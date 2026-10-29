comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Llega el CyberMonday 2026: cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

El evento de compras online contará con promociones en 10 categorías y nuevas herramientas de inteligencia artificial para buscar productos, comparar precios y acceder a beneficios bancarios.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
CyberMonday
Se viene un nuevo CyberMonday en noviembre.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El CyberMonday 2026 se realizará del 2 al 4 de noviembre en Argentina, con miles de promociones en productos y servicios de distintas categorías. En la previa del evento, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó las principales novedades de esta edición, que incluirá herramientas de inteligencia artificial, filtros personalizados y nuevas opciones para comparar precios y encontrar descuentos.

La iniciativa busca impulsar las ventas online y ampliar las oportunidades de compra para los consumidores. Según el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante este año, una señal del crecimiento del comercio electrónico en el país.

Muevo CyberMonday en noviembre. Foto: -

“Durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la entidad.

CyberMonday 2026: qué novedades tendrá esta edición

Una de las principales incorporaciones será la ampliación de las herramientas para facilitar la búsqueda de productos y promociones. El sitio oficial contará con nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, diseñadas para que los usuarios puedan personalizar su experiencia según sus intereses.

Contenido Recomendado

CyberMonday 2025:una reconocida cadena de supermercados ofrece electrodomésticos con 2x1 desde $21.000

CyberMonday 2025: una reconocida cadena de supermercados ofrece electrodomésticos con 2x1 desde $21.000

Comprá seguro:los mejores consejos para evitar estafas virtuales en el Cyber Monday 2025

Comprá seguro: los mejores consejos para evitar estafas virtuales en el Cyber Monday 2025

Entre las funcionalidades disponibles se destacan los filtros por precio, talles, colores y cuotas sin interés, además de las comparaciones de precios, las marcas destacadas y las promociones en vivo.

También estará disponible Cybot, un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial (IA) que ayudará a encontrar productos, marcas y alternativas de compra de manera más ágil. El objetivo es simplificar la navegación durante las jornadas de descuentos y facilitar el acceso a las ofertas que mejor se adapten a las necesidades de cada consumidor.

Cuáles son las categorías y promociones del CyberMonday

El evento contará con 10 categorías principales para organizar la búsqueda de productos y servicios:

  • Electro y Tecno: dispositivos electrónicos y tecnología.
  • Viajes: propuestas y servicios turísticos.
  • Bebés y Niños: productos para la infancia.
  • Salud y Belleza: artículos de cuidado personal.
  • Deportes y Fitness: indumentaria y equipamiento deportivo.
  • Indumentaria y Calzado: ropa y accesorios.
  • Muebles, Hogar y Deco: productos para la casa.
  • Súper, Bodegas y Gastronomía: alimentos y bebidas.
  • Motos y Autos: vehículos y productos relacionados.
  • Servicios y Varios: propuestas de diferentes rubros.

Además, habrá distintas modalidades promocionales, entre ellas MegaOfertas, Descolocados, Historias, MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM.

Los usuarios también podrán consultar el ranking de productos más clickeados, acceder a un buscador de beneficios bancarios y aplicar filtros para encontrar descuentos por volumen, como promociones 2x1 y 3x2.

Qué importancia tiene el CyberMonday para el comercio electrónico argentino

De acuerdo con el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, durante el primer semestre el comercio electrónico argentino facturó $19.533.815 millones, con 181,5 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 21%, y un ticket promedio de $107.597.

En esta edición, el 47% de las empresas participantes son pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que encuentran en el evento una oportunidad para ampliar su visibilidad y captar nuevos clientes. Sambucetti destacó que estas jornadas permiten a los comercios competir junto con grandes marcas y luego trabajar en la fidelización de los compradores.

Cyber Monday
CyberMonday en Argentina.

La logística y las alternativas de financiación también forman parte de la propuesta. Las entregas rápidas, los pagos en cuotas, las garantías de devolución y el botón de arrepentimiento son algunas de las herramientas que contribuyen a fortalecer la confianza en las compras online.

Con 14 años de trayectoria, el CyberMonday se consolidó como una de las principales iniciativas del comercio electrónico argentino, con el objetivo de ampliar el acceso a promociones, impulsar las ventas y fomentar la incorporación de nuevas empresas al canal digital.

CyberMonday Compras online
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

    El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral: cómo recuperar el cobro en 60 días

  2. Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

    Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

  3. Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

    Nuevo sueldo de empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

  4. Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

    Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9: por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

  5. De la crisis de 2001 a cotizar hasta US$350:qué detalles tienen los patacones de $100 de la Serie A más buscados en el mercado numismático

    De la crisis de 2001 a cotizar hasta US$350: qué detalles tienen los patacones de $100 de la Serie A más buscados en el mercado numismático
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Economía

Llega el CyberMonday 2026:cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

CyberMonday

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Internacionales

Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

Selfie muestra a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España.

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”