Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre: quiénes reciben el bono de $70.000

Bono para jubilados en noviembre. Foto: Magnific

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre de 2026. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1296, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el refuerzo se acreditará junto con los haberes mensuales.

El beneficio llegará acompañado por un aumento del 1,9% en las prestaciones previsionales, correspondiente a la actualización por inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, los titulares que cobran la jubilación mínima recibirán un ingreso total de $514.158,46 durante el mes.

El depósito se realizará de manera automática en las cuentas bancarias habituales, por lo que no será necesario realizar ningún trámite presencial ni digital ante la ANSES.

Pagos de noviembre de ANSES. Foto: ANSES.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 de ANSES en noviembre

El refuerzo económico está destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. Según lo establecido en el decreto, podrán acceder al pago:

Jubilados y pensionados del régimen general que perciban el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez.

Personas que cobren Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

El bono tendrá un valor máximo de $70.000 y no estará sujeto a descuentos. En el caso de quienes perciban un haber superior al mínimo, pero no alcancen el monto establecido como tope, el refuerzo se pagará de manera proporcional hasta completar ese límite.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre con el aumento y el bono

La actualización del 1,9% se aplicará sobre los haberes previsionales de noviembre. A ese incremento se sumará el refuerzo extraordinario para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

Con ambos conceptos, los montos finales de las principales prestaciones serán los siguientes:

Jubilación mínima : $444.158,46 de haber mensual más $70.000 de bono. El total será de $514.158,46 .

PUAM : $355.326,77 de haber base más $70.000 adicionales. El monto final llegará a $425.326,77 .

Pensiones No Contributivas: $310.819,42 de prestación mensual más $70.000 de refuerzo. El total será de $380.819,42.

De esta manera, el ingreso de noviembre dependerá del tipo de prestación que perciba cada beneficiario y de si reúne las condiciones para recibir el refuerzo completo.

Bono para jubilados. Foto: Magnific

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organizará los depósitos de noviembre de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las fechas previstas para cada grupo son:

Pensiones No Contributivas : del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre .

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo : del miércoles 11 al viernes 20 de noviembre .

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del martes 24 al lunes 30 de noviembre.

El bono extraordinario se depositará junto con la prestación correspondiente a cada titular, respetando el cronograma previsional establecido por el organismo.