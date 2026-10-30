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Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares: qué pasó con los fondos de los usuarios

La plataforma de criptomonedas suspendió temporalmente los retiros mientras investiga un posible incidente de seguridad. Tether y Circle congelaron más de 2.300 millones de dólares.

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Representaciones de criptomonedas delante del logotipo de Binance.
Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares. Foto: REUTERS
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La plataforma de criptomonedas Binance investiga un posible hackeo tras detectar movimientos sospechosos de miles de millones de dólares.

La compañía confirmó que sus equipos de seguridad trabajan para determinar qué ocurrió y aseguró que los fondos de los usuarios permanecen protegidos. Además, suspendió temporalmente los retiros en distintas redes como medida preventiva.

Posible hackeo a Binance: qué informó la empresa

A través de un comunicado, Binance reconoció que está investigando un posible problema de seguridad, aunque todavía no confirmó oficialmente que se haya producido un robo de criptomonedas ni precisó el monto de los activos comprometidos.

“Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y lo están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros”, expresó la compañía.

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Pesos argentinos, dinero. Foto: NA
Hacker. Foto: IA Freepik
Binance investiga un posible hackeo tras movimientos de miles de millones de dólares.

La empresa agregó que sus especialistas están analizando la información disponible con urgencia y que comunicarán las novedades mediante sus canales oficiales.

Por su parte, Changpeng Zhao, cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, sostuvo que los movimientos detectados parecen corresponder a un ataque informático, aunque reiteró que los activos de los clientes están protegidos.

Más de 2.300 millones de dólares congelados: qué se sabe del posible ataque

Mientras avanza la investigación, las empresas Tether y Circle congelaron más de 2.380 millones de dólares en criptomonedas estables vinculadas al incidente.

Según los datos difundidos, Tether bloqueó aproximadamente 1.570 millones de dólares, mientras que Circle inmovilizó más de 800 millones. Estas cifras corresponden a activos congelados y no constituyen una confirmación del dinero efectivamente robado.

En paralelo, Binance informó que los retiros permanecerán suspendidos temporalmente hasta que finalicen las verificaciones de seguridad. La compañía también recomendó a sus usuarios mantenerse atentos ante posibles estafas y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de datos personales provenientes de canales no oficiales.

Por el momento, la magnitud del posible hackeo continúa bajo investigación y la plataforma no comunicó una cifra definitiva de pérdidas.

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