correspondientes.

Gustavo Sofovich chocó contra una moto en Palermo. Foto: captura América TV.

Murió un joven de 30 años en la avenida de Santa Fe

Este viernes ocurrió otro trágico siniestro vial en el barrio porteño de Retiro. Pasadas las 9.30 de la mañana, un joven de 30 años fue atropellado por un colectivo de la línea 152 en plena avenida Santa Fe al 938, entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha.

Si bien no trascendió la identidad de la víctima, se trataría de una persona en situación de calle. Trabajaron en el operativo de rescate personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y efectivos de Policía de la Ciudad. Los médicos del SAME indicaron que el joven falleció en el acto producto del impacto. Además, informaron que no se registraron otros heridos tras el siniestro.

Al mismo tiempo, la causa judicial está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, cuyo titular es el abogado Osvaldo Rappa. El objetivo de la investigación está puesto en determinar cómo ocurrió el accidente y qué lo pudo haber provocado.

ChoquePalermoGustavo Sofovich
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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