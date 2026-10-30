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Era pasajero de uno de los trenes que chocaron en España, sobrevivió y terminó salvando vidas: la historia de Josue Garcia-Otero, el bombero héroe

Se trata de un bombero de nacionalidad estadounidense que se desempeña en un cuartel de Florida. El hombre viajaba en uno de los trenes con su esposa enfermera.

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Choque de trenes en España
Josue Garcia-Otero es un estadounidense que se desempeña en un cuartel de la ciudad de Florida. Foto: Jacksonville Fire and Rescue Department
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El choque de trenes en España, ocurrido en el municipio de Toledo a las 8:53 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, se produjo entre dos vehículos que transportaban más de 200 pasajeros cada uno. En las últimas horas, se dio a conocer una historia realmente conmovedora vinculada al siniestro: Josue Garcia-Otero, un bombero que viajaba en uno de los trenes, sobrevivió al accidente y se dispuso a impartir su labor voluntaria para salvar vidas.

Se trata de un estadounidense que se desempeña en un cuartel de la ciudad de Florida. Al momento del accidente, el hombre se encontraba con su esposa Diamary, una enfermera, y con otras seis personas que forman parte de su familia.

Los ciudadanos estadounidenses habían viajado a España para estar presentes en la celebración de la boda de un allegado. Tras asistir a la ceremonia, se dispusieron a recorrer un poco más el país europeo. Sin embargo, una tragedia los encontró en medio del camino a Sevilla.

Choque de trenes en España
Desde el Departamento de Bomberos también enviaron sus condolencias a la víctimas del accidente. Foto: Instagram Jacksonville Fire and Rescue Department

Choque de trenes en España: una familia se salvó y no dudó en ayudar a las víctimas

Tras el accidente, tanto el bombero como su familia resultaron ilesas y, al cabo de unos minutos, no dudaron en comenzar a ayudar a las víctimas del siniestro. Así lo confirmó el propio Josué en un comunicado difundido por el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville.

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“Los pacientes se encontraban en estado crítico, no lo pensamos un segundo, teníamos que ayudar. Priorizamos la seguridad y después empezamos a atender”, expresó el hombre según la cadena NBC.

Josué García Otero también valoró el trabajo de su mujer como enfermera, quien se dispuso a atender a los heridos con los casi nulos recursos que poseía.

Por otro lado, el Departamento de Bomberos compartió una publicación en sus redes sociales sobre el estado de la familia. Además, se mostraron “orgullosos” de su labor voluntaria en un momento tan infausto y del que ellos fueron víctimas también.

“Tenemos que agradecer que estén muy bien. Nos enorgullece su disposición por ayudar en medio de un suceso tan trágico. Los esperamos pronto sanos y salvos de nuevo en la ciudad”, finalizaron en el escrito.

Víctimas y heridos en el accidente de trenes de Toledo

Las fuerzas oficiales españolas, hasta el momento, confirmaron que producto del siniestro se registraron 74 víctimas fatales y un centenar de heridos que aún continúan siendo atendidos en centros de salud de la región española de Andalucía.

El Gobierno dictó tres días de duelo por la tragedia ferroviaria. Al mismo tiempo, se inició una investigación para determinar qué ocurrió, aunque las primeras pericias indican que podría haberse tratado de un error humano.

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En tanto, este jueves también se comunicó que Andrés Randazzo, de 51 años, había fallecido producto del accidente. El hombre vivía en Europa desde el 2002.

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