Beca Progresar Trabajo 2026: quiénes pueden cobrar $35.000 por mes y cómo inscribirse

Becas Progresar 2026.

La Beca Progresar Trabajo 2026 mantiene abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre para personas que quieran capacitarse en oficios y acceder a una asistencia económica durante su formación. El programa contempla un pago mensual de $35.000 para quienes realicen cursos y talleres de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El beneficio puede representar hasta $420.000 al año, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el programa. Una parte del dinero se liquida a través de ANSES, mientras que el porcentaje restante queda sujeto a la acreditación de la regularidad académica y a la presentación de la documentación requerida.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Beca Progresar Trabajo: quiénes pueden acceder

La convocatoria establece distintos requisitos de edad. Pueden postularse personas de 18 a 24 años. En el caso de quienes estén desempleados, no tengan un trabajo formal registrado o sean responsables de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años, el límite se extiende hasta los 35 años.

Además, los ingresos del postulante o de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Tampoco deben estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

En cuanto a la nacionalidad, pueden solicitar la beca los argentinos nativos o naturalizados y los extranjeros que acrediten al menos dos años de residencia legal en Argentina y cuenten con DNI.

Otro de los requisitos es no poseer previamente títulos de grado, tecnicaturas o profesorados ni recibir otra beca estatal incompatible con el beneficio.

Qué cursos permite realizar la beca

La Beca Progresar Trabajo está destinada a quienes cursen propuestas de formación profesional reconocidas y avaladas por el INET.

Antes de completar el trámite, el interesado debe estar efectivamente inscripto en un centro de formación profesional habilitado y en una capacitación incluida dentro de la convocatoria. La propuesta busca facilitar el acceso a herramientas vinculadas con oficios y conocimientos técnicos que puedan mejorar las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios.

Cómo inscribirse a Progresar Trabajo paso a paso

El trámite es gratuito y se realiza de manera online. Para iniciar la solicitud, el aspirante debe ingresar al portal oficial de Progresar y seleccionar la opción correspondiente a “Formación Profesional”.

Luego deberá ingresar con su CUIL y contraseña de Mi Argentina y completar la información solicitada por el sistema. El proceso incluye la carga de los datos personales, una encuesta socioeconómica y la información correspondiente al establecimiento educativo y la especialidad elegida.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Una vez completada la solicitud, se debe enviar el formulario y descargar el comprobante de inscripción para conservarlo y utilizarlo posteriormente en caso de necesitar realizar un seguimiento del trámite.

Para determinar quiénes cumplen con las condiciones de acceso, el programa realiza un cruce automático de información socioeconómica y patrimonial con las bases de ANSES.

La regularidad académica es otro de los puntos centrales. Los beneficiarios deberán acreditar que mantienen su condición de alumnos regulares para acceder al pago correspondiente.