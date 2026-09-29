Buscando a San Diego, el nuevo juego viral que combina el Carmen San Diego con glorias del fútbol argentino

Buscando a San Diego. Foto: Captura de pantalla.

Luego del furor que generó el Copero y el Ídolo, el futbolero encuentra una nueva opción para divertirse con un toque de nostalgia de los años ‘90.

Se trata de Buscando a San Diego, el juego desarrollado por Ariel Glaz, que mezcla las glorias del futbol argentino en la década del ’90 y el Carmen San Diego, un pasatiempo que marcó a una generación.

El juego consiste en ponerse en la piel de un detective para recuperar camisetas robadas de jugadores legendarios de nuestro fútbol. Desde Boca a River, pasando por Vélez y Racing, entre otros.

Buscando a San Diego. Foto: Captura de imagen

La investigación va recorriendo estadios y el detective debe conocer detalles de dichos años para saber cuál es el siguiente paso a dar. Además, las pistas recogidas son anotados para dar con el sospechoso que tiene la casaca tan deseada.

La primera investigación se llama “Tú no has ganado nada”, está identificada como fácil y transcurre en 1996. El comisario informa que un sospechoso busca robar la camiseta de uno de los arqueros más legendarios del fútbol argentino.

A través de diferentes testigos, el jugador utiliza sus monedas para hablar con diferentes personajes que aportan información que debe interpretarse dentro del contexto futbolero: una referencia a los colores de un club, por ejemplo, puede ayudar a ubicar el siguiente destino.

Buscando a San Diego. Foto: Captura de imagen

Cuántos episodios tiene Buscando a San Diego

El menú presenta una estructura de diez episodios, con desbloqueo progresivo. Aún no estan todos disponibles y el programador va avanzando hasta llegar al fin.

Episodio 1: “Tú no has ganado nada”, dificultad fácil.

Episodio 2: “Un loco suelto”, dificultad fácil.

Episodio 3: “Invisible a los ojos”, dificultad fácil.

Episodio 4: “Paso a paso”, dificultad media.

Episodio 5: “Corta la bocha”, dificultad media.

Episodio 6: “La Pampa tiene el ombú”, dificultad difícil

Episodio 7: “Turco en la neblina”, dificultad difícil

Episodio 8: “Noche de brujas”, dificultad difícil

Episodio 9: “El Heredero”, dificultad difícil

Episodio 10: “San Diego”, dificultad difícil

Cómo jugar al Buscando San Diego

Para comenzar hay que entrar a san-diego.com.ar y seleccionar el botón de inicio de la investigación.

Desde allí se accede al menú de episodios, que muestra el progreso y las condiciones para desbloquear cada caso.

Buscando a San Diego. Foto: Captura de imagen

La presentación introduce al comisario Rodríguez, encargado de explicar la misión y dar las primeras indicaciones.

¿Qué era el Carmen San Diego?

Para quienes crecieron frente a una computadora durante los años 80 y 90, hay un nombre difícil de olvidar: Carmen San Diego.

Sombrero y sobretodo rojo y una habilidad extraordinaria para desaparecer sin dejar rastros. Pero, ¿de qué se trataba realmente aquel famoso juego?

Carmen San Diego. Foto: Captura de video.

Carmen San Diego era una saga de videojuegos educativos en la que el jugador se convertía en una especie de detective internacional. La misión era perseguir a Carmen y a los integrantes de su organización criminal mientras viajaban virtualmente por distintos países y ciudades del mundo.

La gracia estaba en que no alcanzaba con ser rápido. Había que investigar, leer pistas y utilizar conocimientos de geografía, historia y cultura general para descubrir hacia dónde había escapado el sospechoso.

Carmen San Diego. Foto: Captura de video.

Carmen San Diego era una aventura en la que cada pista enseñaba algo y cada país era parte del desafío. Y para toda una generación, también fue una de las primeras oportunidades de recorrer el mundo sin levantarse de la silla.

Por Matías Greisert