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Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial y sorprendió con un comentario sobre su cuerpo durante un acto de campaña

La rapera acompañó al mandatario estadounidense a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.

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La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.
La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio. Foto: REUTERS
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La rapera Nicki Minaj acompañó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un acto de campaña en Michigan, después de viajar junto a él en el avión presidencial Air Force One. Durante el evento, el mandatario sorprendió con un comentario sobre el cuerpo de la artista, a quien elogió públicamente frente a sus seguidores.

El comentario de Donald Trump sobre Nicki Minaj durante un acto en Michigan

Según informó la agencia EFE, el encuentro se realizó en la ciudad de Port Huron, donde Trump buscó impulsar la candidatura del republicano Mike Rogers al Senado, en una contienda electoral frente al demócrata Abdul El-Sayed.

Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial.

Aunque Minaj no subió al escenario, el presidente la mencionó durante su intervención y le dedicó una frase que llamó la atención: elogió su “culo precioso”. “Ponte de pie, es difícil no verlo”, expresó Trump al dirigirse a la cantante, que se encontraba entre los asistentes.

Antes del acto, ambos habían compartido el viaje en el Air Force One. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó en X un video en el que la artista aparece elogiando las políticas del mandatario.

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“Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca”, escribió el funcionario. Minaj respondió a la publicación con un emoji de risa.

Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial.
Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial. Foto: REUTERS

De criticar a Trump a convertirse en una de sus principales seguidoras

La relación entre Nicki Minaj y Donald Trump experimentó un cambio durante los últimos años. La cantante, nacida en Trinidad y Tobago, pasó de cuestionar algunas decisiones del republicano a participar en eventos de su Gobierno y declararse su “fan número uno”.

En 2018, Minaj había revelado que llegó de manera irregular a Estados Unidos cuando tenía cinco años. En aquel momento, criticó la política de separación de familias migrantes implementada durante el primer mandato de Trump.

La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.
La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio. Foto: REUTERS

Sin embargo, posteriormente comenzó a acercarse al movimiento conservador estadounidense y a expresar públicamente su respaldo al presidente.

En enero de 2026, la artista aseguró que había recibido gratuitamente una “tarjeta dorada” de Trump, vinculada a un programa que contempla la posibilidad de obtener la residencia permanente mediante un aporte de un millón de dólares al Gobierno estadounidense.

No obstante, funcionarios aclararon a The New York Times que el documento entregado a Minaj era solamente un recuerdo. También señalaron que la rapera contaba con residencia permanente desde hacía aproximadamente dos décadas y podía solicitar la ciudadanía estadounidense, trámite que ella afirmó estar realizando.

La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.
La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio. Foto: REUTERS

La aparición de Minaj en Michigan se produjo en plena campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que definirán el control del Congreso de Estados Unidos.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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