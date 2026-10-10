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Queda a pocas horas de Buenos Aires, nació alrededor de una fábrica y este fin de semana celebra la Fiesta de la Torta Frita

A pocos kilómetros de Olavarría, Loma Negra combina historia industrial, tradición y gastronomía. Este fin de semana, el pueblo celebra una nueva edición de la Fiesta de la Torta Frita.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fiestas Regionales
El pueblo bonaerense que nació entre fábricas y canteras Foto: olavarria.gov
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A pocos kilómetros de la ciudad de Olavarría existe un pueblo bonaerense donde las antiguas viviendas obreras, las canteras y las construcciones industriales permiten reconstruir casi un siglo de historia.

Se trata de Loma Negra, oficialmente denominada Villa Alfredo Fortabat, una localidad que creció alrededor de una de las actividades industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Este fin de semana, el pueblo volverá a recibir visitantes con la cuarta edición de la Fiesta de la Torta Frita, una propuesta que combina gastronomía, espectáculos y tradición.

La celebración tendrá lugar el domingo 11 de octubre en la Plaza Libertad. Los puestos gastronómicos comenzarán a funcionar desde las 12, mientras que los espectáculos artísticos se iniciarán a partir de las 14.

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Loma Negra, un pueblo que nació entre canteras y cemento

La historia de la localidad está directamente relacionada con las riquezas minerales de la región. La zona serrana de Olavarría posee importantes yacimientos de piedra caliza, una materia prima fundamental para producir cal y cemento.

En 1926, el empresario Alfredo Fortabat impulsó la creación de la compañía Loma Negra luego de descubrir el potencial productivo de esos yacimientos. La instalación de la fábrica transformó rápidamente el paisaje y atrajo a trabajadores provenientes de distintos puntos del país.

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Torta Frita
Cuándo y dónde es la Fiesta de la Torta Frita Foto: Olavarría

Alrededor del establecimiento industrial comenzaron a construirse viviendas, escuelas, clubes, comercios y espacios comunitarios. De esta manera, el pequeño asentamiento adquirió identidad propia y se convirtió en uno de los pueblos industriales más representativos del centro bonaerense.

El ferrocarril también fue fundamental para su desarrollo. Permitió transportar materias primas, cemento y trabajadores, además de conectar a la comunidad con otras localidades de la provincia.

Actualmente, Loma Negra conserva una identidad profundamente asociada con el trabajo. Sus calles y construcciones permiten comprender cómo era la vida cotidiana de las comunidades que se formaron alrededor de las grandes fábricas durante el siglo XX.

Una fiesta que reúne a todo el pueblo

La Fiesta de la Torta Frita representa mucho más que una propuesta gastronómica. Cada edición permite reunir a escuelas, clubes, asociaciones civiles, agrupaciones religiosas y otras instituciones de la localidad.

Una de las características particulares de la celebración es que cada institución prepara sus propias tortas fritas en el lugar. Por ese motivo, los visitantes pueden encontrar diferentes tamaños, sabores y versiones de una de las recetas más tradicionales de la Argentina.

También se anunció una alternativa apta para personas celíacas, además de otros platos para quienes deseen almorzar antes de los espectáculos musicales.

Fiestas Regionales
Loma Negra combina historia industrial, tradición y gastronomía Foto: olavarria.gov

La receta tradicional de la torta frita utiliza harina, agua, grasa o aceite y sal. Aunque sus ingredientes son sencillos, la preparación ocupa un lugar especial dentro de la cultura popular argentina y suele estar asociada con los días de lluvia, las reuniones familiares y las recetas transmitidas entre generaciones.

Durante la jornada también se presentará el Ensamble de Folklore Municipal, mientras que el cierre musical estará a cargo de Martín Barraza.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Loma Negra se encuentra a aproximadamente 14 kilómetros de Olavarría y a cerca de 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en automóvil puede demandar alrededor de cinco horas, según el tránsito y las condiciones del camino.

Una de las alternativas es tomar la Autopista Riccheri, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y avanzar por la Ruta Nacional 3 hasta Azul. Desde allí, se debe seguir por la Ruta Nacional 226 en dirección a Olavarría.

La fiesta se convierte así en una oportunidad para probar tortas fritas, disfrutar de espectáculos y descubrir un pueblo bonaerense atravesado por la industria, las canteras y la historia de cientos de familias trabajadoras.

TurismoOlavarríaTorta frita
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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