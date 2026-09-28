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Hace 25 años se mudó al borde de un acantilado y ahora mueve su casa centímetro a centímetro para no caer al mar: la odisea de Phil Gordon

Phil Gordon tiene 77 años y lleva 25 viviendo en Homer, Alaska, donde el terreno pierde centímetros cada año. Cansado, decidió trasladar su cabaña por sus propios medios antes de que la erosión y un posible deslizamiento de tierra terminen llevándosela al océano.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Phil Gordon, de 77 años, vive al borde de un acantilado en Homer, Alaska, donde el terreno se erosiona cada año.
Phil Gordon, de 77 años, vive al borde de un acantilado en Homer, Alaska, donde el terreno se erosiona cada año. Foto: TikTok / Christian Elliott.
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Phil Gordon tiene 77 años y hace 25 que vive en un lugar que podría parecer imposible para construir una casa: una pequeña propiedad ubicada al borde de un acantilado en Homer, Alaska.

A unos 75 metros debajo de su vivienda, el océano Pacífico golpea las rocas. El terreno se erosiona de manera constante y existe además el riesgo de que una parte del acantilado se deslice hacia la bahía. Lejos de abandonar el lugar, Gordon decidió hacer algo todavía más llamativo: mover su propia casa para alejarla del precipicio.

La vista desde arriba de la cabaña de Phil Gordon en Homer, Alaska. Foto: Facebook / MNVPhotography - Mark Gotchall Photography.

La casa que está al borde del océano

La vivienda es una pequeña cabaña de madera de apenas 3,6 por 4,9 metros. Actualmente está elevada sobre gatos hidráulicos y bloques de madera, mientras su puerta verde queda a varios metros del suelo.

Gordon sabe que el lugar es peligroso. Algunas de las casas que estaban cerca ya terminaron cayendo desde el acantilado hasta la playa. Además, durante la noche suele escuchar fuertes estruendos provocados por la caída de rocas y árboles.

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El problema no es solamente la erosión causada por el mar. El acantilado está formado por roca sedimentaria débil y sedimentos glaciares, una combinación que puede favorecer los deslizamientos de tierra.

En Alaska, este fenómeno representa un problema para distintas comunidades. Los cambios en los patrones de lluvia, el retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost pueden contribuir a modificar el terreno y aumentar su inestabilidad.

La pequeña cabaña de madera de Gordon fue levantada con gatos hidráulicos y bloques de madera para comenzar su traslado a una zona más segura. Foto: TikTok / christianselliott.

Phil Gordon lleva 25 años intentando frenar la erosión que pone en peligro su hogar

Gordon compró el terreno en 1999 y desde entonces intentó diferentes métodos para protegerlo. En una oportunidad alquiló una excavadora para construir un muro de contención con rocas. Sin experiencia previa con la máquina, llegó a volcarla dos veces.

También enterró más de 90 metros de tuberías de drenaje para sacar el exceso de agua de la propiedad y trabajó directamente sobre el acantilado para colocar estructuras de refuerzo.

Sus esfuerzos tuvieron resultados. Mientras sus vecinos pierden aproximadamente entre 30 y 60 centímetros de terreno por año, Gordon asegura que su propiedad pierde entre 2,5 y 5 centímetros. Sin embargo, el riesgo continúa vigente.

Gordon plantó alrededor de 200 árboles durante las últimas dos décadas para ayudar a mantener unido el terreno que rodea su vivienda. Foto: TikTok / christianselliott.

Un instrumento detectó que el terreno se está moviendo

En 2024, el geólogo Bretwood Higman, conocido como Hig, ayudó a Gordon a instalar un instrumento para medir los movimientos del acantilado. El sistema utiliza una varilla de fibra de carbono de 30 metros conectada a un cable y a un extensómetro. El dispositivo puede registrar pequeños movimientos de la propiedad con precisión milimétrica.

Los resultados mostraron que el terreno se expande y se contrae con las lluvias intensas. Hig calculó que el acantilado donde está ubicada la propiedad de Gordon se movió dos quintos de pulgada durante un año, aproximadamente 1,02 centímetros.

Aunque la cifra puede parecer pequeña, el riesgo es significativo: un deslizamiento mayor podría provocar que la vivienda se parta y termine en la playa.

La estrategia de Phil Gordon: cómo hace para mover la casa

Gordon ya había trasladado la cabaña una vez. Hace 13 años, cuando se encontraba viviendo en Hawái, su hija estaba a cargo de la propiedad en Alaska. Durante una tormenta de nieve, ella estuvo a punto de caer por el acantilado al regresar de utilizar el baño exterior.

El hombre ya había movido su cabaña unos cuatro metros hace 13 años y ahora enfrenta un nuevo traslado que podría llevarle dos años. Foto: TikTok / christianselliott.

La situación obligó a tomar una decisión. Gordon utilizó un cabrestante para mover la cabaña unos cuatro metros hacia atrás. El trabajo le llevó dos meses. Ahora debe volver a hacerlo, pero el proyecto será mucho más largo.

En lugar de contratar una grúa, Gordon decidió realizar buena parte del trabajo por sus propios medios. Una de las razones es que alrededor de la casa tiene frambuesas, grosellas, cebollino, menta, lupinos y unos 200 árboles que plantó durante las últimas dos décadas.

El nuevo traslado podría llevarle dos años. El desafío consiste en mover primero la casa en sentido vertical y después desplazarla horizontalmente hasta su nueva ubicación, que se encuentra aproximadamente tres pies más arriba que el lugar donde está actualmente.

Mientras tanto, Gordon continúa viviendo en la propiedad que durante años intentó proteger del avance del océano. Su objetivo es sencillo: mover la casa antes de que el acantilado termine moviéndola por él.

Créditos: Esta historia fue realizada a partir de un artículo publicado por National Geographic, escrito por Christian Elliott, con fotografías y video de Corey Arnold. Publicado originalmente el 24 de agosto de 2026.

Historia de vidaAlaskaDerrumbe
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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