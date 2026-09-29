Buscando a San Diego, el nuevo juego viral que combina el Carmen San Diego con glorias del fútbol argentino

Luego del furor que generó el Copero y el Ídolo, el futbolero encuentra una nueva opción para divertirse con un toque de nostalgia de los años ‘90.
Se trata de Buscando a San Diego, el juego desarrollado por Ariel Glaz, que mezcla las glorias del futbol argentino en la década del ’90 y el Carmen San Diego, un pasatiempo que marcó a una generación.
El juego consiste en ponerse en la piel de un detective para recuperar camisetas robadas de jugadores legendarios de nuestro fútbol. Desde Boca a River, pasando por Vélez y Racing, entre otros.
La investigación va recorriendo estadios y el detective debe conocer detalles de dichos años para saber cuál es el siguiente paso a dar. Además, las pistas recogidas son anotados para dar con el sospechoso que tiene la casaca tan deseada.
La primera investigación se llama “Tú no has ganado nada”, está identificada como fácil y transcurre en 1996. El comisario informa que un sospechoso busca robar la camiseta de uno de los arqueros más legendarios del fútbol argentino.
A través de diferentes testigos, el jugador utiliza sus monedas para hablar con diferentes personajes que aportan información que debe interpretarse dentro del contexto futbolero: una referencia a los colores de un club, por ejemplo, puede ayudar a ubicar el siguiente destino.
Cuántos episodios tiene Buscando a San Diego
El menú presenta una estructura de diez episodios, con desbloqueo progresivo. Aún no estan todos disponibles y el programador va avanzando hasta llegar al fin.
- Episodio 1: “Tú no has ganado nada”, dificultad fácil.
- Episodio 2: “Un loco suelto”, dificultad fácil.
- Episodio 3: “Invisible a los ojos”, dificultad fácil.
- Episodio 4: “Paso a paso”, dificultad media.
- Episodio 5: “Corta la bocha”, dificultad media.
- Episodio 6: “La Pampa tiene el ombú”, dificultad difícil
- Episodio 7: “Turco en la neblina”, dificultad difícil
- Episodio 8: “Noche de brujas”, dificultad difícil
- Episodio 9: “El Heredero”, dificultad difícil
- Episodio 10: “San Diego”, dificultad difícil
Cómo jugar al Buscando San Diego
Para comenzar hay que entrar a san-diego.com.ar y seleccionar el botón de inicio de la investigación.
Desde allí se accede al menú de episodios, que muestra el progreso y las condiciones para desbloquear cada caso.
La presentación introduce al comisario Rodríguez, encargado de explicar la misión y dar las primeras indicaciones.
¿Qué era el Carmen San Diego?
Para quienes crecieron frente a una computadora durante los años 80 y 90, hay un nombre difícil de olvidar: Carmen San Diego.
Sombrero y sobretodo rojo y una habilidad extraordinaria para desaparecer sin dejar rastros. Pero, ¿de qué se trataba realmente aquel famoso juego?
Carmen San Diego era una saga de videojuegos educativos en la que el jugador se convertía en una especie de detective internacional. La misión era perseguir a Carmen y a los integrantes de su organización criminal mientras viajaban virtualmente por distintos países y ciudades del mundo.
La gracia estaba en que no alcanzaba con ser rápido. Había que investigar, leer pistas y utilizar conocimientos de geografía, historia y cultura general para descubrir hacia dónde había escapado el sospechoso.
Carmen San Diego era una aventura en la que cada pista enseñaba algo y cada país era parte del desafío. Y para toda una generación, también fue una de las primeras oportunidades de recorrer el mundo sin levantarse de la silla.
Por Matías Greisert