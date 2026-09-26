El hermano perdido de San Martín: nació en Uruguay, se radicó en Filipinas y fue el único que dejó descendencia

Hermanos de José de San Martín Foto: El historiador

Cuando se habla de la familia de José de San Martín, casi toda la atención se concentra en el Libertador, su esposa, Remedios de Escalada, y su hija, Mercedes Tomasa. Sin embargo, detrás del prócer hubo una familia atravesada por viajes, guerras y destinos sorprendentes.

Uno de sus hermanos llevó el apellido familiar hasta uno de los puntos más alejados del imperio español. Se trató de Juan Fermín Rafael de San Martín y Matorras, cuya vida comenzó en el actual territorio uruguayo y terminó en Manila, Filipinas.

Su historia permaneció durante décadas fuera de los relatos más conocidos. Pero su trayectoria fue extraordinaria: combatió en Europa, participó de una importante batalla naval, se instaló en Asia y formó una familia filipina.

El hermano de San Martín que nació en Uruguay

Juan Fermín nació el 5 de febrero de 1774 en la estancia Calera de las Vacas, ubicada en el actual departamento uruguayo de Colonia. Fue el tercer hijo del matrimonio formado por Juan de San Martín y Gregoria Matorras.

En ese mismo establecimiento nacieron sus hermanos mayores, María Elena y Manuel Tadeo. Los dos menores, Justo Rufino y José Francisco de San Martín, llegaron al mundo en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes.

Los restos de los padres de San Martín descansan en Yapeyú Foto: Instagram @ctes.fotos

Calera de las Vacas había sido un importante establecimiento administrado por los jesuitas. Allí trabajó el padre de la familia antes de ser nombrado teniente gobernador de Yapeyú.

En 1784, cuando Juan Fermín tenía alrededor de diez años, todos los integrantes de la familia abandonaron el Río de la Plata y se trasladaron a España. Aquella mudanza cambiaría definitivamente la vida de los hermanos San Martín.

Una carrera militar que comenzó a los 14 años

El 23 de septiembre de 1788, Juan Fermín ingresó como cadete en el Regimiento de Infantería de Soria. Tenía apenas 14 años y permaneció en esa unidad durante más de una década.

Su carrera coincidió con un período especialmente convulsionado de Europa. Participó en la guerra contra la Francia revolucionaria, intervino en la campaña del Rosellón y luego ingresó en la Real Armada española.

Juan Fermín de San Martín, hizo su vida en Filipinas

En febrero de 1797 estuvo presente en la batalla del Cabo de San Vicente, uno de los grandes enfrentamientos navales de la época. La flota española, aliada de Francia, combatió contra los británicos frente a las costas portuguesas y sufrió una dura derrota.

Después permaneció en Brest, Francia, hasta 1801. Sin embargo, todavía faltaba el viaje que lo alejaría definitivamente de España y del resto de su familia.

El inesperado destino que lo llevó a Filipinas

A comienzos del siglo XIX, Juan Fermín fue destinado al Escuadrón de Húsares de Luzón, en Filipinas, entonces bajo dominio español. Algunas reconstrucciones sitúan su traslado en 1802 y otras en 1805, pero todas coinciden en algo: nunca regresó a Europa.

Mientras José de San Martín volvía a América para incorporarse a la lucha revolucionaria, su hermano continuaba sirviendo a la Corona española en Asia.

Juan de San Martín, sobrino nieto del Libertador en 1929 Foto: Archivo General de la Nación

Con el paso de los años, Juan Fermín ascendió dentro de la estructura militar hasta desempeñarse como comandante de los Húsares de Luzón. En 1821 fue enviado a Mindanao y quedó al frente del Fuerte de Zamboanga, una posición estratégica en una región marcada por conflictos entre las autoridades coloniales y diferentes comunidades locales.

Allí tuvo bajo su mando una compañía de artillería y cuatro compañías de infantería. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros, su hermano José ya había encabezado el Cruce de los Andes, liberado Chile y avanzado sobre Perú.

La familia que formó al otro lado del mundo

La vida de Juan Fermín no estuvo dedicada únicamente a las armas. En 1813 se casó con Josefa Manuela Español de Alburu, hija de un militar español y de una mujer indígena filipina. El matrimonio tuvo tres hijos, dando origen a una rama asiática de los San Martín.

Busto de San Martín, ubicado en la ciudad de Manila Foto: Instagram @gralsanmartin.ar

Este detalle ocupa un lugar especial dentro de la genealogía familiar. José de San Martín también tuvo descendencia a través de Mercedes Tomasa, pero Juan Fermín fue el único de los hermanos varones que tuvo hijos varones y consiguió prolongar el apellido San Martín.

Según distintas reconstrucciones históricas, la línea masculina filipina habría sobrevivido durante varias generaciones. El último descendiente varón habría muerto en Filipinas en 1945, en medio de la Segunda Guerra Mundial, aunque este dato presenta limitaciones documentales.

Murió en Manila sin regresar a su tierra

Juan Fermín de San Martín murió en Manila el 17 de julio de 1822, a los 48 años. Su fallecimiento ocurrió mientras el Libertador se encontraba en Perú y pocos días antes de la histórica entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar.

Sin retratos ampliamente conocidos y sepultado lejos de América, su figura quedó prácticamente olvidada. Recién en 1950, al cumplirse cien años de la muerte del Libertador, el gobierno de Juan Domingo Perón envió un busto de San Martín a Manila.

La vida de Juan Fermín revela una dimensión inesperada de la familia. El apellido San Martín no solamente quedó ligado a Yapeyú, Buenos Aires, Chile o Perú: también dejó su huella en Filipinas, donde el hermano menos conocido del Libertador construyó una nueva vida y dejó descendencia al otro lado del mundo.