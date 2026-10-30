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Clima en Buenos Aires: hasta 26 grados y lluvias en dos horarios clave del fin de semana

El pronóstico anticipa lluvias en momentos clave y un marcado ascenso de la temperatura. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima, tormentas, lluvias.
Clima, tormentas, lluvias. Foto: NA
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El pronóstico para CABA y el AMBA anticipa jornadas variables, con precipitaciones, abundante nubosidad y períodos de inestabilidad. Aunque habrá una mejora temporaria, el panorama volverá a cambiar antes de terminar el fin de semana. Qué día conviene aprovechar para hacer planes al aire libre.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires presentará modificaciones importantes durante los próximos días. Luego de varias jornadas con temperaturas agradables, el pronóstico prevé el regreso de las lluvias, un aumento de la nubosidad y condiciones inestables en distintos momentos.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El viernes comenzará con un escenario inestable tanto en la Ciudad como en sus alrededores. Durante las primeras horas se espera cielo mayormente nublado, acompañado por una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

Podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas en diferentes sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Como se trataría de fenómenos localizados, la intensidad y la duración de las precipitaciones podrían variar considerablemente entre un barrio y otro.

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Lluvias, tormentas, clima.
Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

La temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 23 grados. Será una jornada templada, aunque la elevada humedad y la falta de sol podrían incrementar la sensación de inestabilidad.

Hacia la tarde y la noche, las posibilidades de lluvia disminuirán y se ubicarán entre el 10% y el 40%. Sin embargo, el riesgo no desaparecerá completamente. Será conveniente llevar paraguas y consultar el pronóstico antes de salir.

El sábado será el mejor día del fin de semana

Después de un viernes marcado por el tiempo inestable, el sábado mostrará una mejora considerable. No se esperan precipitaciones significativas y podrían aparecer algunos períodos de sol, especialmente durante las primeras horas.

La mañana tendrá cielo algo nublado, mientras que por la tarde aumentará la cobertura nubosa. A pesar de eso, las condiciones serán más favorables para realizar paseos, encuentros familiares, compras o actividades recreativas fuera de casa.

La mínima se mantendrá cerca de los 14 grados, pero la máxima ascenderá hasta los 25 grados. De esta forma, el sábado se perfila como la jornada más conveniente para aprovechar el exterior sin una amenaza inmediata de lluvias.

Qué pasará con el clima durante el domingo

El domingo comenzará con condiciones relativamente estables. Durante la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvia, por lo que las primeras horas todavía podrían resultar adecuadas para organizar actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde y la noche. En ese período aumentará nuevamente la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

La temperatura mínima será cercana a los 15 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 26 grados. Así, el domingo se convertiría en el día más cálido del fin de semana. La combinación de calor y humedad favorecerá el desarrollo de condiciones inestables al finalizar la jornada.

Cómo comenzará la próxima semana en CABA

El inicio de la semana mantendrá temperaturas agradables y una presencia significativa de nubes. Para el lunes se anticipan valores de entre 17 y 26 grados, con cielo mayormente nublado.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Estudiantes, familias y turistas pasean por los bosques de Palermo. Foto: NA

Aunque la nubosidad será protagonista, las probabilidades de lluvia serían reducidas. El martes podría producirse un leve descenso térmico, mientras que el miércoles volverían a aumentar las temperaturas. En principio, no se esperan precipitaciones generalizadas, pero el escenario deberá monitorearse por su variabilidad.

Qué día conviene elegir para hacer planes

Con el panorama disponible, el sábado aparece como la mejor alternativa para realizar actividades al aire libre. Será el día con menor riesgo de lluvias y ofrecerá temperaturas templadas, pese a la presencia intermitente de nubes.

El viernes, en cambio, será necesario tener un paraguas cerca, sobre todo durante la mañana. Para el domingo, la recomendación es concentrar los planes en las primeras horas y evitar depender de condiciones estables hacia la tarde o la noche.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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