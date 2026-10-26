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Excavaron 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá con una tuneladora de 93 metros: necesitaron 20.655 piezas de concreto para finalizar la obra

La tuneladora Panamá alcanzó los 65 metros de profundidad y culminó su recorrido en Albrook tras más de dos años. La infraestructura forma parte de la Línea 3 del Metro, que busca transformar la movilidad de miles de pasajeros.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La tuneladora Panamá alcanzó los 65 metros de profundidad y culminó su recorrido en Albrook tras más de dos años. La infraestructura forma parte de la Línea 3 del Metro, que busca transformar la movilidad de miles de pasajeros.
Excavaron 4,5 kilómetros bajo el Canal de Panamá con una tuneladora de 93 metros. Foto: presidencia.gob.pa
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Una tuneladora de aproximadamente 93 metros de longitud consiguió atravesar el subsuelo de Panamá y completar un túnel de 4,5 kilómetros que pasa por debajo del Canal de Panamá. Pero detrás de esta hazaña de ingeniería existe un detalle menos conocido: para revestir la estructura fueron necesarias 20.655 piezas de concreto, ensambladas progresivamente mientras avanzaba la excavación.

La protagonista es la tuneladora Panamá, que el lunes 26 de octubre de 2026 llegó a Albrook y concluyó una de las etapas más exigentes de la construcción de la Línea 3 del Metro. Según la Presidencia de Panamá, durante el recorrido se instalaron 2.295 anillos de concreto, integrados por nueve piezas cada uno. Esta información permite calcular la cantidad total de elementos utilizados para conformar el revestimiento del túnel.

Cómo una tuneladora de 93 metros construyó un túnel de 4,5 kilómetros bajo Panamá

La tuneladora inició sus operaciones en septiembre de 2024, desde el sector de Farfán, en Panamá Oeste. Su objetivo era abrir un corredor subterráneo hasta Albrook, donde la futura Línea 3 se conectará con la Línea 1 del Metro.

La tuneladora Panamá alcanzó los 65 metros de profundidad y culminó su recorrido en Albrook tras más de dos años. La infraestructura forma parte de la Línea 3 del Metro, que busca transformar la movilidad de miles de pasajeros.
La Línea 3 presenta un avance general del 82% y su inauguración está prevista para finales de 2028. Foto: presidencia.gob.pa

La máquina cuenta con un sistema de excavación preparado para enfrentar condiciones geológicas diferentes, desde suelos blandos hasta formaciones rocosas resistentes. De acuerdo con el Metro de Panamá, incorpora un escudo mixto que utiliza lodo presurizado para mantener estable el frente de excavación.

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Esta tecnología resulta fundamental porque permite controlar la presión del terreno mientras la máquina retira materiales y avanza sin comprometer la estabilidad de la estructura. El túnel tiene un diámetro aproximado de 13,5 metros, una dimensión que refleja la magnitud de la infraestructura destinada al futuro monorriel.

Las 20.655 piezas de concreto que sostienen el túnel bajo el Canal de Panamá

Uno de los aspectos más sorprendentes del proyecto es el sistema utilizado para revestir las paredes subterráneas. Durante la excavación se instalaron 2.295 anillos de concreto. Cada uno está compuesto por nueve dovelas, piezas prefabricadas que se ensamblan para formar una estructura circular resistente.

La tuneladora Panamá alcanzó los 65 metros de profundidad y culminó su recorrido en Albrook tras más de dos años. La infraestructura forma parte de la Línea 3 del Metro, que busca transformar la movilidad de miles de pasajeros.
La multiplicación de ambas cifras arroja un total de 20.655 dovelas instaladas a lo largo del recorrido. Foto: presidencia.gob.pa

La multiplicación de ambas cifras arroja un total de 20.655 dovelas instaladas a lo largo del recorrido. Según los informes del Metro de Panamá, estas piezas fueron fabricadas en una planta ubicada en la Vía Centenario y cada anillo permitía avanzar aproximadamente dos metros en la construcción del túnel.

El procedimiento combina excavación y revestimiento: mientras la tuneladora continúa perforando el terreno, los segmentos de concreto se colocan detrás del escudo para formar una estructura permanente. De esta manera, miles de componentes individuales terminan convirtiéndose en un corredor subterráneo continuo.

Por qué la tuneladora Panamá tuvo que trabajar a 65 metros de profundidad

El desafío más delicado apareció al atravesar el sector del Canal de Panamá, una de las rutas marítimas estratégicas del comercio internacional. La excavación alcanzó aproximadamente 65 metros bajo el nivel del mar, en una zona donde las condiciones del terreno y las elevadas presiones exigieron soluciones especiales de ingeniería.

La tuneladora Panamá alcanzó los 65 metros de profundidad y culminó su recorrido en Albrook tras más de dos años. La infraestructura forma parte de la Línea 3 del Metro, que busca transformar la movilidad de miles de pasajeros.
El recorrido terminó en octubre, después de superar las dificultades geológicas de este tramo subterráneo. Foto: presidencia.gob.pa

El sistema de la tuneladora permitió mantener controlado el frente de excavación y avanzar por debajo del cauce de navegación. En febrero de 2026, la máquina había completado unos 3,1 kilómetros hasta el pozo de Balboa. Allí atravesó una etapa de mantenimiento antes de continuar hacia Albrook. El recorrido terminó en octubre, después de superar las dificultades geológicas de este tramo subterráneo.

Qué pasará con la tuneladora Panamá y cuándo estará lista la Línea 3 del Metro

Aunque la excavación terminó, la infraestructura todavía necesita trabajos adicionales antes de recibir pasajeros. La siguiente etapa contempla el desmontaje de la tuneladora, la instalación de vigas de rodaje y el montaje de sistemas electromecánicos. También deberán completarse las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento de los trenes.

Según las autoridades panameñas, la Línea 3 presenta un avance general del 82% y su inauguración está prevista para finales de 2028. El proyecto busca mejorar la conexión entre Panamá Oeste y la capital, una ruta donde miles de personas enfrentan diariamente largos desplazamientos.

ConstrucciónTuneladoraCanal de PanamáPanamá
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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