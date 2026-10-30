ANSES: quiénes cobran el viernes 30 de octubre y qué prestaciones siguen vigentes

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El calendario de pagos de ANSES llega al último día hábil de octubre con una particularidad: el viernes 30 no habrá una nueva tanda de depósitos organizada por terminación de DNI. Sin embargo, algunos beneficiarios todavía podrán acceder a prestaciones cuyo período de acreditación permanece abierto hasta noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social transita la etapa final del cronograma de octubre de 2026.

Quiénes cobran en ANSES el viernes 30 de octubre

El viernes 30 de octubre de 2026 no comienza una nueva ronda de pagos para jubilados, pensionados, titulares de la AUH o beneficiarios de la Prestación por Desempleo según la terminación del documento.

No obstante, durante esa jornada permanecen vigentes los períodos de cobro de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción; las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas; y la Asignación por Maternidad. En esos casos, el alcance comprende todas las terminaciones de DNI.

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Estos beneficios no tienen un depósito programado exclusivamente para el 30 de octubre. Se trata de prestaciones cuyo período de pago comenzó durante el mes y continúa abierto hasta noviembre. Cada titular debe revisar su liquidación para confirmar si el dinero ya fue acreditado en la cuenta.

¿Cobran jubilados y pensionados el viernes 30?

No existe una fecha específica para jubilados y pensionados el viernes 30 de octubre. El cronograma de quienes perciben haberes superiores al mínimo concluyó el jueves 29, cuando fueron incluidos los documentos terminados en 8 y 9.

Durante la última semana, el esquema contempló a los DNI finalizados en 2 y 3 el lunes 26; en 4 y 5 el martes 27; en 6 y 7 el miércoles 28; y en 8 y 9 el jueves 29. Los pagos de jubilados y pensionados con haberes de hasta un mínimo habían terminado anteriormente.

Por lo tanto, el viernes 30 no se suma una terminación adicional al calendario previsional. Quienes aún no hayan visto reflejado el depósito deberán consultar su fecha para detectar posibles modificaciones o demoras.

Qué ocurre con la AUH y la Asignación por Embarazo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tampoco cuentan con una nueva fecha para el viernes 30. El calendario de la AUH ya había finalizado con los beneficiarios cuyo DNI termina en 9.

La Asignación por Embarazo también completó su cronograma antes del último viernes del mes. Esto no impide utilizar el dinero previamente depositado: la fecha publicada por ANSES señala el día previsto para la acreditación y no obliga a retirar los fondos en esa jornada.

¿Hay pagos de la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo Plan 1 finalizó su calendario antes del viernes 30. Los últimos beneficiarios incorporados fueron los titulares con documentos terminados en 8 y 9. En consecuencia, no existe una nueva terminación de DNI convocada para cobrar ese viernes mediante este programa.

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Si un beneficiario no encuentra la acreditación, deberá verificar los movimientos y la fecha individual informada en los canales oficiales.

Cómo consultar un pago en Mi ANSES

Antes de dirigirse a una sucursal bancaria, los titulares pueden ingresar en Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la plataforma es posible revisar la fecha y el lugar de cobro, la liquidación disponible y la información vinculada con cada prestación.

También conviene comprobar que los datos personales y bancarios estén actualizados. Si el depósito ya fue efectuado, no es necesario retirar todo el dinero, porque los fondos pueden utilizarse con la tarjeta de débito asociada a la cuenta.

El dato clave sobre los pagos del viernes 30

En resumen, ANSES no programó una nueva ronda de pagos por terminación de DNI para el viernes 30 de octubre de 2026. Los cronogramas principales de jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y Prestación por Desempleo concluyeron durante las jornadas anteriores.

Aun así, continúan dentro de un período de cobro vigente los titulares de Asignaciones de Pago Único, Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Como sus fechas abarcan todas las terminaciones, la recomendación es consultar la situación en Mi ANSES antes de acudir al banco.