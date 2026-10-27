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Trump lanzó una polémica propuesta sobre Venezuela: quiere convertirla en el estado 51 de Estados Unidos y reemplazar al presidente por un gobernador

El mandatario lanzó la idea durante un acto en Texas, mientras destacaba los acuerdos petroleros con Caracas. Qué dijo y qué posibilidades reales existen.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió durante un acto político en Texas al plantear que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de su país. Incluso sugirió que, en ese escenario, los venezolanos dejarían de elegir un presidente y votarían por un gobernador.

El comentario fue realizado este martes 27 de octubre, en medio de un discurso centrado en la cooperación energética entre Washington y Caracas. Aunque el mandatario presentó la idea con humor, sus palabras despertaron preguntas sobre la soberanía venezolana.

Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela y el estado 51

Trump habló ante simpatizantes republicanos en Corpus Christi, Texas, antes de las elecciones legislativas. Allí celebró el acercamiento con las autoridades venezolanas y aseguró que la relación bilateral había mejorado.

En su intervención, sostuvo que Venezuela podría alcanzar una nueva etapa de prosperidad mediante inversiones petroleras. Después introdujo la posibilidad de incorporarla al territorio estadounidense y organizar comicios para gobernador en lugar de elecciones presidenciales.

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“Hagámosla el estado 51”, dijo el presidente, según la agencia Anadolu. La frase formó parte de sus comentarios sobre el petróleo venezolano, pero no estuvo acompañada de una iniciativa oficial, un calendario ni detalles jurídicos.

Por qué el petróleo venezolano ocupa un lugar central

El discurso tuvo como eje la industria energética. Trump destacó que compañías petroleras están invirtiendo en Venezuela y sostuvo que esa actividad permite crear puestos de trabajo, aumentar la producción y fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

También anunció la llegada de un cargamento de un millón de barriles de petróleo venezolano, destinado a ser procesado en refinerías estadounidenses, incluidas instalaciones de Texas. Según el mandatario, el acuerdo representa una ventaja para el abastecimiento energético de Estados Unidos.

Empresa Petróleos de Venezuela, PDVA. Foto: EFE
Empresa Petróleos de Venezuela, PDVA. Foto: EFE

La elección de Corpus Christi como escenario tampoco pasó inadvertida: se trata de una ciudad portuaria vinculada al comercio de hidrocarburos. Así, la referencia al supuesto estado 51 apareció asociada al crudo venezolano y al interés estadounidense en explotarlo.

¿Puede Venezuela convertirse realmente en un estado estadounidense?

Por ahora, no existe, al menos por el momento, un procedimiento anunciado para incorporar Venezuela a Estados Unidos. La afirmación de Trump no modifica la condición de Venezuela como país independiente ni implica una decisión territorial efectiva.

La Constitución estadounidense establece que corresponde al Congreso admitir nuevos estados. Además, cualquier intento de integrar una nación soberana requeriría abordar cuestiones fundamentales de consentimiento, representación democrática, derecho internacional y organización institucional.

Por eso, la propuesta no puede llevarse adelante únicamente mediante un discurso presidencial. Tampoco hay una convocatoria electoral para elegir un gobernador venezolano bajo las leyes estadounidenses.

Los antecedentes de Trump y la relación con Venezuela

No se trata de la primera ocasión en que Trump utiliza la expresión “estado 51” para referirse a Venezuela. En mayo de 2026 ya había mencionado esa posibilidad y, en agosto, compartió en Truth Social un mapa del país sudamericano cubierto por la bandera estadounidense.

Aquella publicación generó repercusiones, pero tampoco tuvo efectos legales. La agencia EFE informó entonces que la referencia se producía después de la captura de Nicolás Maduro, realizada en enero durante una operación militar estadounidense.

Desde entonces, la relación entre ambos gobiernos atraviesa una etapa particular, marcada por negociaciones políticas y acuerdos sobre recursos estratégicos. Las declaraciones del presidente norteamericano se suman a ese escenario, aunque no deben confundirse con un plan de anexión aprobado.

Qué significa la declaración para el futuro de Venezuela

La discusión sobre el futuro institucional venezolano continúa abierta, mientras Estados Unidos busca ampliar su presencia económica en el país. En ese contexto, las palabras de Trump alimentan el debate sobre cuánto poder debería tener Washington en las decisiones de Caracas.

Sin embargo, el dato principal es que Venezuela no pasó a formar parte de Estados Unidos y sigue conservando su condición de Estado soberano. La idea de un gobernador, hasta el momento, representa una declaración política sin medidas concretas que permitan implementarla.

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