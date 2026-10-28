Iba camino a una cita romántica con Ashton Kutcher, pero nunca llegó: la historia de la joven que recibió 47 puñaladas de un “vecino ejemplar”

La joven de 22 años que iba a tener una cita con Ashton Kutcher y fue asesinada por otro hombre Foto: IMDb

Para 2001, Ashley Ellerin era un joven de 22 años que estudiaba en el Fashion Institute de la ciudad de Los Ángeles, California, conocida por ser meca de los artistas. Tal vez, por eso, se topó casi por casualidad en una fiesta con Ashton Kutcher, quien por entonces era una estrella en ascenso.

El actor, de 23, se encontraba protagonizando That 70s show y poco después vendrían otros éxitos como Punk’d en MTV y la película El Efecto Mariposa. Ni bien coincidieron, él se encontraba saliendo con otra persona, aunque quedaron en contacto.

A los pocos meses, él se separó y continuó hablando con Ashley. El mismo sostuvo ante la prensa que el vínculo era muy “incipiente”, pero admitió que eran “buenos cómplices y tenían química”. Sin embargo, nunca hubiera imaginado lo que pasaría en la noche del 21 de febrero de 2001, día en el que habían pactado una cita romántica.

Quién era Ashley Ellerin, la joven que iba camino a una cita con Ashton Kutcher

De acuerdo al expediente judicial, Ashley Ellerin había nacido el 16 de julio de 1978. Era estudiante de diseño de indumentaria y, pese a su juventud, ya estaba muy vinculada al mundo de la moda.

Vivía sola en la calle 1911 Pinehurst Road, en el barrio de Hollywood Hills y trabajaba desde hacía algún tiempo para poder sostener sus estudios.

Ashley Ellerin (22) había pactado una cita romántica con Ashton Kutcher, pero él llegó muy tarde y fue asesinada. Foto: IMDb

De acuerdo a la declaración de sus amigos y familiares, Ashley era una joven sumamente “sociable, divertida y encantadora” que tenía muchos sueños por cumplir tanto personales como profesionales.

Cronología del crimen: qué pasó la noche del 21 de febrero de 2001

La conexión con Kutcher no fue inmediato. El actor tenía un noviazgo y ella había comenzado a salir con de sus amigos. Sin embargo, seguían en contacto de alguna manera. Una vez que quedaron solteros, se comunicaron nuevamente para concretar algunas salidas.

Y así lo hicieron. La química era notoria, aunque muy incipiente. La idea era tener una cena romántica aquella noche del 21 de febrero de 2001 para conocerse mejor.

Acordaron encontrarse en la casa de Ashley en Hollywood Hills cerca de las 21 horas. Siempre según lo que declaró Kutcher ante Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (Los Angeles County Superior Court) él la llamó a la joven a las 20.25 para avisarle que estaba retrasado y que recién iba a entrar a la ducha. Ashley le habría contestado que lo esperaba en su casa sin problemas.

No obstante, al intérprete se le hizo más tarde de lo normal. Y mientras él se preparaba para ir a la casa de Ashley, la joven de 22 años era asesinada.

La reconstrucción policial pudo indicar que un hombre identificado como Michael Gargiulo, que trabajaba como técnico de reparación de aires acondicionados, y que había conocido a Ashley ocasionalmente. El expediente judicial pudo confirmar que el sujeto la había ayudado a cambiar la rueda de su auto y que luego se había ofrecido a repararle la calefacción.

No obstante, el individuo comenzó a obsesionarse con la joven y acudía frecuentemente sin invitación o merodeaba la zona para vigilarla. Esa noche Garguilo forzó la puerta de entrada e ingresó al domicilio de la chica para asesinarla a cuchillazos.

Michael Gargiulo, el asesino serial que mató a Ashley Ellerin, una estudiante de moda de 22 años. Foto: IMDb

Al día siguiente, una amiga se presentó en la casa de Ashley y fue quien la halló muerta cerca del baño. Rápidamente la casa que hacía algunas horas iba convertirse en un encuentro romántico con una estrella de Hollywood, pasó a ser la escena de un escabroso crimen.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense precisó que Ashley recibió 47 puñaladas por parte del femicida y una especialmente mortal en la zona del cuello.

Qué declaró Ashton Kutcher sobre su relación con Ashley Ellerin

El juicio por femicidio de Ashley Ellerin se llevó a cabo 18 años después del hecho por varios factores que incluyeron el cambio de abogados y el pedido de Gargiulo de representarse a sí mismo.

Kutcher fue citado como testigo a declarar en el debate. Frente a los jueces, el actor recordó su último contacto había sido cerca de las 20.30h y que después efectivamente se dirigió a la casa de Ashely, solo que llegó casi dos horas después de lo acordado.

El intérprete sostuvo que tocó varias veces la puerta, pero asumió que la joven se había enojado con él por “llegar tan tarde”. “Vi que había unas manchas, pero pensé que era vino. Asumí que se había enojado conmigo porque me demoré mucho en llegar. Así que a los pocos minutos me fui”, confirmó.

Michael Gargiulo: cómo actuaba el asesino en serie para acercarse a sus víctimas

El 15 de agosto de 2019, Michael Gargiulo fue declarado culpable del asesinato de Ashley Ellerin, por el homicidio de María Bruno, ocurrido en 2005, y por el intento de femicidio de Michelle Murphy en 2008.

El sujeto fue descripto como un “asesino serial de mujeres”, ya que utilizaba un modus operandi premeditado: se acercaba a en la vía pública las víctimas para ayudarlas y darles su tarjeta, ofrecía sus servicio como técnico, y después con la dirección de la casa de las jóvenes aprovechaba para merodear la zona y sorprenderlas cuando estaban sin compañía.

Finalmente, solo dos meses después de la sentencia, el 18 de octubre, el jurado recomendó que fuera condenado a muerte y finalmente en 2021 un juez de California autorizó la pena capital contra Michael Gargiulo.