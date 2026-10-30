Milei y Lula podrían volver a cruzarse en medio de la tensión por Bolsonaro: las fechas y cumbres clave antes de 2027

Milei y Lula podrían volver a cruzarse. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei viajará a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre, pero no se encontrará con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien decidió no asistir.

En medio de la tensión diplomática entre ambos gobiernos, el próximo posible cruce entre los mandatarios sería el 4 de diciembre en Montevideo, durante la cumbre del Mercosur, aunque todavía no existe una reunión confirmada.

Cuándo podrían volver a encontrarse Javier Milei y Lula da Silva

El calendario internacional contempla dos oportunidades para que ambos presidentes coincidan antes de finalizar 2026. La primera será el 4 de diciembre, cuando se realice la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados en Montevideo, Uruguay. Según informó Infobae, la participación de Milei todavía no fue confirmada oficialmente.

La segunda posibilidad llegará apenas diez días después, durante la cumbre de líderes del G20, programada para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, ubicado en Florida, Estados Unidos.

Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

El encuentro será organizado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde la Casa Rosada consideran muy probable la asistencia de Milei, aunque el viaje todavía no figura en su agenda oficial. La presencia de Lula también permanece pendiente de confirmación.

Por qué Lula no viajará a Madrid y qué pasará con los cancilleres

Antes de los posibles encuentros de diciembre, Milei participará de la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Sin embargo, Lula no viajará a España por cuestiones de agenda, según confirmaron fuentes de la Cancillería brasileña.

Brasil estará representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, quien también tiene previsto participar de la reunión de cancilleres del G20 en Atlanta, Estados Unidos, los días 30 y 31 de octubre.

Allí coincidirá con el canciller argentino, Pablo Quirno, en lo que será el primer encuentro multilateral entre representantes de ambos gobiernos después de la controversia por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.

Por el momento, ninguna de las dos administraciones confirmó una reunión bilateral para abordar las diferencias diplomáticas.

Cómo influye el caso Flávio Bolsonaro en la relación entre Argentina y Brasil

Las tensiones entre Milei y Lula se profundizaron después de que el Gobierno argentino evitara felicitar al mandatario brasileño por su victoria electoral y de que Flávio Bolsonaro saliera de Brasil hacia Estados Unidos a través de la Argentina.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó al territorio argentino el 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, acompañado por su familia. Posteriormente abordó un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de continuar hacia Miami.

El episodio motivó presentaciones judiciales por la presunta colaboración de funcionarios argentinos en el traslado. En Buenos Aires, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares, entre ellas la preservación de cámaras de seguridad y pedidos de información a organismos nacionales.

Por su parte, el Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó y salió del país sin impedimentos migratorios registrados.

La controversia se suma a las diferencias políticas entre ambos presidentes. Mientras tanto, las próximas reuniones internacionales permitirán observar si existen contactos diplomáticos que contribuyan a mantener la cooperación bilateral, especialmente dentro del Mercosur.