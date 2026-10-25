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El hijo de Mariano Moreno fue encarcelado en 1838 y debió huir del país: años después, diseñó el mapa de una ciudad argentina

Mariano Moreno Cuenca quedó huérfano a los seis años, combatió en una guerra y vivió exiliado en Brasil. Aunque su historia quedó eclipsada por la figura de su padre, dejó una huella inesperada en el arte y el desarrollo urbano.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mariano Moreno hijo
Mariano Moreno Cuenca, el hijo olvidado del prócer de Mayo Foto: Wikipedia
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La historia argentina convirtió a Mariano Moreno en uno de los grandes protagonistas de la Revolución de Mayo. Sin embargo, detrás del secretario de la Primera Junta quedó la vida casi desconocida de su único hijo, un hombre que fue militar, agrimensor, ingeniero, docente y exiliado político.

Mariano Moreno Cuenca nació el 25 de marzo de 1805 en Chuquisaca, actual Sucre, y era hijo de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca. Murió el 14 de julio de 1876 en Buenos Aires, después de una existencia marcada por las guerras civiles, el destierro y la necesidad de vivir bajo la sombra de un apellido enorme.

Cuando tenía apenas seis años, su padre murió en alta mar a bordo de la fragata Fame, durante el viaje hacia Londres. El cuerpo del revolucionario fue arrojado al océano y las circunstancias de su fallecimiento alimentaron sospechas que nunca pudieron comprobarse de manera definitiva. Antes de partir, el dirigente había organizado que una de sus hermanas acompañara a su esposa y a su pequeño hijo.

El hijo del prócer que eligió la ingeniería

Tras la muerte de su padre, su tío Manuel Moreno tuvo un papel importante en su educación. El joven estudió en la Escuela de Náutica y, en 1822, ingresó a la Escuela de Dibujo y Geometría, que dependía de la recién creada Universidad de Buenos Aires.

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Allí se graduó como agrimensor. Incluso recibió una beca para continuar su formación en Europa, pero no realizó el viaje por la oposición de su madre. Más tarde trabajó en la Biblioteca Pública y en la Comisión Topográfica.

Mariano Moreno hijo
Fue agrimensor, ingeniero, militar y docente Foto: Wikipedia

Su carrera, no obstante, también estuvo atravesada por las armas. Durante la Guerra del Brasil, participó en la batalla de Ituzaingó, librada el 20 de febrero de 1827, y fue condecorado por su actuación.

Al año siguiente viajó a Río de Janeiro como integrante de la comisión diplomática encargada de discutir las condiciones de paz. En 1833 alcanzó el grado de teniente coronel.

La cárcel y un exilio que cambió su vida

Su ascenso se interrumpió durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 1838, fue encarcelado en la Guardia de Luján y posteriormente debió abandonar el país. Primero se instaló en Montevideo y luego viajó a Brasil.

Mariano Moreno hijo
Quedó huérfano de padre cuando tenía apenas seis años Foto: Wikipedia

En Desterro, actual Florianópolis, atravesó problemas económicos y de salud. Trabajó como profesor, agrimensor y militar, y fue una figura importante en la creación de la primera escuela de dibujo de la ciudad.

Entre sus alumnos estuvo Victor Meirelles, quien posteriormente se convirtió en uno de los pintores brasileños más destacados del siglo XIX. Durante décadas, algunas publicaciones identificaron erróneamente al maestro como “Marciano Moreno”, hasta que distintas investigaciones recuperaron su verdadera identidad.

El plano que dejó su marca en Buenos Aires

Después de la caída de Juan Manuel de Rosas, Mariano Moreno Cuenca regresó a la Argentina. Su formación como agrimensor le permitió intervenir en la organización de los territorios que crecían alrededor de Buenos Aires.

Una de sus obras más importantes fue el diseño del plano de Barracas al Sud, localidad que posteriormente se convertiría en la actual ciudad de Avellaneda.

Murió el 14 de julio de 1876, a los 71 años. Su vida condensó algunos de los grandes conflictos del siglo XIX argentino: quedó huérfano, combatió en una guerra, fue encarcelado, vivió en el exilio y ayudó a planificar una ciudad.

Aunque permaneció bajo la inmensa sombra histórica de su padre, su recorrido revela que el apellido Moreno también dejó huellas lejos de la política revolucionaria.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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