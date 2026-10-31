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Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

El presidente participará de una ceremonia junto a dirigentes libertarios, mientras la Casa Rosada prepara la llegada del pontífice para el 8 de noviembre.

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Javier Milei llega al Foro de la Nueva Economía en Madrid, España.
Javier Milei inaugura un templo evangélico. Foto: REUTERS
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El presidente Javier Milei viajará este sábado 31 de octubre a Neuquén para inaugurar un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en una ceremonia prevista para las 19.

La actividad coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y tendrá lugar apenas ocho días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Qué iglesia evangélica inaugurará Milei en Neuquén y quiénes participarán

El mandatario participará de la apertura de un auditorio con capacidad para aproximadamente 4.000 personas, cuya construcción comenzó hace 15 años. El establecimiento pertenece a la iglesia Jesús es Rey, dirigida por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez.

Javier Milei se retira tras pronunciar un discurso en el Foro de la Nueva Economía en Madrid, España.
Javier Milei viaja a Neuquén para inaugurar un templo evangélico. Foto: REUTERS

Según trascendió, asistirán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el gobernador neuquino, Rolando Figueroa.

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La fecha tiene un significado particular: el 31 de octubre fue establecido como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes mediante la Ley 27.741, sancionada en abril de 2024.

Además, el acercamiento presidencial a esta comunidad tiene antecedentes: el 5 de julio de 2025, Milei encabezó la inauguración del templo Portal del Cielo, en Resistencia, Chaco.

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre: cuándo se reunirá con Milei

La inauguración en Neuquén ocurre en medio de los preparativos por la visita apostólica del papa León XIV, quien permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el programa oficial difundido por el Vaticano, el pontífice aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8, a las 16.30. Posteriormente, participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con Milei a las 17.50.

Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre ellas celebraciones religiosas y encuentros con representantes de distintos sectores sociales.

El Papa León XIV y Javier Milei
El Papa León XIV mantendrá un encuentro con Javier Milei. Foto: Argentina.gob.ar

La proximidad entre ambos acontecimientos coloca la relación del Gobierno con las comunidades religiosas en el centro de la agenda pública.

El papel de Nadia Márquez y la disputa política por Neuquén en las elecciones de 2027

La visita también tendrá una dimensión electoral. Nadia Márquez, hija del pastor anfitrión, aparece entre las posibles candidatas de La Libertad Avanza para disputar la gobernación de Neuquén en 2027, según informó Infobae.

Esa posibilidad introduce un elemento de tensión con el oficialismo provincial, que mantiene una relación institucional de cooperación con la Casa Rosada.

La actividad permitirá reunir a referentes de ambos gobiernos mientras continúan las negociaciones por el armado electoral y las diferencias internas del bloque libertario en el Senado.

El próximo acontecimiento de la agenda religiosa presidencial será la recepción de León XIV en Buenos Aires, donde el Gobierno deberá coordinar los compromisos institucionales previstos durante la visita papal.

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