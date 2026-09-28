Confirman horarios para la despedida de Messi: fecha y rival del histórico amistoso con la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. Foto: Reuters (Peter Cziborra)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma y los horarios de los tres amistosos que disputará la Selección Argentina en los próximos días. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una serie que tendrá como momento central la despedida de Lionel Messi.

El último partido será el martes 6 de octubre a las 20 horas, cuando la Albiceleste reciba a Benín en el estadio Monumental. El encuentro tendrá un significado especial, ya que será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección argentina.

La Selección Argentina se prepara para una serie de tres amistosos internacionales. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La AFA ya había confirmado que el capitán formará parte únicamente de este último amistoso, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Cuándo juega la Selección argentina: todos los horarios

La agenda de la Selección comenzará este miércoles 30 de septiembre y finalizará seis días después en el Monumental. Los tres encuentros se disputarán en territorio argentino.

Miércoles 30 de septiembre, 21 horas: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sábado 3 de octubre, 21 horas: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Martes 6 de octubre, 20 horas: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental.

El equipo de Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Messi se prepara para su despedida de la Selección argentina

El partido frente a Benín será el centro de todas las miradas. Messi fue incluido por última vez en una convocatoria de Lionel Scaloni y participará del encuentro del 6 de octubre en el Monumental.

El propio futbolista anunció el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección argentina. En una carta publicada por la AFA, explicó que entendía que había llegado el momento de cerrar su etapa con la camiseta albiceleste.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, expresó Messi en su mensaje de despedida.

De esta manera, el duelo ante Benín marcará el cierre de una etapa que comenzó para el rosarino en 2005 y que incluyó títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Messi volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste ante Benín, el martes 6 de octubre. Foto: REUTERS

La Selección Argentina vuelve a los entrenamientos

Después del domingo libre, el plantel de Lionel Scaloni retomará los entrenamientos este lunes en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La práctica está prevista para las 16 y tendrá los primeros 30 minutos abiertos para los medios acreditados por la AFA.

El martes, en tanto, Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14.15 y luego el plantel volverá a entrenarse desde las 15.30, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

El objetivo inmediato será preparar el primer compromiso de la serie, ante Bolivia, antes de que el equipo se traslade a Buenos Aires para afrontar los dos encuentros en el Monumental.

La lista de convocados de Lionel Scaloni

Para esta serie de amistosos, el entrenador convocó a los siguientes futbolistas:

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Tobías Andrada.

Delanteros: Franco Mastantuono, Matías Soulé, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.