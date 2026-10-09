En 1911, cientos de invitados llegaron a un hotel de lujo en medio de las sierras: 72 años después, un incendio lo convirtió en ruinas

Tenía casino, salones europeos y un tren propio Foto: Instagram @gabherphoto

En medio de las sierras bonaerenses, cerca de la actual localidad de Villa Ventana, sobreviven las ruinas de uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de la historia argentina. Sus paredes deterioradas esconden un pasado marcado por el lujo, la alta sociedad, la guerra y un incendio devastador.

El Club Hotel Sierra de la Ventana fue inaugurado el 11 de noviembre de 1911 en el partido bonaerense de Tornquist. Considerado uno de los complejos hoteleros más importantes de Sudamérica, fue pensado para recibir a integrantes de la aristocracia, empresarios, diplomáticos y personalidades de la política.

Sin embargo, el establecimiento cerró en 1920, menos de nueve años después de su apertura. Décadas más tarde, el 8 de julio de 1983, un incendio destruyó gran parte del edificio y lo convirtió en las ruinas que todavía pueden visitarse.

De centro de salud a extraordinario hotel de lujo

La historia comenzó alrededor de 1900, cuando el médico Félix Muñoz consideró que el clima de las sierras podía ser favorable para personas con afecciones respiratorias. La propuesta llegó a la Compañía Británica del Ferrocarril del Sud, que decidió transformar el proyecto sanitario en un complejo turístico exclusivo.

La construcción comenzó en 1904 y quedó a cargo de los arquitectos Gastón Luis Mallet y Jacques Dunant. Después de siete años de trabajo, levantaron un edificio de inspiración europea vinculado con el estilo de la Belle Époque.

El Club Hotel Sierra de la Ventana abrió en 1911 Foto: X @HorizonteFerroviario

El complejo tenía más de 6000 metros cuadrados, numerosas habitaciones, suites, biblioteca, jardín de invierno, restaurante y grandes salones. También contaba con casino, canchas de tenis, campo de golf, espacios para actividades hípicas, peluquerías y una torre mirador.

Para funcionar en medio de las sierras, el hotel disponía de panadería, huerta, talleres, lavandería, carpintería y una usina propia. Era prácticamente una pequeña ciudad autosuficiente destinada al turismo de elite.

Una inauguración con más de mil invitados

La apertura se realizó el 11/11/1911, una fecha elegida por su particular combinación numérica. Más de mil personas habrían participado de la celebración, muchas de las cuales llegaron desde la ciudad de Buenos Aires en servicios ferroviarios especiales.

El lujo se encontraba en cada detalle. El establecimiento tenía muebles traídos de Europa, salones decorados de acuerdo con los gustos de la época y diferentes espacios destinados al entretenimiento.

En 1911, cientos de invitados llegaron a un hotel de lujo en medio de las sierras Foto: Instagram @turismovillaventana

En 1914 se habilitó un ramal ferroviario de trocha angosta que conectaba la estación de Sierra de la Ventana con el hotel. El tren llegaba prácticamente hasta la entrada y transportaba huéspedes, equipaje, alimentos y suministros.

Ese mismo año comenzó la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento que afectó la llegada de viajeros europeos y complicó el funcionamiento del complejo.

El cierre que terminó con su época dorada

A los problemas económicos se sumaron las restricciones impuestas sobre los juegos de azar. El casino era una de las principales fuentes de ingresos del hotel, por lo que la prohibición golpeó directamente su modelo comercial.

Finalmente, el Club Hotel Sierra de la Ventana cerró el 14 de marzo de 1920. El tren dejó de circular pocos días después y el enorme edificio quedó sin una función permanente.

Durante la década de 1940, el lugar volvió a ser ocupado. Sus habitaciones alojaron a centenares de tripulantes del acorazado alemán Admiral Graf Spee, cuyos marinos habían sido internados en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial.

Los tripulantes realizaron trabajos de mantenimiento, pero cuando abandonaron el complejo comenzó un nuevo período de deterioro. Diferentes proyectos intentaron recuperarlo, aunque ninguno logró devolverle su antiguo esplendor.

El incendio que lo convirtió en ruinas

En la madrugada del 8 de julio de 1983, un incendio consumió el edificio principal. Las llamas destruyeron techos, pisos y estructuras interiores, dejando en pie solamente algunos muros, escaleras y sectores construidos con materiales resistentes.

El fuego ocurrió 72 años después de la inauguración y marcó el final definitivo del hotel que alguna vez había sido presentado como una maravilla del turismo sudamericano.

erró en 1920 y un incendio lo convirtió en ruinas Foto: Instagram @ventania_tornquist

Actualmente, sus restos constituyen un importante atractivo histórico de Villa Ventana. El recorrido debe realizarse con guías habilitados y permite observar cimientos, muros de ladrillo y sectores de las antiguas dependencias.

Más de un siglo después de su apertura, las ruinas continúan contando una historia atravesada por el ferrocarril, la Belle Époque, las guerras mundiales, el abandono y el fuego. Lo que nació como un símbolo del progreso argentino terminó convertido en una impactante cápsula del tiempo.