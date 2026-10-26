Lionel Messi va por un histórico noveno Balón de Oro: horario, candidatos y cómo ver la gala 2026

Lionel Messi Foto: REUTERS

Lionel Messi vuelve a colocarse en el centro de la escena mundial. A los 39 años y después de una carrera repleta de récords, el capitán argentino integra la lista de candidatos al Balón de Oro 2026 y buscará conquistar por novena vez el premio individual más importante del fútbol.

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, uno de los escenarios más emblemáticos de Londres. El evento comenzará a las 17:00 de la Argentina y reunirá a futbolistas, entrenadores, dirigentes y personalidades vinculadas con el deporte internacional.

Esta edición tendrá un condimento especialmente simbólico: será la celebración número 70 del Balón de Oro, reconocimiento creado por France Football en 1956. Además, por primera vez la entrega se trasladará a la capital inglesa, como homenaje a Stanley Matthews, el futbolista que obtuvo el primer Balón de Oro de la historia.

Lionel Messi y otra oportunidad para hacer historia

La presencia de Messi entre los nominados al Balón de Oro 2026 vuelve a despertar una enorme expectativa entre los hinchas argentinos. El rosarino es el máximo ganador histórico del premio, con ocho distinciones obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Ahora, el jugador del Inter Miami tiene la posibilidad de ampliar una marca que ya parece muy difícil de alcanzar. Ningún otro futbolista consiguió dominar este reconocimiento durante tantos años ni sostenerse entre los principales candidatos a lo largo de distintas generaciones.

Lionel Messi, Balón de Oro, REUTERS

Una nueva consagración le permitiría alcanzar los nueve Balones de Oro y aumentar todavía más la diferencia con el resto de los ganadores. También representaría otro hito para una carrera asociada a los récords, los títulos y las actuaciones decisivas.

Sin embargo, el argentino no tendrá un camino sencillo. La nómina incluye a jugadores de enorme presente como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

También aparecen futbolistas que ya conocen lo que significa quedarse con el premio, entre ellos Rodri y Ousmane Dembélé, vigente poseedor del galardón.

Quiénes son los argentinos nominados al Balón de Oro 2026

Messi no será el único representante argentino en la ceremonia. Lautaro Martínez también forma parte de la lista de 30 candidatos al premio masculino gracias a su rendimiento con el Inter de Milán y su protagonismo durante la temporada.

El delantero buscará posicionarse entre los principales nombres de una nómina atravesada por el buen presente de varias estrellas del fútbol europeo.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez competirá por el reconocimiento al mejor arquero del año, conocido tradicionalmente como Trofeo Yashin. De esta manera, la Argentina contará con representantes en dos de las categorías más importantes de la gala.

La presencia de Messi, Lautaro Martínez y Dibu Martínez entre los nominados confirma la vigencia internacional del fútbol argentino, incluso en una edición marcada por la aparición de jóvenes talentos y el gran nivel de las principales figuras europeas.

A qué hora es la entrega del Balón de Oro 2026

La ceremonia oficial comenzará a las 17:00 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En otros países de Sudamérica podrá verse desde las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia y Venezuela empezará a las 16:00.

En Londres, la gala está programada para las 20:00, mientras que la alfombra roja comenzará aproximadamente dos horas antes.

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Estos son los principales datos para seguir el evento:

Fecha: lunes 26 de octubre de 2026.

Hora en la Argentina: 17:00.

Lugar: London Palladium Theatre, Londres.

Transmisión: plataforma DAZN, con registro previo.

Premios principales: Balón de Oro masculino y femenino.

Edición: 70.º aniversario del galardón.

Cómo ver el Balón de Oro 2026 en vivo y gratis

La gala podrá seguirse en vivo por DAZN. Según la información difundida antes de la ceremonia, la transmisión será gratuita, aunque los usuarios deberán registrarse previamente en la aplicación o en el sitio web de la plataforma.

Para ingresar será necesario crear una cuenta e iniciar sesión. Por ese motivo, se recomienda completar el registro antes del inicio de la transmisión para evitar demoras o inconvenientes de último momento.

Además del premio principal, durante la jornada se entregarán distinciones a los mejores arqueros, jóvenes, entrenadores, equipos y delanteros del año.

También se otorgará el Premio Sócrates, destinado a reconocer iniciativas sociales vinculadas con el fútbol. La ceremonia, por lo tanto, no solamente estará enfocada en el ganador del Balón de Oro masculino, sino que distinguirá a protagonistas de diferentes categorías.

Por qué la gala del Balón de Oro 2026 se realiza en Londres

El cambio de sede no representa una mudanza definitiva de la ceremonia. La elección de Londres responde al 70.º aniversario del Balón de Oro y busca homenajear al inglés Stanley Matthews, ganador de la primera edición en 1956.

El London Palladium Theatre, inaugurado en 1910 y ubicado en el West End londinense, fue elegido para albergar una ceremonia cargada de significado. Se trata de un recinto histórico por el que pasaron artistas y figuras internacionales, y que ahora recibirá a la élite del fútbol mundial.

La elección de la capital británica también le proporciona a esta edición una identidad particular. Será la primera vez que Londres reciba la gala, en una noche que combinará historia, homenajes y la presencia de algunos de los futbolistas más destacados del planeta.

Cuántos Balones de Oro ganó Lionel Messi

Lionel Messi ganó ocho veces el Balón de Oro, una cifra que lo convierte en el futbolista más premiado en la historia del reconocimiento.

Sus consagraciones se produjeron en:

2009

2010

2011

2012

2015

2019

2021

2023

El argentino obtuvo cuatro ediciones consecutivas entre 2009 y 2012, una etapa de dominio que marcó al fútbol mundial. Más tarde volvió a imponerse en diferentes momentos de su carrera y amplió una ventaja histórica sobre sus perseguidores.

En 2026, su nombre vuelve a estar dentro de la lista de candidatos. Una victoria en Londres llevaría su récord hasta los nueve Balones de Oro y abriría un nuevo capítulo en una trayectoria extraordinaria.