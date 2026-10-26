Polémica tras el River - Racing: la decisión arbitral que nuevamente desató la bronca de los jugadores y de los hinchas en el Monumental

River - Racing. Foto: Instagram/riverplate

River venció por 1-0 a Racing en el Torneo Clausura, pero el triunfo quedó atravesado por una nueva polémica arbitral. El VAR intervino para revisar una jugada que había terminado en gol de Ángel Correa y el árbitro decidió anular el tanto por una posición adelantada previa de Gonzalo Montiel.

La resolución provocó fuertes reclamos de los futbolistas y el enojo de los hinchas presentes en el Monumental.

La polémica del VAR en River-Racing: el gol anulado que desató los reclamos

La jugada se produjo cuando River buscaba ampliar su ventaja frente a Racing. Correa había convertido el 2-0 y los jugadores ya celebraban, pero el festejo quedó interrumpido por la intervención del VAR. Después de un largo chequeo, el árbitro revisó la acción y terminó invalidando la conquista debido a una posición adelantada de Montiel en el desarrollo previo de la jugada.

La decisión generó una inmediata reacción entre los futbolistas de River, que manifestaron su disconformidad con el fallo arbitral. Desde las tribunas del Monumental también se hicieron sentir los reclamos.

Uno de los protagonistas del momento fue Nicolás Otamendi, cuya expresión durante la revisión reflejó el malestar que había generado la intervención del VAR. Las imágenes del defensor mientras esperaba la resolución se convirtieron en una de las postales de la polémica.

Por su parte, Ángel Correa tampoco ocultó su enojo después de que le anularan el gol. El delantero cuestionó la decisión y lanzó una frase que dejó en evidencia su fastidio: “Siempre igual contra nosotros”.

El extenso chequeo y la posterior anulación del tanto fueron los principales motivos de protesta de los jugadores, que consideraban que la jugada debía terminar en gol.

Leonardo Ponzio cuestionó el arbitraje tras la victoria de River

La controversia no terminó con el pitazo final. Después del triunfo por 1-0, Leonardo Ponzio también se pronunció sobre el arbitraje y expresó su malestar por lo sucedido durante el encuentro.

“No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo”, manifestó Ponzio al referirse a las decisiones arbitrales. Sus declaraciones se sumaron a las reacciones de Otamendi y Correa, que habían quedado expuestas durante el partido.

River vs Racing Foto: X @RiverPlate

De esta manera, River consiguió quedarse con la victoria ante Racing, aunque el resultado deportivo no evitó que la anulación del segundo gol se convirtiera en uno de los principales focos de discusión entre los protagonistas y los hinchas.