Entre chistes de padres ausentes y referencias al Mundial 2026: los memes que hicieron estallar las redes este Día del Padre

Los memes del Día del Padre volvieron a convertirse en tendencia, con referencias al Mundial, los saludos a Messi y los clásicos chistes sobre la vida familiar. Foto: Redes sociales.

El Día del Padre volvió a demostrar que, más allá de los regalos y los almuerzos familiares, en Argentina también se juega fuerte en el terreno digital. Y este año, directamente, se lo adueñaron los memes.

En plataformas como X (Twitter), Instagram y Facebook, miles de usuarios argentinos hicieron lo que mejor saben hacer en estas fechas: reírse, exagerar y convertir cualquier situación en contenido viral.

Desde referencias a Star Wars hasta bromas sobre los “padres ausentes”, el humor fue el gran protagonista del Día del Padre 2026 en internet.

El resultado fue una avalancha de memes que convirtió al Día del Padre 2026 en una de las conversaciones más comentadas del fin de semana, incluso en medio de la fiebre mundialista y de los festejos dedicados al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Los memes del Día del Padre que llenaron de humor las redes sociales

Como ya es casi una tradición, los memes volvieron a convertirse en protagonistas con referencias a los clásicos “padres que fueron a comprar cigarrillos y nunca volvieron”, chistes sobre los regalos de último momento y guiños a la cultura popular. Entre ellos, destacaron especialmente las imágenes inspiradas en Star Wars, una saga que tiene en la relación entre Darth Vader y Luke Skywalker uno de los vínculos más famosos de la historia del cine.

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

Memes por el Día del Padre. Foto: X (Twitter).

¿Cuál es el origen del Día del Padre?

La celebración del Día del Padre surgió en Spokane (Estados Unidos), en 1909. Una mujer llamada Sonora Smart Dodd le pidió a las autoridades eclesiásticas que realizaran un sermón similar al del Día de las Madres, pero destinado a los progenitores.

Ella tenía mucho que agradecerle a su padre, William Smart, un veterano de la Guerra Civil Estadounidense (1860-1865) que la había criado solo junto a sus cinco hermanos luego de que la madre de Sonora muriera en el parto del último de ellos.

La primera propuesta fue festejarlo el 6 de junio, día en que nació William. Sin embargo, la celebración tomó su forma actual debido a que, para poder llegar bien con los preparativos, los pastores solicitaron cambiar el día al 19, que aquel año fue el tercer domingo del mes.

La fecha fue adoptada al año siguiente en el estado de Washington y se popularizó pronto en todo el país norteamericano. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como una fiesta nacional y fue oficialmente proclamada por su sucesor, Richard Nixon, en 1972.