En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

Inversiones del Reino Unido en Malvinas. Foto: Foto generada con IA Canal 26

La administración británica de las Islas Malvinas presentó un plan de gobierno para 2026-2030 que incluye la construcción de un nuevo puerto, obras energéticas, viviendas y mejoras en infraestructura. Además, contempla crear un fondo soberano para administrar los futuros ingresos del petróleo, mientras Argentina busca frenar el avance del proyecto Sea Lion.

La iniciativa, denominada Islands Plan 2026-2030, fue publicada el 29 de octubre por la Asamblea Legislativa de las islas, luego de recibir la aprobación del Consejo Ejecutivo. El documento establece las prioridades de la administración para los próximos cuatro años y reconoce que el programa de infraestructura demandará una inversión superior a las 300 millones de libras esterlinas (más de 400 millones de dólares).

El desembolso contempla proyectos portuarios, energéticos, gestión de residuos, ampliación de viviendas y urbanización de terrenos. También incluye la renovación de las telecomunicaciones y la preparación de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

El Reino Unido y su presencia en Malvinas.

Las autoridades reconocieron que la ejecución de estas iniciativas exigirá recursos financieros, personal especializado y capacidad de gestión, por lo que deberán avanzar de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

Un nuevo puerto de 109 millones de libras y un fondo soberano petrolero

Uno de los principales proyectos es la construcción de un nuevo puerto en Puerto Argentino para reemplazar al actual sistema FIPASS, instalado después de la guerra de 1982 y utilizado como principal conexión marítima comercial del archipiélago.

En 2025, la administración británica firmó contratos por aproximadamente 109 millones de libras para desarrollar la nueva infraestructura. El proyecto contempla cuatro barcazas de 90 metros, un frente de atraque cercano a los 400 metros y conexiones terrestres. La finalización está prevista para 2028.

Ese monto forma parte del programa general y no debe sumarse automáticamente a los 300 millones de libras anunciados.

Otro objetivo central es la creación de un Fondo Soberano de Riqueza para administrar los futuros ingresos provenientes de la explotación petrolera y preservar esos recursos para las próximas generaciones.

Las estimaciones oficiales contemplan que las regalías del proyecto Sea Lion podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares durante 30 años, considerando sus primeras etapas de producción. La planificación establece avanzar con la aprobación del fondo en 2029 y ponerlo en funcionamiento en 2030.

Conexiones internacionales y desarrollo de infraestructura

El plan también propone ampliar las conexiones aéreas internacionales, modernizar las telecomunicaciones, revisar el sistema migratorio y establecer criterios para atraer inversiones extranjeras.

En paralelo, contempla nuevas obras energéticas, mayor disponibilidad de viviendas y mejoras en los servicios públicos. También incorpora una estrategia de promoción internacional para las actividades económicas y turísticas del archipiélago.

La petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas. Foto: REUTERS

La disputa con Argentina por el proyecto Sea Lion

El anuncio se conoció en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar impedir el avance de Sea Lion, al considerar que las actividades desconocen sus derechos soberanos. El tribunal fijó audiencias para el 10 y 11 de noviembre, cuando ambas partes expondrán sus argumentos. Mientras Londres respalda la explotación autorizada por la administración de las islas, Buenos Aires mantiene sus cuestionamientos jurídicos y económicos.

De esta manera, el nuevo plan británico incorpora el desarrollo petrolero como una de las bases de su estrategia económica para los próximos años, aunque los ingresos proyectados todavía dependen de que la explotación pueda concretarse.