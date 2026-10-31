comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En 1983, Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron Scarface: 8 años después, volvieron a juntarse para una comedia romántica que pocos saben que existe

Está basada en una obra de teatro off Broadway de 1987 y recibió un moderado éxito de taquilla al momento de su estreno. Cómo es la película y por qué verla.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Frankie and Johnny
Frankie and Johnny, un filme de Garry Marshall basado en la obra de teatro Frankie and Johnny in the Clair de Lune. Foto: IMDb
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron uno de los grandes clásicos del cine a principios de los años 80 y luego volvieron a reunirse en Frankie and Johnny, una comedia romántica que los alejó muchísimo de aquel thriller mafioso.

¿Quién podría olvidarse de Scarface (también conocida como Cara Cortada en español) Por ese entonces, el actor de ascendencia italiana ya contaba con un largo recorrido con películas como El Padrino y Tarde de Perros; en cambio Pfeiffer, de 25 años, apenas estaba dando sus primeros pasos en la industria. La película de Brian de Palma fue su oportunidad de construir una carrera en la pantalla grande y encima de la mano de dos grandes.

Al Pacino y Michelle Pfeiffer en Scarface (1983): de qué trata la película y qué nominaciones alcanzó

Scarface sigue la historia de un inmigrante cubano llamado Tony Montana se instala en Miami para construir un imperio del crimen. Rápidamente se convierte en el gánster más temido de la ciudad y buscará seguir obteniendo poder.

Este filme recibió tres nominados a los premios Globos de Oro y quedó enlistada en una de las mejores películas de la historia del cine de acción tanto que hoy es una considerada una joya de culto.

Contenido Recomendado

La última película de Patrick Stewart tras su muerte:cuándo se estrena Avengers Doomsday y que rol tendrá en la producción de Marvel

¿Patrick Stewart estará en Avengers: Doomsday?

En 1973, Al Pacino protagonizó junto a Gene Hackman un clásico olvidado del cine que ganó la Palma de Oro

Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino
Frankie and Johnny, película romántica con Al Pacino y Michelle Pfeiffer
Al Pacino y Michelle Pfeiffer protagonizaron en 1983 Scarface, película de Brian de Palma. Foto: IMDb

Tanto Al Pacino como Pfeiffer continuaron con su carrera en distintos proyectos. Ella protagonizó Las brujas de Eastwick y The Fabulous Baker Boys y él Revolution y la tercera entrega de El Padrino. Pero en 1991 volvieron a coincidir en Frankie and Johnny, un filme de Garry Marshall basado en la obra de teatro Frankie and Johnny in the Clair de Lune estrenada en 1987 por Terrence McNally.

Cómo es “Frankie and Johnny”, la película romántica de Al Pacino y Michelle Pfeiffer

El dramaturgo auspició de guionista de su propia obra, aunque, por supuesto, la adaptación cinematográfica contó con algunas diferencias narrativas. Frankie and Johnny es la historia de un cocinero recién salido de la cárcel. El dueño de una cafetería (Héctor Elizondo) queda impactado por su talento y decide contratarlo de inmediato.

Frankie and Johnny, película romántica con Al Pacino y Michelle Pfeiffer
Frankie and Johnny es la historia de amor de una camarera y de un cocinero que recién ha salido de la cárcel. Foto: IMDb

Una vez allí, conocerá a Frankie, un camarera escéptica y distante que lo trata con cierta apatía. Johnny intentará todo lo posible para conquistarla pese a que ella se lo hará muy difícil.

La película se estrenó en los cines estadounidenses el 11 de octubre de 1991 y logró un moderado éxito de taquilla. Con un presupuesto de producción de 29 millones de dólares, alcanzó meses más tarde una recaudación de 60 millones.

Pfeiffer fue nominada a un premio Globo de Oro en 1992 en la categoría de “Mejor actriz de comedia/románitica”, aunque finalmente fue Bette Midler quien se quedó con el galardón por su actuación en For the Boys.

Dónde se puede ver Frankie and Johnny

Actualmente, el filme protagonizado por Michelle Pfeiffer y Al Pacino se puede alquilar en Apple TV y Prime Video en España. En tanto, en Argentina también se puede alquilar a través de estos dos servicios de streaming.

Frankie and Johnny, película romántica con Al Pacino y Michelle Pfeiffer
Michelle Pffeifer obtuvo una nominación a la "Mejor Actriz" en los Globos de Oro de 1992, pero no ganó el premio. Foto: IMDb

Esta película es una excelente recomendación, primero, para los que disfruten de las comedias románticas, pero sobre todo para aquellos que quieren ver a Al Pacino en un papel totalmente diferente, ya que el actor se ha hecho fama, a lo largo de su carrera, de estar mucho más involucrado en papeles complejos, mafiosos o gánsteres. En este caso, su personaje se anima al amor después dejar a un lado una etapa oscura.

CinePelículasAl Pacino
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en historias de crímenes, temáticas de Sociedad y Cultura. Se recibió de Licenciada en Comunicación Audiovisual y de locutora y estudió dos años de Sociología en la UBA. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Joan Manuel Serrat, 82 años, sobre la actualidad de España:“Lo que está ocurriendo es producto de años de desgaste, creo es un buen momento para manifestarse”

    Joan Manuel Serrat, 82 años, sobre la actualidad de España: “Lo que está ocurriendo es producto de años de desgaste, creo es un buen momento para manifestarse”

  2. El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore:la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

    El gol de Maradona a Inglaterra inspiró una canción que se convirtió en un clásico del folklore: la historia detrás de la chacarera de Peteco Carabajal

  3. La sofisticada casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid:1.900 m², salón con obras de arte, piscina y gimnasio

    La sofisticada casa del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid: 1.900 m², salón con obras de arte, piscina y gimnasio

  4. El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo:“Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

    El actor argentino Suarc subió al escenario en Nueva York y no fue nadie a verlo: “Me dio mucha vergüenza, pero hice la función igual, con el corazón dolido”

  5. En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez:25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

    En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez: 25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

Pablo Descalzo, recorriendo las obras del edificio donde se construye la Unidad de Pronta Atención Municipal.

La estrategia de Lula frente a Milei tras la fuga de Flávio Bolsonaro:por qué evita confrontar con Argentina

Kicillof les dijo a los intendentes que está listo para una PASO con Cristina Kirchner o Massa:“Compitamos, sin candidatos definidos a dedo”

Javier Milei inaugura una iglesia evangélica en Neuquén a ocho días de la visita del papa León XIV

Economía

El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central:cómo afrontará el vencimiento

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia

Binance cubrió el 90% de las pérdidas tras el ciberataque:de dónde salieron los fondos y cuándo volverían los retiros

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Jubilados de ANSES cobrarán hasta $514.158 en noviembre:quiénes reciben el bono de $70.000

Internacionales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA

Vista aérea de Aventura, Florida.

Lágrimas de felicidad:bomberos de Indonesia estallan en llanto y piruetas por la llegada de las lluvias en una zona azotada por incendios

Francia despliega 70.000 policías ante nuevas protestas y posibles saqueos durante Halloween

En medio de la tensión por Malvinas, Reino Unido anunció inversiones por más de 400 millones de dólares y proyecta un fondo petrolero