La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital: 12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo el Hospital Universitario Virgen Macarena. Foto: Facebook Saba

España avanza con una de sus grandes obras de infraestructura urbana. En Sevilla, la construcción de la Línea 3 Norte del metro presenta un desafío de ingeniería: excavar un túnel por debajo del aparcamiento subterráneo del Hospital Universitario Virgen Macarena, sin interferir con el funcionamiento del centro sanitario.

La intervención forma parte de un proyecto con un presupuesto global de 1.366 millones de euros, financiado por las administraciones autonómica y estatal, con participación de fondos europeos. Según informó la Junta de Andalucía el 21 de septiembre de 2026, comenzaron los trabajos preparatorios para ejecutar el túnel mediante una técnica de excavación subterránea.

Cómo será el túnel que se construirá debajo del Hospital Virgen Macarena

La principal dificultad radica en que el trazado ferroviario debe atravesar el subsuelo de una zona ocupada por instalaciones hospitalarias y un aparcamiento existente. Mientras que buena parte de la Línea 3 Norte se construye mediante el sistema de excavación a cielo abierto entre pantallas, este sector requiere una técnica diferente, conocida como túnel en mina.

Itinerarios de acceso al aparcamiento Saba Hospital Macarena. Foto: hospitalmacarena.es

Este procedimiento permite excavar desde el subsuelo y avanzar progresivamente sin necesidad de abrir toda la superficie situada sobre el recorrido. Los trabajos comenzaron con la construcción de pantallas de hormigón de 32 metros de profundidad y un metro de espesor en la calle San Juan de Ribera, cerca del Parlamento de Andalucía.

Un pozo de 17 metros de diámetro y excavaciones de hasta 34,5 metros

Una de las estructuras más llamativas será el pozo de ataque desde el que comenzará la excavación del túnel. La infraestructura tendrá 17 metros de diámetro interior y estará delimitada por pantallas de hormigón que alcanzarán los 34,5 metros de profundidad, con un espesor de un metro.

Una vez completadas estas estructuras de contención, los equipos excavarán el interior del pozo hasta los 22,5 metros de profundidad. Desde allí avanzarán bajo el aparcamiento en dirección a la futura estación Hospital Universitario Virgen Macarena. Para ejecutar los trabajos, la Junta incorporó un cuarto equipo de pantalladoras al tercer tramo del metro, con el objetivo de intervenir simultáneamente en distintos sectores.

La fachada del Hospital Universitario Virgen Macarena. Foto: hospitalmacarena.es

La maquinaria especial que permite construir el Metro de Sevilla junto a un hospital

Otro elemento destacado es la utilización de una hidrofresadora, una máquina diseñada para ejecutar excavaciones profundas con elevada precisión. Este equipo comenzó a trabajar en mayo de 2026 y permite reducir significativamente el ruido y las vibraciones respecto de determinados métodos convencionales.

La futura estación Hospital Virgen Macarena estará situada aproximadamente 20 metros bajo tierra, convirtiéndose en la más profunda de la Línea 3 Norte. Además, tendrá tres niveles: un vestíbulo y dos niveles de andenes superpuestos, preparados para facilitar una futura conexión con la Línea 4.

Cuánto costará la Línea 3 del Metro de Sevilla y cuándo estará terminada

El proyecto de la Línea 3 Norte contempla 7,5 kilómetros de recorrido comercial, a los que se sumarán otros 1,4 kilómetros de ramal técnico. La infraestructura tendrá 12 estaciones, de las cuales 11 serán subterráneas y una estará en superficie.

El proyecto de la Línea 3 Norte contempla 7,5 kilómetros de recorrido comercial. Foto: Facebook Saba

Su trazado conectará Pino Montano con Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1, y mejorará el acceso a cuatro centros sanitarios de la ciudad. Los 1.366 millones de euros corresponden al presupuesto del conjunto de la Línea 3 Norte, no exclusivamente al túnel situado bajo el hospital.

Según la planificación comunicada por la Junta de Andalucía en septiembre de 2026, el horizonte de finalización de la línea hasta Prado de San Sebastián se mantiene en 2030.

La intervención bajo el Hospital Virgen Macarena representa uno de los mayores retos técnicos de esta ampliación y muestra cómo la ingeniería subterránea permite incorporar nuevas infraestructuras de transporte en espacios urbanos.