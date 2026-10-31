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Cuánto sale y cómo es la vuelta al mundo por mar: cuatro meses de navegación, 21 países y una escala en la Patagonia

Es una travesía de larga duración (entre 110 y 140 días) que recorre múltiples continentes y océanos. Acá todo lo que tenés que saber.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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La vuelta al mundo en crucero. Foto: MSC
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Las navieras internacionales lanzan la venta de sus viajes con un par de años de anticipación. Por ejemplo, en 2029 MSC tendrá un crucero de 119 noches que conectará 45 destinos, con nueve escalas con pernoctación y 15 excursiones incluidas.

Es que viajar sin apuro, descubrir nuevos destinos y disfrutar del recorrido tanto como de la llegada. Las travesías de larga duración proponen otra manera de conocer el mundo. Son propuestas que toman tiempo para decidirse y también para aprovecharlas.

Qué destinos visita la Vuelta al Mundo

Esta modalidad de alojamiento móvil permite conocer distintos países sin cambiar de cama. Se pueden cruzar océanos y disponer de tiempo para descubrir cada destino. Frente a los itinerarios que buscan concentrar numerosas experiencias en pocos días, este tipo de viajes permite disfrutar tanto de los lugares visitados como del tiempo a bordo, conectando con el concepto de slow travel, una manera de viajar que prioriza la experiencia, el ritmo personal y una relación más cercana con los destinos. Además posibilita el trabajo remoto de los pasajeros.

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La vuelta al mundo en crucero. Foto: MSC

El itinerario permite conectar ciudades, paisajes naturales y culturas de diferentes continentes sin necesidad de organizar múltiples traslados. En el caso del MSC Magnifica, que recorrerá 21 países, el viaje partirá de Europa en enero de 2029 y combinará ciudades históricas del Mediterráneo, paisajes de Sudamérica, islas del Pacífico y destinos de Oceanía y Asia.

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La Buena Medida, bodegones

Uno de los puntos destacados del itinerario será la escala con pernoctación en Ushuaia, para que los viajeros conozcan el Parque Nacional Tierra del Fuego, naveguen por el canal Beagle y descubran los paisajes de montañas, bosques y glaciares que caracterizan a la Patagonia. El recorrido también incluirá una escala con pernoctación en Rio de Janeiro.

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La vuelta al mundo en crucero. Foto: MSC

Entre las particularidades de la travesía se encuentra una circunnavegación de Australia, que permitirá conocer diferentes regiones del país desde el mar. El itinerario incluye Sídney, Melbourne, Adelaida, Isla Canguro, Broome y Darwin, combinando grandes ciudades, regiones vitivinícolas, playas y áreas reconocidas por su biodiversidad.

El viaje continuará por Indonesia, con visitas a Bali, Lombok y Java, destinos que reúnen templos, tradiciones locales, paisajes volcánicos y playas. También incluirá Singapur, donde una escala con pernoctación permitirá dedicar más tiempo a descubrir su gastronomía, sus barrios históricos y su arquitectura. En nuestro país tocará los puertos de Buenos Aires, Madryn y la mencionada Ushuaia.

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La vuelta al mundo en crucero. Foto: MSC

La vida a bordo

El buque tiene cinco restaurantes, 12 bares, teatro, casino, spa, gimnasio y diferentes espacios de entretenimiento. Durante los días de navegación, los huéspedes podrán participar de actividades inspiradas en los destinos visitados, cenas temáticas, experiencias gastronómicas, espectáculos, música en vivo, y clases de idiomas y baile. En este caso sólo tiene cuatro opciones de embarque: Civitavecchia (Roma), el 4 de enero de 2029, seguida de Génova, Marsella y Barcelona.

Qué está incluido

La propuesta incluye 15 excursiones en tierra, un paquete de bebidas Dine & Drink para almuerzos y cenas y un 30 % de descuento en lavandería. Pensión completa disponible en el bufé y los restaurantes principales, acceso a gimnasio, piscinas y relajación; espectáculos teatrales al estilo West End; clubs y actividades para niños.

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La vuelta al mundo en crucero. Foto: MSC

Precio de la Vuelta al Mundo

Proponemos un crucero largo que embarca en Buenos Aires: el MSC World Cruise toma 100 días y parte de la capital argentina, visitando Puerto Madryn, Puerto Argentino, Ushuaia, Puerto Montt, Valparaíso, Hanga Roa, Bounty Bay, Papeete, Moorea, Sidney, Oakland, Honolulu, Lso Angeles Cabo San Lucas, La Romana, el Canal de Panamás, Ibiza. Nápoles, Civitavecchia y Génova.

Tiene un valor por persona que arranca de los U$S 15.789 en camarote interior para la partida del 26 de enero de 2027. El precio incluye la cuota de servicio de hotel obligatoria (U$S 1.500).

El camarote interno, que es el más barato, dispone de sillón relajante, cuarto de baño con ducha, tocador y secador de pelo, camas dobles o individuales (bajo petición), TV, teléfono, conexión Wi-Fi (con un pago extra), caja fuerte y minibar.

TurismoCrucero
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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