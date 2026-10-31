En 1983, Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron Scarface: 8 años después, volvieron a juntarse para una comedia romántica que pocos saben que existe

Frankie and Johnny, un filme de Garry Marshall basado en la obra de teatro Frankie and Johnny in the Clair de Lune. Foto: IMDb

Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron uno de los grandes clásicos del cine a principios de los años 80 y luego volvieron a reunirse en Frankie and Johnny, una comedia romántica que los alejó muchísimo de aquel thriller mafioso.

¿Quién podría olvidarse de Scarface (también conocida como Cara Cortada en español) Por ese entonces, el actor de ascendencia italiana ya contaba con un largo recorrido con películas como El Padrino y Tarde de Perros; en cambio Pfeiffer, de 25 años, apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria. La película de Brian de Palma fue su oportunidad de construir una carrera en la pantalla grande y encima de la mano de dos grandes.

Al Pacino y Michelle Pfeiffer en Scarface (1983): de qué trata la película y qué nominaciones alcanzó

Scarface sigue la historia de un inmigrante cubano llamado Tony Montana se instala en Miami para construir un imperio del crimen. Rápidamente se convierte en el gánster más temido de la ciudad y buscará seguir obteniendo poder.

Este filme recibió tres nominados a los premios Globos de Oro y quedó enlistada en una de las mejores películas de la historia del cine de acción tanto que hoy es una considerada una joya de culto.

Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron en 1983 Scarface, película de Brian de Palma. Foto: IMDb

Tanto Al Pacino como Pfeiffer continuaron con su carrera en distintos proyectos. Ella protagonizó Las brujas de Eastwick y The Fabulous Baker Boys y él Revolution y la tercera entrega de El Padrino. Pero en 1991 volvieron a coincidir en Frankie and Johnny, un filme de Garry Marshall basado en la obra de teatro Frankie and Johnny in the Clair de Lune estrenada en 1987 por Terrence McNally.

Cómo es “Frankie and Johnny”, la película romántica de Al Pacino y Michelle Pfeiffer

El dramaturgo auspició de guionista de su propia obra, aunque, por supuesto, la adaptación cinematográfica contó con algunas diferencias narrativas. Frankie and Johnny es la historia de un cocinero recién salido de la cárcel. El dueño de una cafetería (Héctor Elizondo) queda impactado por su talento y decide contratarlo de inmediato.

Frankie and Johnny es la historia de amor de una camarera y de un cocinero que recién ha salido de la cárcel. Foto: IMDb

Una vez allí, conocerá a Frankie, un camarera escéptica y distante que lo trata con cierta apatía. Johnny intentará todo lo posible para conquistarla pese a que ella se lo hará muy difícil.

La película se estrenó en los cines estadounidenses el 11 de octubre de 1991 y logró un moderado éxito de taquilla. Con un presupuesto de producción de 29 millones de dólares, alcanzó meses más tarde una recaudación de 60 millones.

Pfeiffer fue nominada a un premio Globo de Oro en 1992 en la categoría de “Mejor actriz de comedia/románitica”, aunque finalmente fue Bette Midler quien se quedó con el galardón por su actuación en For the Boys.

Dónde se puede ver Frankie and Johnny

Actualmente, el filme protagonizado por Michelle Pfeiffer y Al Pacino se puede alquilar en Apple TV y Prime Video en España. En tanto, en Argentina también se puede alquilar a través de estos dos servicios de streaming.

Michelle Pffeifer obtuvo una nominación a la "Mejor Actriz" en los Globos de Oro de 1992, pero no ganó el premio. Foto: IMDb

Esta película es una excelente recomendación, primero, para los que disfruten de las comedias románticas, pero sobre todo para aquellos que quieren ver a Al Pacino en un papel totalmente diferente, ya que el actor se ha hecho fama, a lo largo de su carrera, de estar mucho más involucrado en papeles complejos, mafiosos o gánsteres. En este caso, su personaje se anima al amor después dejar a un lado una etapa oscura.