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Confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España

El hombre de 51 años vivía en Europa desde 2002 y viajaba en el vagón 8 del convoy que chocó en Toledo. Ya son 2 los argentinos fallecidos por el siniestro, luego de Ana Martina Conte Grand.

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Selfie muestra a Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España.
Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España. Foto: X @Rafagj
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Este jueves 29 de octubre confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo, de 51 años, quien era intensamente buscado tras el accidente de trenes en España ocurrido este miércoles, en el que fallecieron más de 65 personas.

“Tu risa. Tu amistad. Tu complicidad. Y cada sonrisa que me sacaste desde el primer momento hasta el último Te amamos por siempre amigo”, fueron las palabras que utilizó una de sus amigas para despedirlo.

Randazzo vivía en Europa desde 2002 y viajaba por trabajo desde Madrid hacia Sevilla, en el vagón número ocho de una formación AVE de Renfe que colisionó con otro tren de la empresa Iryo. Desde el accidente, su familia perdió contacto con él e inició una búsqueda para conocer su paradero.

Publicación despidiendo a Agustín Randazzo.
Así despidieron a Agustín Randazzo. Foto: Captura

Su partida se suma a la de Ana Martina Conte Grand, otra ciudadana argentina que falleció en el siniestro. La mujer tenía 32 años y viajaba con su hermano Zacarías, quien fue trasladado al Hospital de Toledo.

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Quién era Agustín Randazzo, el argentino que murió en el accidente de trenes en España

Randazzo tiene 51 años y reside en territorio español desde hace 24 años. Según informó su familia, realizaba un viaje laboral cuando ocurrió la tragedia ferroviaria que dejó al menos 68 muertos y numerosos heridos.

Según trascendió, el hermano de Randazzo presentó una denuncia ante la Policía española y aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación. También inició averiguaciones en hospitales de Toledo para intentar localizarlo.

“Fue una persona maravillosa”

El diseñador Roberto Piazza, amigo de Randazzo, fue uno de los primeros en confirmar que el hombre murió en el accidente de trenes en Toledo.

“Hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la guardia civil”, afirmó Piazza en diálogo con LN+ y agregó: “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo super copado y divertido”.

“Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”, relató Piazza.

Más de 60 muertes en España por el accidente de trenes

Las muertes por el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda aumentaron este jueves a 69, tras notificarse otro fallecimiento. Mientras tanto, continúa la investigación de las causas de la colisión entre los dos trenes de alta velocidad, que llevaban en total a 544 pasajeros.

España vivió hoy el primero de sus tres días de luto oficial por la catástrofe, con concentraciones silenciosas a mediodía en memoria de las víctimas en organismos oficiales (como el Congreso o numerosos ayuntamientos) y centros de trabajo.

El rey Felipe VI visitó hoy el Hospital Universitario de Toledo, donde hay ingresados más de 20 heridos (15 de ellos críticos), tras lo que pidió “avanzar unidos y con dignidad” pese al dolor.

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