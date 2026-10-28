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En 1821, el nieto de un prócer argentino nació en Chile: 60 años después, entró a Lima al frente de un ejército

Cornelio Saavedra Rodríguez heredó el nombre del presidente de la Primera Junta, pero construyó su carrera lejos de la Argentina y se convirtió en una figura decisiva y controvertida de la historia chilena.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cornelio Saavedra Rodríguez
Cornelio Saavedra Rodríguez, el nieto chileno del presidente de la Primera Junta Foto: Archivo General de la Nación
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Cornelio Saavedra Rodríguez heredó el nombre del presidente de la Primera Junta, pero construyó lejos de la Argentina una carrera militar y política atravesada por guerras, expansión territorial y controversias que continúan abiertas.

La historia argentina recuerda a Cornelio Saavedra como jefe del Regimiento de Patricios y presidente de la Primera Junta de 1810. Sin embargo, una rama de su familia cruzó los Andes y quedó ligada a otro proceso decisivo de Sudamérica. Su nieto, Cornelio Saavedra Rodríguez, nació en Santiago de Chile el 26 de julio de 1821 y llegó a convertirse en general, ministro, diputado y senador.

El origen argentino de una familia instalada en Chile

Cornelio era hijo de Manuel Saavedra, militar rioplatense e hijo del presidente de la Primera Junta, y de la chilena Josefa Rodríguez Salcedo. Manuel había integrado el Ejército Libertador y posteriormente se estableció en Chile. Así, el futuro general creció dentro de una familia marcada por las guerras de independencia y la construcción de los nuevos Estados nacionales.

Cornelio Saavedra, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810
Cornelio Saavedra, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

El joven no conoció durante mucho tiempo a su célebre abuelo: el prócer murió en Buenos Aires en 1829, cuando él tenía apenas siete años. No obstante, el nombre familiar funcionó como un puente entre dos países y dos generaciones militares.

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De cadete adolescente a protagonista de una guerra civil

En 1836, con 15 años, Saavedra Rodríguez ingresó a la Academia Militar chilena. Al año siguiente egresó como subteniente de Infantería. Prestó servicios en diferentes unidades, ascendió y se retiró temporalmente por problemas de salud, antes de dedicarse al comercio en Concepción.

La revolución de 1851 lo devolvió al campo de batalla. Se incorporó al Ejército del Sur y participó en la batalla de Loncomilla, uno de los enfrentamientos más sangrientos de aquella guerra civil. Su actuación fortaleció una carrera que pronto quedaría vinculada con la frontera situada al sur del río Biobío.

El plan que transformó la Araucanía

En 1857 fue nombrado intendente de Arauco. Cuatro años después, el gobierno chileno lo designó jefe del Ejército de Operaciones, intendente y comandante general de Armas. Desde esos cargos presentó un plan de ocupación gradual del territorio mapuche, conocido por sus habitantes como Ngülumapu.

La iniciativa proponía desplazar la frontera, levantar fuertes, fundar poblaciones y consolidar la presencia estatal. En 1862 comenzó una campaña que fortificó puntos como Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Saavedra también participó en parlamentos con autoridades indígenas y dejó informes que hoy permiten reconstruir sus objetivos.

Cornelio Saavedra Rodríguez
El general que llevó el apellido Saavedra al Ejército de Chile. Foto: Archivo General de la Nación

Durante décadas, la historiografía oficial chilena describió aquel proceso como una “pacificación”. Las investigaciones actuales remarcan que implicó ocupación militar, colonización, pérdida de autonomía y reducción de tierras mapuches. Por eso, su papel no puede narrarse solamente como una sucesión de ascensos y victorias: también integra una historia de despojo y resistencia.

El nieto del prócer que llegó hasta Lima

Saavedra combinó las armas con la política. Fue diputado durante cuatro períodos entre 1861 y 1873, ministro de Guerra y Marina entre agosto de 1878 y abril de 1879, y senador por Ñuble desde 1885. El inicio de la Guerra del Pacífico volvió a situarlo en el centro de las decisiones militares.

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Primero comandó el Ejército de Reserva. Después de la campaña de Lima, quedó encargado de tomar posesión de la capital peruana al frente de una vanguardia. Ocurrió en 1881, 60 años después de su nacimiento. Aquel episodio le otorgó un lugar destacado en la memoria militar chilena. Luego ejerció como inspector general del Ejército.

Un apellido presente en dos historias nacionales

Cornelio Saavedra Rodríguez murió en Santiago el 7 de abril de 1891, a los 69 años. Era senador y había alcanzado el grado de general de división. Su vida muestra que los descendientes de los protagonistas de Mayo no permanecieron necesariamente en la Argentina ni siguieron caminos previsibles.

El abuelo presidió el primer gobierno patrio de Buenos Aires; el nieto ayudó a extender la autoridad estatal chilena y entró en una capital extranjera durante una guerra internacional. Entre ambos quedaron setenta años de revoluciones, fronteras móviles y proyectos nacionales.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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