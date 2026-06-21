Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre: uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026

Cuenta DNI lanzó promociones especiales por el Día del Padre con descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés en comercios adheridos. Foto: Unsplash.

Este domingo 21 se celebra el Día del Padre, y aún miles de bonaerenses buscan alternativas para conseguir un regalo sin afectar demasiado el bolsillo. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, puso en marcha una serie de promociones especiales que permiten acceder a descuentos de hasta el 30% y facilidades de pago en distintos comercios adheridos.

La iniciativa está dirigida a quienes realizan compras de último momento y busca incentivar el consumo a través de beneficios exclusivos en sectores tradicionalmente elegidos para esta fecha. Perfumerías, farmacias, ópticas y librerías forman parte de los rubros alcanzados por la promoción, que estará disponible para los usuarios de la aplicación durante la celebración.

Las rebajas están disponibles en rubros clave para regalos de último momento, como perfumerías, farmacias, ópticas y librerías. Foto: Freepik.

Además de los descuentos, uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés, una herramienta que puede resultar clave para quienes necesitan distribuir el gasto en los próximos meses.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI para el Día del Padre

La promoción especial lanzada por Banco Provincia contempla beneficios en los siguientes rubros:

Perfumerías.

Farmacias.

Ópticas.

Librerías de texto.

En todos los casos, los usuarios deberán realizar las compras en comercios adheridos para acceder a los descuentos y las cuotas promocionales.

La campaña se presenta bajo el mensaje “Día del Padre: últimos días de la promo para que te pongas la 10 con el regalo”, una estrategia que apunta a captar a quienes todavía no definieron qué obsequio comprar.

Los beneficios por el Día del Padre se suman a los descuentos habituales que la billetera virtual mantiene durante todo junio. Foto: Cuenta DNI.

Todos los beneficios de Cuenta DNI vigentes en junio

Las promociones por el Día del Padre se suman al esquema habitual de descuentos que la billetera digital mantiene durante junio.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope de reintegro de $6.000 por semana.

Se alcanza con compras de $15.000.

Universidades, entidades educativas, eventos y clubes

40% de descuento todos los días.

Tope semanal de $6.000.

Se alcanza con consumos de $15.000.

Gastronomía

25% de descuento los sábados y domingos.

Tope de $8.000 por semana.

Se alcanza con consumos de $32.000.

Miles de usuarios podrán aprovechar este domingo promociones exclusivas para ahorrar en las compras por la celebración familiar. Foto: Freepik / Banco Provincia.

FULL YPF

25% de descuento los fines de semana.

Tope semanal de $8.000.

Exclusivo para gastronomía.

No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas

30% de descuento todos los días.

Tope mensual de $15.000.

Se alcanza con consumos de $50.000.

Compras con tarjetas vinculadas

Los usuarios que tengan tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro de alimentos.

Cuenta DNI se consolidó como una de las billeteras virtuales con mayor crecimiento en Argentina, impulsada por una política sostenida de descuentos y reintegros.

Con más de 10 millones de usuarios, Cuenta DNI busca impulsar el consumo con descuentos, reintegros y facilidades de pago en toda la provincia. Foto: Banco Provincia

Con más de 10 millones de usuarios, la aplicación se convirtió en una alternativa habitual para realizar compras cotidianas, especialmente en un contexto económico en el que los consumidores buscan maximizar el ahorro.

En el Día del Padre, los descuentos especiales y las cuotas sin interés aparecen como una oportunidad para quienes todavía no consiguieron el regalo y buscan aprovechar promociones antes de que finalice la fecha comercial.