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A que no lo sabías: existe una explicación detrás de por qué las cajas de las pizzas son cuadradas en vez de redondas

Aunque la pizza es redonda, casi siempre llega a la mesa dentro de una caja cuadrada. Detrás de esta elección hay una razón que va mucho más allá de la costumbre.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Hay una explicación sobre por qué las cajas de las pizzas son cuadradas.
Hay una explicación sobre por qué las cajas de las pizzas son cuadradas. Foto: Unsplash.
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Aunque la pizza tiene una forma circular, existe un detalle que se repite en prácticamente todos los locales: las cajas donde se venden son cuadradas o rectangulares. La elección no responde solamente a una cuestión estética, sino a motivos prácticos y económicos que facilitan todo el proceso, desde la fabricación hasta el traslado del producto.

El formato cuadrado permite fabricar, almacenar, transportar y abrir las cajas con mayor facilidad. Además, este diseño aprovecha mejor el cartón utilizado para su elaboración y permite apilar los envases de manera más eficiente.

Una pizza redonda y una caja cuadrada, ¿por qué? Foto: Unsplash.

Por qué las cajas de pizza son cuadradas

Una de las principales razones está relacionada con el proceso de fabricación. Las cajas de pizza suelen producirse a partir de una única plancha de cartón que se corta y luego se pliega hasta formar el recipiente.

El diseño cuadrado o rectangular resulta especialmente práctico porque permite aprovechar mejor la superficie de la plancha de cartón. Las líneas rectas facilitan el corte y el posterior plegado, mientras que una caja circular requeriría un proceso más complejo.

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Además, las cajas cuadradas pueden armarse rápidamente y sin necesidad de utilizar herramientas especiales. Esto representa una ventaja para las pizzerías, que necesitan preparar numerosos pedidos en poco tiempo.

Qué ventajas tienen las cajas cuadradas

El formato elegido por la industria ofrece varios beneficios que explican por qué se mantiene como el estándar para transportar pizzas.

  • Son más fáciles de fabricar. Las cajas pueden obtenerse a partir de una pieza plana de cartón que luego se corta y se pliega. Esto simplifica el proceso de producción.
  • Aprovechan mejor el material. Las formas rectas permiten distribuir las cajas sobre las planchas de cartón de manera eficiente y reducir el desperdicio generado durante el corte.
  • Son fáciles de almacenar. Antes de ser utilizadas, las cajas permanecen desarmadas y ocupan poco espacio. Una vez apiladas, pueden almacenarse unas sobre otras sin mayores dificultades.
  • Facilitan el transporte. Las superficies rectas permiten acomodar varias cajas juntas, reduciendo los espacios vacíos dentro de vehículos o lugares de almacenamiento.
  • Son sencillas de abrir. Las solapas permiten cerrar la caja de forma rápida y también facilitan su apertura cuando llega el momento de comer la pizza.
  • Protegen el alimento. Aunque la pizza sea redonda, el espacio adicional que queda dentro de una caja cuadrada permite proteger los bordes de la masa y evitar que queden demasiado expuestos durante el traslado.
La forma redonda de la pizza contrasta con la forma cuadrada de sus cajas. Foto: Turismo Buenos Aires

Qué pasaría con una caja redonda

A primera vista, una caja circular podría parecer una opción más lógica porque seguiría exactamente la forma de la pizza. Sin embargo, tendría varias desventajas prácticas.

En primer lugar, su fabricación sería más compleja y podría generar un mayor desperdicio de cartón. Las formas curvas no permiten aprovechar una plancha de material con la misma eficiencia que los cortes rectos.

También aparecerían dificultades al momento de almacenar y transportar las cajas. Al tener bordes curvos, los envases no podrían colocarse perfectamente unos junto a otros y quedarían espacios vacíos entre ellos. Esto sería especialmente problemático cuando se necesita trasladar una gran cantidad de pizzas. Las cajas cuadradas pueden acomodarse de manera compacta, mientras que las circulares desaprovecharían parte del espacio disponible.

Las formas cuadradas permiten un mejor almacenamiento de las cajas. Foto: Unsplash.

Por eso, aunque una caja redonda pueda parecer más adecuada para una pizza circular, el formato cuadrado resulta mucho más eficiente desde el punto de vista de la fabricación, el almacenamiento y el transporte.

En definitiva: no se trata de que la caja deba tener la misma forma que la comida, sino de encontrar el formato más eficiente para producirla y trasladarla.

PizzaCuriosidades
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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