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Lula, tras la huida de Flávio Bolsonaro a EE.UU.: “Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”

El presidente brasileño, ante sus seguidores en su residencia de Brasilia con motivo de su cumpleaños número 81, habló sobre la situación judicial de su rival en el balotaje. “Lamento que haya salido de Brasil”, dijo ante la militancia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lula en su residencia en Brasilia.
Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS
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Lula da Silva afirmó que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo el presidente brasileño sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

El líder del Partido de los Trabajadores calificó la huida como “vergonzosa”, aunque evitó confirmar la salida del país del hijo de Jair Bolsonaro.

Lula en su residencia en Brasilia.
Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS

“Estoy sabiendo ahora que mi adversario, no sé... No tengo informaciones precisas”, dijo el líder brasileño frente a una gran torta con velas de cumpleaños, antes de pasar a enumerar las veces que perdió comicios y aceptó la derrota.

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“Tuve muchas invitaciones para salir de Brasil. Tuve muchas invitaciones para ir a embajadas. Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, comentó, al recordar su etapa en la cárcel en el marco de la operación Lava Jato.

El mandatario brasileño, que en enero asumirá su cuarto mandato no consecutivo, dijo que “intentó” que el senador demuestre su inocencia cuando le pidió que exponga el detalle de sus cuentas bancarias y sus teléfonos celulares antes de la segunda vuelta electoral.

Lula en su residencia en Brasilia.
Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS

“Él no lo entregó, lo que demuestra que ese ciudadano, que fue la figura más mentirosa que yo ya vi en el planeta Tierra, no tiene ningún compromiso con la verdad. Es impresionante su desfachatez”, afirmó.

“La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es lamer las botas de Estados Unidos”, dijo el mandatario del país vecino.

La Administración de Donald Trump otorgará visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, según confirmó un alto funcionario bajo condición de anonimato.

Lula en su residencia en Brasilia.
Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS

Bolsonaro salió de Brasil luego de que la Policía Federal cancelara sus pasaportes ordinario y diplomático, medida adoptada por desobedecer una orden judicial de entrega de los documentos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Trump, estrecho aliado del clan Bolsonaro, calificó los comicios brasileños de “fraudulentos”, si bien acotó que “no gobierna Brasil” al ser consultado sobre si tomaría alguna medida al respecto.

Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y exdiputado, se encuentra radicado en territorio estadounidense desde marzo del 2025, alegando ser objeto de una persecución judicial en Brasil.

Flavio BolsonaroLula da Silva Brasil
Matias Greisert
Matias Greisert

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