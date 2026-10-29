comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Desde Balcarce 50 aseguran que no existía impedimentos de Interpol contra el senador brasileño. Tanto en Comodoro Py como en Misiones hay investigaciones abiertas por la salida del país del ex candidato del país vecino.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno aseguró colabora con la Justicia en las causas abiertas por la huida de Flávio Bolsonaro y negó irregularidades en su partida hacia Estados Unidos.

En este marco, aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros del ingreso del ex candidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras los requerimientos de la Fiscalía de Misiones.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Las imágenes de la llegada de Flávio Bolsonaro a los Estados Unidos. Foto: REUTERS

Desde Balcarce 50 ratificaron que el hijo del ex presidente condenado ingresó al país con la documentación válida y abandonó la Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales y respetando los procedimientos correspondientes.

Ante esto, Diego Santilli aseguró que el dirigente ingresó al país con la documentación en regla y sin restricciones registradas por Interpol.

Contenido Recomendado

Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios:qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

Javier Milei en Brasil con flávio bolsonaro

Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

Diego Santilli, ministro del Interior
Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

“Como lo expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el jefe de Gabinete durante su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en Rosario.

Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”, sostuvo.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

“Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, agregó el funcionario, al justificar la actuación de las autoridades nacionales.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina el martes por la noche junto con su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y posteriormente abordó un avión privado en Puerto Iguazú que realizó una escala en Guayaquil.

Flávio Bolsonaro llegó a los Estados Unidos
Bolsonaro cubierto por sus custodios para evitar ser fotografiado en su llegada a EEUU. Foto: REUTERS

Las causas que avanzan tras la huida de Bolsonaro

Tras la filtración de la noticia, la fiscal Paloma Ochoa solicitó informes a distintos organismos del gobierno de Javier Milei, incluida la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de una denuncia penal.

La causa se tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios nacionales.

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. Foto: EFE

La investigación de Ochoa se suma a otras dos presentaciones judiciales relacionadas con el mismo episodio. Una fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, mientras que la tercera corresponde a la legisladora Marcela Pagano.

Esta última se tramita ante la Justicia federal de Puerto Iguazú, Misiones, donde el fiscal Fabián Martínez también solicitó informes para establecer cómo ingresó Bolsonaro y si existían restricciones que impidieran su tránsito por Argentina.

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. Foto: NA

Entre las medidas de prueba requeridas figuran:

  • Grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
  • Planes de vuelo y registros de pasajeros del avión privado utilizado por Bolsonaro.
  • Documentación sobre la contratación del servicio aéreo que trasladó al dirigente y su familia.
  • Informes migratorios y judiciales para determinar si existía algún impedimento legal vigente.

Los investigadores buscan esclarecer tanto las condiciones del cruce fronterizo como la eventual responsabilidad de funcionarios que participaron en los controles.

Flavio BolsonaroGobiernoDiego Santilli
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios:qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

    Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios: qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

  2. Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil:“Felicitaciones, querido amigo”

    Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil: “Felicitaciones, querido amigo”

  3. Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

    Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

  4. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  5. Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

    Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei: cómo está su salud
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno negó irregularidades en la huida de Flávio Bolsonaro y afirmó que colabora con la Justicia

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Economía

Llega el CyberMonday 2026:cuándo empieza, qué ofertas habrá y cómo encontrar los mejores descuentos

CyberMonday

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Internacionales

Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

Selfie muestra a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España.

Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”