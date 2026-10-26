comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Multitudinario recibimiento a María Corina Machado en Venezuela: miles salieron a las calles para acompañarla

El regreso de María Corina Machado a Venezuela provocó una de las mayores movilizaciones ciudadanas de los últimos meses. Miles de personas se concentraron en diferentes ciudades para darle la bienvenida y acompañar su recorrido hasta Caracas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Multitudinario regreso de Machado a Venezuela
Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El regreso de María Corina Machado a Venezuela se convirtió en un acontecimiento de alto impacto político y social. Después de varios meses fuera del país, la dirigente opositora reapareció ante miles de simpatizantes que salieron a las calles para acompañar su recorrido desde Barquisimeto hasta Caracas. Entre caravanas, banderas venezolanas, consignas y emotivas muestras de apoyo, su llegada generó imágenes multitudinarias que rápidamente se viralizaron y volvieron a colocar a la líder opositora en el centro de la agenda nacional.

La líder opositora reapareció públicamente en Barquisimeto, donde fue recibida por simpatizantes entre aplausos, banderas y muestras de afecto. Posteriormente inició una extensa caravana rumbo a la capital venezolana.

Durante el trayecto, miles de ciudadanos se ubicaron en carreteras, peajes y avenidas para saludarla, convirtiendo su retorno en un acontecimiento de gran repercusión nacional.

Caracas vivió una jornada histórica

La mayor concentración se registró en Caracas, donde cientos de vehículos y motocicletas acompañaron la llegada de Machado mientras una multitud la recibía con consignas y banderas venezolanas.

Contenido Recomendado

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters

María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron:“Se le ha impedido volar desde Panamá”

María Corina Machado intentó volver tres veces a Venezuela en una semana y se lo negaron: “Se le ha impedido volar desde Panamá”
Multitudinario regreso de Machado a Venezuela
Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE

Las imágenes de las calles repletas de personas rápidamente se hicieron virales en redes sociales y medios de comunicación.

El mensaje de María Corina Machado tras el histórico recibimiento

Luego de finalizar su recorrido en Caracas, Machado agradeció las muestras de afecto recibidas durante su regreso y destacó la participación de los ciudadanos.

Corina Machado en Venezuela
Video: EFE

La dirigente celebró el respaldo popular con mensajes publicados en redes sociales y aseguró que la fuerza demostrada por los venezolanos envía una señal clara sobre el deseo de transformación que existe en amplios sectores del país.

Asimismo, sostuvo que Venezuela está protagonizando un momento clave y resaltó la importancia de mantener la movilización ciudadana en el proceso político que atraviesa la nación.

¿Por qué el regreso de María Corina Machado genera tanta expectativa?

La figura de María Corina Machado se ha convertido en uno de los principales símbolos de la oposición venezolana durante los últimos años. Su regreso ocurre en medio de un escenario político complejo y en un contexto de expectativas sobre el futuro institucional del país.

Multitudinario regreso de Machado a Venezuela
Regreso de Corina Machado a Venezuela Foto: EFE

Analistas y dirigentes opositores consideran que su presencia nuevamente en territorio venezolano podría tener un impacto significativo en la reorganización política y en las próximas decisiones que tome la oposición democrática.

Además, la masiva respuesta ciudadana observada durante su llegada es interpretada por diversos sectores como una demostración de la vigencia de su liderazgo y de la capacidad de convocatoria que mantiene dentro y fuera de Venezuela.

Un recibimiento que ya forma parte de las imágenes más impactantes del año en Venezuela

Más allá de las lecturas políticas, el regreso de María Corina Machado dejó una postal difícil de ignorar: miles de venezolanos ocupando calles, carreteras y plazas para acompañar a una dirigente que volvió al país después de meses de ausencia.

Las imágenes de Barquisimeto, las caravanas en las autopistas y la multitud reunida en Caracas se convirtieron rápidamente en tendencia y reforzaron el impacto mediático del acontecimiento.

El multitudinario recibimiento a Machado no solo marcó su retorno a Venezuela, sino que también evidenció la capacidad de movilización de miles de ciudadanos que decidieron salir a las calles para expresar esperanza, respaldo y expectativas sobre el futuro político del país.

María Corina MachadoVenezuela
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil:“Las elecciones deberían ser anuladas”

    Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil: “Las elecciones deberían ser anuladas”

  2. En Italia:un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

    En Italia: un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

  3. Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

    Histórico balotaje en Brasil: Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

  4. Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil:“Es una derrota de la mentira y el negacionismo”

    Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil: “Es una derrota de la mentira y el negacionismo”

  5. Lula ganó las elecciones en Brasil:Milei y Netanyahu apostaban por Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump

    Lula ganó las elecciones en Brasil: Milei y Netanyahu apostaban por Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La reacción del gobierno de Milei tras la victoria de Lula en Brasil:qué se sabe hasta ahora

Presidentes de Argentina y Brasil.

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Economía

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre:qué jubilados deben estar atentos

Oficinas ANSES

ARBA habilitó un plan para pagar deudas con hasta 40% de descuento:requisitos y hasta cuándo hay tiempo

El resultado en Brasil abre un nuevo escenario para la economía local:“La política industrial de Lula puede abrir proyectos conjuntos, pero también puede desviar plantas y proveedores”

Cronograma de pago ANSES:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre para jubilados y pensionados

Internacionales

Donald Trump viajó con Nicki Minaj en el avión presidencial y sorprendió con un comentario sobre su cuerpo durante un acto de campaña

La rapera acompañó al presidente a Michigan para respaldar a un candidato republicano al Senado. Durante su discurso, el presidente le dedicó un particular elogio.

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El triunfo de Lula sacudió al mundo:de “ganó contra todos los pronósticos” a ”frenó el giro a la derecha de América Latina”, las reacciones de la prensa internacional

En 2006, Lula da Silva derrotó a Geraldo Alckmin en el balotaje:20 años después, ganaron juntos otra elección en Brasil