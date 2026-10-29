El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

El Gobierno aseguró colabora con la Justicia en las causas abiertas por la huida de Flávio Bolsonaro y negó irregularidades en su partida hacia Estados Unidos.

En este marco, aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros del ingreso del ex candidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras los requerimientos de la Fiscalía de Misiones.

Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Desde Balcarce 50 ratificaron que el hijo del ex presidente condenado ingresó al país con la documentación válida y abandonó la Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales y respetando los procedimientos correspondientes.

Ante esto, Diego Santilli aseguró que el dirigente ingresó al país con la documentación en regla y sin restricciones registradas por Interpol.

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

“Como lo expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el jefe de Gabinete durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario.

“Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, sostuvo.

Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, agregó el funcionario, al justificar la actuación de las autoridades nacionales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina el martes por la noche junto con su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Guayaquil.

Bolsonaro cubierto por sus custodios para evitar ser fotografiado en su llegada a EEUU. Foto: REUTERS

Las causas que avanzan tras la huida de Bolsonaro

Tras la filtración de la noticia, la fiscal Paloma Ochoa solicitó informes a distintos organismos del gobierno de Javier Milei, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de una denuncia penal.

La causa se tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios nacionales.

Flávio Bolsonaro. Foto: EFE

La investigación de Ochoa se suma a otras dos presentaciones judiciales relacionadas con el mismo episodio. Una fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, mientras que la tercera corresponde a la legisladora Marcela Pagano.

Esta última se tramita ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, Misiones, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó informes para establecer cómo ingresó Bolsonaro y si existían restricciones que impidieran su tránsito por Argentina.

Flávio Bolsonaro. Foto: NA

Entre las medidas de prueba requeridas figuran:

Grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Planes de vuelo y registros de pasajeros del avión privado utilizado por Bolsonaro.

Documentación sobre la contratación del servicio aéreo que trasladó al dirigente y su familia.

Informes migratorios y judiciales para determinar si existía algún impedimento legal vigente.

Los investigadores buscan esclarecer tanto las condiciones del cruce fronterizo como la eventual responsabilidad de funcionarios que participaron en los controles.