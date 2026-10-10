Adiós al histórico Showcenter de Haedo: cuándo abre el nuevo shopping y cómo postularse para trabajar

El shopping Oeste Outlet. Foto: Primer Plano Online

El histórico Showcenter de Haedo se transforma en Oeste Outlet, un nuevo centro comercial que abrirá sus puertas antes de fin de 2026 tras una inversión de más de US$ 20 millones de IRSA. El complejo contará con locales de primeras marcas a precios promocionales, 14 salas de cine, espacios gastronómicos, propuestas de entretenimiento y más de 1.000 cocheras cubiertas. Además, se proyecta la creación de más de 250 puestos de trabajo.

Cómo será Oeste Outlet, el nuevo shopping de Haedo

El histórico predio del Showcenter, ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón, en el partido bonaerense de Morón, se prepara para una nueva etapa. El proyecto, impulsado por el Grupo IRSA, busca recuperar uno de los principales puntos comerciales y recreativos de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Está previsto que abra sus puertas a fines de este año. Foto: -

La remodelación contempla un complejo de aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos, con una propuesta que combinará compras, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

El establecimiento, que también funcionó bajo el nombre de Al Oeste Shopping, adoptará el formato outlet, una modalidad comercial que ofrece productos de marcas reconocidas con precios promocionales.

Entre las principales características de Oeste Outlet se destacan:

Locales comerciales : alrededor de 50 espacios destinados a indumentaria y otros rubros.

Cines Showcase : continuidad de las 14 salas cinematográficas del complejo.

Gastronomía : un sector renovado con capacidad proyectada para 750 personas.

Entretenimiento : un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

Deportes : continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

La combinación de locales comerciales y propuestas recreativas apunta a convertir al complejo en una alternativa para quienes buscan realizar compras y, al mismo tiempo, disfrutar de actividades de ocio sin salir de la zona oeste.

Qué marcas tendrá el nuevo shopping de Haedo

Uno de los principales atractivos de Oeste Outlet será su propuesta comercial, centrada en productos de primeras marcas con descuentos y precios promocionales.

El formato outlet se diferencia de los centros comerciales tradicionales porque está orientado a ofrecer artículos a valores reducidos. Esto puede incluir indumentaria, calzado y otros productos, aunque la oferta concreta dependerá de las marcas que finalmente se instalen en el complejo.

Por el momento, no se difundió un listado oficial y definitivo de las marcas que tendrán locales en Oeste Outlet. Por eso, todavía resta conocer qué firmas participarán de la apertura y qué productos estarán disponibles para los consumidores.

La ubicación será otro de los puntos relevantes del emprendimiento. El predio se encuentra a pocas cuadras de la estación Haedo del Tren Sarmiento y cuenta con accesos desde importantes avenidas de la zona.

De esta manera, el shopping buscará atraer tanto a los vecinos de Haedo y Morón como a visitantes de Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste del conurbano bonaerense.

Habrá diversas marcas para todo el público. Foto: Canal 26

Cuándo abre Oeste Outlet y qué se sabe sobre la inauguración

La apertura de Oeste Outlet está prevista para el último tramo de 2026, antes de que termine el año. Sin embargo, IRSA todavía no confirmó una fecha exacta de inauguración.

La renovación del antiguo Showcenter forma parte de la estrategia comercial de la compañía, que administra otros centros comerciales del país, como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

El objetivo es recuperar un espacio de referencia para los habitantes de la zona oeste mediante una propuesta que combine compras, gastronomía, cine y actividades recreativas.

La continuidad de las salas Showcase también será un componente central del proyecto, ya que permitirá conservar una de las actividades históricas del predio mientras se incorporan nuevas opciones comerciales.

Cómo postularse para trabajar en Oeste Outlet

La apertura del nuevo shopping también tendrá impacto en el mercado laboral de Morón. Las estimaciones difundidas sobre el emprendimiento contemplan la generación de más de 250 puestos de trabajo, vinculados con las distintas actividades comerciales, gastronómicas y recreativas del complejo.

En ese marco, el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA para facilitar la incorporación de trabajadores de la zona. La selección se canaliza a través de la Agencia de Empleo municipal, con prioridad para los residentes del distrito.

Las personas interesadas en participar de las búsquedas laborales pueden enviar su CV en formato digital al siguiente correo: agenciadeempleo.moron@gmail.com

Los puestos estarán vinculados con las necesidades que surjan de la puesta en marcha y el funcionamiento del centro comercial. No obstante, las vacantes específicas, los requisitos y los procesos de selección dependerán de cada búsqueda.