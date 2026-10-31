comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

El plan de gobierno 2026-2030 incluye un nuevo puerto, obras energéticas y ampliación de viviendas. Además, busca crear un fondo soberano para administrar las regalías de Sea Lion, que podrían alcanzar los US$ 2.000 millones en 30 años.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Inversiones del Reino Unido en Malvinas.
Inversiones del Reino Unido en Malvinas. Foto: Foto generada con IA Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La administración británica de las Islas Malvinas presentó un plan de gobierno para 2026-2030 que incluye la construcción de un nuevo puerto, obras energéticas, viviendas y mejoras en infraestructura. Además, contempla crear un fondo soberano para administrar los futuros ingresos del petróleo, mientras Argentina busca frenar el avance del proyecto Sea Lion.

La iniciativa, denominada Islands Plan 2026-2030, fue publicada el 29 de octubre por la Asamblea Legislativa de las islas, luego de recibir la aprobación del Consejo Ejecutivo. El documento establece las prioridades de la administración para los próximos cuatro años y reconoce que el programa de infraestructura demandará una inversión superior a las 300 millones de libras esterlinas (más de 400 millones de dólares).

El desembolso contempla proyectos portuarios, energéticos, gestión de residuos, ampliación de viviendas y urbanización de terrenos. También incluye la renovación de las telecomunicaciones y la preparación de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

Reino Unido, presencia militar en las Islas Malvinas, NA
El Reino Unido y su presencia en Malvinas.

Las autoridades reconocieron que la ejecución de estas iniciativas exigirá recursos financieros, personal especializado y capacidad de gestión, por lo que deberán avanzar de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

Contenido Recomendado

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Con solo 19 años, convirtió una investigación escolar sobre las Islas Malvinas en un emprendimiento de mates para homenajear a los veteranos

A los 19 años, el estudiante de Lomas de Zamora convirtió una investigación escolar sobre Malvinas en un emprendimiento dedicado a homenajear a los veteranos de guerra.

Un nuevo puerto de 109 millones de libras y un fondo soberano petrolero

Uno de los principales proyectos es la construcción de un nuevo puerto en Puerto Argentino para reemplazar al actual sistema FIPASS, instalado después de la guerra de 1982 y utilizado como principal conexión marítima comercial del archipiélago.

En 2025, la administración británica firmó contratos por aproximadamente 109 millones de libras para desarrollar la nueva infraestructura. El proyecto contempla cuatro barcazas de 90 metros, un frente de atraque cercano a los 400 metros y conexiones terrestres. La finalización está prevista para 2028.

Ese monto forma parte del programa general y no debe sumarse automáticamente a los 300 millones de libras anunciados.

Otro objetivo central es la creación de un Fondo Soberano de Riqueza para administrar los futuros ingresos provenientes de la explotación petrolera y preservar esos recursos para las próximas generaciones.

Las estimaciones oficiales contemplan que las regalías del proyecto Sea Lion podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares durante 30 años, considerando sus primeras etapas de producción. La planificación establece avanzar con la aprobación del fondo en 2029 y ponerlo en funcionamiento en 2030.

Conexiones internacionales y desarrollo de infraestructura

El plan también propone ampliar las conexiones aéreas internacionales, modernizar las telecomunicaciones, revisar el sistema migratorio y establecer criterios para atraer inversiones extranjeras.

En paralelo, contempla nuevas obras energéticas, mayor disponibilidad de viviendas y mejoras en los servicios públicos. También incorpora una estrategia de promoción internacional para las actividades económicas y turísticas del archipiélago.

Sea Lion
La petrolera Sea Lion en las Islas Malvinas. Foto: REUTERS

La disputa con Argentina por el proyecto Sea Lion

El anuncio se conoció en medio de las tensiones entre Argentina y Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar impedir el avance de Sea Lion, al considerar que las actividades desconocen sus derechos soberanos. El tribunal fijó audiencias para el 10 y 11 de noviembre, cuando ambas partes expondrán sus argumentos. Mientras Londres respalda la explotación autorizada por la administración de las islas, Buenos Aires mantiene sus cuestionamientos jurídicos y económicos.

De esta manera, el nuevo plan británico incorpora el desarrollo petrolero como una de las bases de su estrategia económica para los próximos años, aunque los ingresos proyectados todavía dependen de que la explotación pueda concretarse.

Islas MalvinasReino UnidoArgentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil:“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

    Flávio Bolsonaro rompió el silencio desde Estados Unidos tras abandonar Brasil: “Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”

  2. Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

    Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador: ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

  3. La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital:12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

    La megaconstrucción de 1.366 millones de euros bajo un hospital: 12 estaciones de metro y excavaciones a 22 metros de profundidad

  4. En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

    En 1980, China implementó la política del hijo único: 46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

  5. Tiene 93 años y gobierna desde 1982:quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva

    Tiene 93 años y gobierna desde 1982: quién es el presidente más longevo del mundo que supera por 12 años a Lula da Silva
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas:Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

Tensión entre Argentina y Chile por Malvinas: Tierra del Fuego prepara multas y sanciones contra empresas navieras

UTHGRA convocó a una movilización por aumentos salariales pendientes que afectan a 200.000 familias

El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo y hablaron sobre el futuro del peronismo

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires:las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

El riesgo país se acercó a los 800 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta un 6% en el cierre de octubre 2026

Internacionales

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero

C-130 Hércules:cómo funcionan estos gigantes de la aviación militar capaces de lanzar más de 11.000 litros de agua en segundos para combatir incendios

En 1980, China implementó la política del hijo único:46 años después, la baja en la natalidad continúa a pesar de que permiten tener hasta 3 hijos por pareja

Elon Musk pidió votar por los republicanos y lanzó una advertencia si el partido de Trump pierde en Estados Unidos