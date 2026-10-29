Llega el CyberMonday 2026: cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

Se viene un nuevo CyberMonday en noviembre.

El CyberMonday 2026 se realizará del 2 al 4 de noviembre en Argentina, con miles de promociones en productos y servicios de distintas categorías. En la previa del evento, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó las principales novedades de esta edición, que incluirá herramientas de inteligencia artificial, filtros personalizados y nuevas opciones para comparar precios y encontrar descuentos.

La iniciativa busca impulsar las ventas online y ampliar las oportunidades de compra para los consumidores. Según el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante este año, una señal del crecimiento del comercio electrónico en el país.

Muevo CyberMonday en noviembre. Foto: -

“Durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la entidad.

CyberMonday 2026: qué novedades tendrá esta edición

Una de las principales incorporaciones será la ampliación de las herramientas para facilitar la búsqueda de productos y promociones. El sitio oficial contará con nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, diseñadas para que los usuarios puedan personalizar su experiencia según sus intereses.

Entre las funcionalidades disponibles se destacan los filtros por precio, talles, colores y cuotas sin interés, además de las comparaciones de precios, las marcas destacadas y las promociones en vivo.

También estará disponible Cybot, un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial (IA) que ayudará a encontrar productos, marcas y alternativas de compra de manera más ágil. El objetivo es simplificar la navegación durante las jornadas de descuentos y facilitar el acceso a las ofertas que mejor se adapten a las necesidades de cada consumidor.

Cuáles son las categorías y promociones del CyberMonday

El evento contará con 10 categorías principales para organizar la búsqueda de productos y servicios:

Electro y Tecno : dispositivos electrónicos y tecnología.

Viajes : propuestas y servicios turísticos.

Bebés y Niños : productos para la infancia.

Salud y Belleza : artículos de cuidado personal.

Deportes y Fitness : indumentaria y equipamiento deportivo.

Indumentaria y Calzado : ropa y accesorios.

Muebles, Hogar y Deco : productos para la casa.

Súper, Bodegas y Gastronomía : alimentos y bebidas.

Motos y Autos : vehículos y productos relacionados.

Servicios y Varios: propuestas de diferentes rubros.

Además, habrá distintas modalidades promocionales, entre ellas MegaOfertas, Descolocados, Historias, MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM.

Los usuarios también podrán consultar el ranking de productos más clickeados, acceder a un buscador de beneficios bancarios y aplicar filtros para encontrar descuentos por volumen, como promociones 2x1 y 3x2.

Qué importancia tiene el CyberMonday para el comercio electrónico argentino

De acuerdo con el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, durante el primer semestre el comercio electrónico argentino facturó $19.533.815 millones, con 181,5 millones de órdenes de compra, un crecimiento del 21%, y un ticket promedio de $107.597.

En esta edición, el 47% de las empresas participantes son pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que encuentran en el evento una oportunidad para ampliar su visibilidad y captar nuevos clientes. Sambucetti destacó que estas jornadas permiten a los comercios competir junto con grandes marcas y luego trabajar en la fidelización de los compradores.

CyberMonday en Argentina.

La logística y las alternativas de financiación también forman parte de la propuesta. Las entregas rápidas, los pagos en cuotas, las garantías de devolución y el botón de arrepentimiento son algunas de las herramientas que contribuyen a fortalecer la confianza en las compras online.

Con 14 años de trayectoria, el CyberMonday se consolidó como una de las principales iniciativas del comercio electrónico argentino, con el objetivo de ampliar el acceso a promociones, impulsar las ventas y fomentar la incorporación de nuevas empresas al canal digital.