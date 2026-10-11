Con 2 zanahorias, huevo y queso: cómo hacer la receta de pizza sin harina ideal para una cena saludable

La pizza de zanahoria sin harina es una alternativa sencilla para quienes buscan resolver la cena con pocos ingredientes y sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Su base se prepara con zanahoria rallada, huevo y queso, una combinación que permite reemplazar la masa tradicional y disfrutar de una versión casera con verduras. Además, se puede personalizar con diferentes ingredientes y preparar en aproximadamente 30 minutos.

Pizza de zanahoria sin harina: qué ingredientes se necesitan

Una de las principales ventajas de esta preparación es que no requiere harina, levadura ni amasado. La zanahoria funciona como ingrediente principal de la base, mientras que el huevo y el queso ayudan a unir la mezcla durante la cocción.

Para preparar una pizza mediana se necesitan los siguientes ingredientes:

2 zanahorias grandes

2 huevos

100 gramos de mozzarella rallada para la base

4 cucharadas de salsa de tomate

150 gramos de mozzarella para la cubierta

Sal, pimienta y orégano a gusto

Aceite para la fuente

También se pueden incorporar tomates frescos, aceitunas, champiñones o espinacas para completar la preparación. La elección de los ingredientes permite adaptar la receta a diferentes gustos y aprovechar verduras disponibles en la heladera.

A la pizza de zanahoria se pueden incorporar tomates frescos, aceitunas, champiñones o espinacas para completar la preparación. Foto: Pinterest.

Paso a paso para hacer la pizza de zanahoria

La preparación es sencilla y requiere utensilios básicos de cocina. Para conseguir una base firme, es fundamental retirar el exceso de líquido de la zanahoria antes de llevarla al horno.

Pelar las zanahorias y rallarlas finamente. 2. Colocar la zanahoria rallada sobre un repasador limpio y presionar para eliminar el exceso de humedad. 3. Mezclar en un recipiente las zanahorias, los huevos, los 100 gramos de mozzarella y los condimentos. Distribuir la preparación sobre una fuente aceitada o cubierta con papel para horno, formando una base circular de aproximadamente un centímetro de espesor. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante unos 15 minutos, hasta que la base esté firme y ligeramente dorada. Retirar, agregar la salsa de tomate, el resto de la mozzarella y los ingredientes elegidos. Volver al horno durante otros 5 a 7 minutos, hasta que el queso se derrita completamente.

Una vez lista, conviene dejar reposar la pizza durante tres minutos antes de cortarla. Este pequeño detalle facilita que las porciones mantengan mejor su forma al servirlas.

El secreto para que la pizza de zanahoria quede firme y no se rompa

Aunque esta receta utiliza pocos ingredientes, hay algunos detalles que pueden modificar el resultado. El principal secreto está en eliminar la humedad de la zanahoria rallada, ya que el exceso de líquido puede provocar que la base quede demasiado blanda.

También es recomendable extender la preparación de manera uniforme y cocinarla antes de incorporar la salsa y el queso. De esta forma, la superficie adquiere consistencia y soporta mejor los ingredientes de la cubierta.

A diferencia de la pizza tradicional, esta versión tiene una textura más tierna y un sabor ligeramente dulce por la zanahoria. Puede acompañarse con una ensalada fresca y ofrece una manera práctica de incorporar verduras a una comida cotidiana.