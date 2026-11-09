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La Fugazzeta Fest llega al Planetario de Palermo con entrada gratis: cuándo será el festival que reunirá a más de 10 pizzerías

El encuentro gastronómico en honor a la tradicional pizza con cebolla ofrecerá clases de cocina, espectáculos de pizza freestyle, música en vivo y actividades para toda la familia. Los visitantes podrán degustar diferentes variedades de dicha especialidad.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El encuentro gastronómico en honor a la tradicional pizza con cebolla ofrecerá clases de cocina, espectáculos de pizza freestyle, música en vivo y actividades para toda la familia.
La Fugazzeta Fest llega al Planetario de Palermo con entrada gratis. Foto: linda.buenosaires.gob.ar
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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar uno de sus sabores más tradicionales con la segunda edición de Fugazzeta Fest 2026, un festival gastronómico que reunirá a más de 10 pizzerías en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en Palermo.

El encuentro se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de diferentes variedades de pizza, clases de cocina, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

Fugazzeta Fest 2026: qué pizzerías participarán del festival en Palermo

La fugazzeta, reconocida por su abundante queso y su característica cobertura de cebolla, será la gran protagonista del encuentro. Bajo el lema “Una porción de nuestra historia”, el festival buscará homenajear una preparación que forma parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires y que atraviesa generaciones de familias porteñas.

El encuentro gastronómico en honor a la tradicional pizza con cebolla ofrecerá clases de cocina, espectáculos de pizza freestyle, música en vivo y actividades para toda la familia.
Bajo el lema “Una porción de nuestra historia”, el festival buscará homenajear a la tradicional fugazzeta. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Las pizzerías confirmadas que participarán de la Fugazzeta Fest 2026

  • Antonito
  • Burgio
  • Crostita
  • Fare
  • Fugazi
  • Gino el Capo
  • Kentucky
  • La Pizzeteria
  • Lo Hot de La Boca
  • Morelia
  • Roma del Abasto
  • Salgado la Pizzería

La oferta gastronómica también incluirá empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y una selección de helados y chocolates de Abuela Goye. De esta manera, el predio se transformará en un recorrido de sabores pensado tanto para los amantes de la pizza como para quienes busquen alternativas dulces.

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Clases de pizza y espectáculos gratuitos: todas las actividades del Fugazzeta Fest

La programación comenzará ambos días a las 11:00, con música de DJ y actividades para recibir a los visitantes. A las 12:15, Amasaditos ofrecerá una propuesta especialmente destinada a los más chicos, mientras que a las 13:30 comenzará Maestros de la Pizza, un espacio de aprendizaje gastronómico.

El encuentro gastronómico en honor a la tradicional pizza con cebolla ofrecerá clases de cocina, espectáculos de pizza freestyle, música en vivo y actividades para toda la familia.
El Planetario se transformará en un recorrido de sabores pensado tanto para los amantes de la pizza y lo dulce. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Las clases de cocina estarán coordinadas por integrantes de la escuela de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). La primera demostración estará dedicada a la elaboración de fugazzeta clásica, mientras que otras actividades abordarán preparaciones como la pizza a la napolitana y la tradicional combinación de jamón y morrones.

Uno de los espectáculos más llamativos llegará a las 14:40, cuando Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero argentino reconocido internacionalmente, presente su show de pizza freestyle. Su actuación combinará malabares, movimientos acrobáticos y destrezas con grandes masas de pizza, incluyendo intervenciones con fuego.

Fugazzeta Fest con música en vivo y un cierre sorpresa: qué pasará el 21 y 22 de noviembre

El sábado 21, a las 15:30, se presentará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que combina arias de ópera, canciones populares y humor. Su espectáculo sumará una propuesta artística diferente a una jornada centrada en la gastronomía porteña.

El encuentro se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre con entrada libre y gratuita. Foto: Prensa

Más tarde, entre las 19:15 y las 20:15, llegará el turno de La Reja, una banda emergente de Buenos Aires que fusiona rock nacional y pop. El grupo interpretará canciones propias y versiones de clásicos argentinos. Debido a la expectativa generada, también actuará el domingo, entre las 15:30 y las 16:30.

La segunda jornada tendrá además un atractivo especial: un cierre sorpresa previsto para las 18:45. Los organizadores decidieron mantener los detalles en reserva, por lo que el público deberá esperar hasta el festival para conocer la propuesta. Las actividades finalizarán a las 21:00 horas.

Dónde queda el Planetario y cómo llegar al Fugazzeta Fest 2026

El festival se desarrollará en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el barrio porteño de Palermo. El acceso al predio será gratuito durante ambas jornadas, aunque las comidas y bebidas que se consuman deberán abonarse.

Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la línea D de subte hasta la estación Plaza Italia y continuar el recorrido hacia el Planetario. También se podrá acceder mediante diferentes líneas de colectivo o en bicicleta, aprovechando los espacios verdes de la zona.

La primera edición de Fugazzeta Fest se realizó en mayo de 2026, impulsada por Grupo Caminito y el investigador gastronómico Jorge D’Agostini, autor del libro La Boca, pizza, cocina, identidad. Tras aquella experiencia, la iniciativa busca consolidarse como una celebración de la cultura pizzera argentina, con planes de extenderse a otros barrios de Buenos Aires durante 2027.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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