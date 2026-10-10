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Videos impactantes: la fuerza del huracán Isaías en Estados Unidos

Alabama y Florida fueron los puntos estadounidenses más afectados por el huracán. Vientos, inundaciones y cortes de energía eléctrica.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Huracán Isaías en Estados Unidos.
Huracán Isaías en Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El huracán Isaias tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un ciclón de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de unos 169 kilómetros por hora, y dejó más de 512.000 familias sin electricidad en ese estado y en Alabama.

El paso del huracán provocó la caída de árboles, palos de luz destrozados y calles bloqueadas por escombros en el centro de Pensacola, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 164 kilómetros por hora, informó el medio especializado AccuWeather.

Huracán Isaías en Estados Unidos.
Huracán Isaías en Estados Unidos.

Las autoridades también alertaron de inundaciones en zonas costeras y de posibles tornados en partes de Florida, Alabama y Georgia.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal, con una subida del nivel del agua de entre 1,5 y 2,7 metros en algunos tramos de la costa, y de acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar los 38 centímetros en zonas localizadas. El organismo alertó asimismo del riesgo de inundaciones repentinas a medida que el sistema avanzara tierra adentro.

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Huracán Isaías en Estados Unidos.
Huracán Isaías en Estados Unidos. Foto: EFE

Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a unos 5.000 miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta. Varias localidades ordenaron evacuaciones en áreas vulnerables y las autoridades advirtieron de posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y de problemas en las infraestructuras.

El NHC prevé que Isaias se debilite al avanzar tierra adentro, aunque las lluvias intensas, las inundaciones y el riesgo de tornados podrían extenderse durante el fin de semana a otras zonas del sureste de Estados Unidos.

Huracán Isaías en Estados Unidos.
Huracán Isaías en Estados Unidos.

Antes de tocar tierra, el huracán había alcanzado la categoría 3, por lo que llegó a la costa tras perder intensidad.

HuracánEstados UnidosFlorida (EEUU)
Matias Greisert
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