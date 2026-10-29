El Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para jubilados en noviembre: cuánto cobrarán y el calendario completo de pagos

ANSES jubilados Foto: ANSES

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre y el monto completo será abonado a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1296/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, en el caso de los beneficiarios que cobren una suma superior al haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el valor resultante de sumar la jubilación mínima y los $70.000.

El Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para jubilados en noviembre. Foto: ANSES.

El refuerzo alcanzará a “titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”.

Para acceder al beneficio, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes de noviembre, a la vez que el bono tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.

El bono tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. Foto: Archivo NA

Cuánto cobrarán los jubilados que perciben la mínima en noviembre

Con la actualización mensual, la jubilación mínima pasará a $444.158,45. A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total será el siguiente:

Jubilación mínima sin bono: $444.158,45.

Bono extraordinario: $70.000.

Total con bono incluido: $514.158,45.

El refuerzo completo está destinado a quienes cumplen las condiciones establecidas para recibirlo.

De acuerdo con el cronograma actualizado, las fechas previstas son:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Las fechas pueden consultarse y confirmarse a través del calendario oficial de pagos de ANSES.