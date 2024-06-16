¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

El Día del Padre se celebra este domingo 21 de junio y miles de personas recurren a WhatsApp para enviar saludos y mensajes especiales. Foto: Unsplash.

Este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, una fecha especial en la que miles de familias se reúnen para homenajear a los papás con encuentros, llamados, regalos y muestras de cariño. Como cada año, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se llenarán de saludos dedicados a quienes ocupan un lugar fundamental en la vida de sus hijos.

Para quienes todavía no encontraron las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos, una buena opción es recurrir a mensajes emotivos, originales o divertidos para compartir por WhatsApp. A continuación, una selección de las 15 mejores frases para felicitar a papá y hacerle llegar un saludo especial en su día.

Las frases emotivas, divertidas y de agradecimiento se convierten cada año en una de las formas más elegidas para homenajear a papá. Foto: Unsplash.

15 frases ideales para enviarle por WhatsApp a tu papá

1- ¡Gracias por darme la vida, papá! ¡Feliz día!

2- Gracias por ser el mejor padre que podría pedir. ¡Feliz Día del Padre!

3- ¡Feliz día, papá! Sos mi primer héroe y mi eterno amigo.

4- Tu amor y apoyo son la base de mi fortaleza. ¡Feliz Día del Padre!

5- ¡Feliz día! Gracias por todo tu esfuerzo, ¡lo valoro mucho!

6- Celebrando a la persona que siempre está ahí para mí. ¡Feliz día, papá!

7- En cada paso que doy, sé que estás conmigo. ¡Feliz Día del Padre!

8- Con vos, los momentos ordinarios se vuelven extraordinarios. ¡Feliz día, papá!

9- ¡Feliz día a mi héroe!

10- ¡Feliz Día del Padre! Gracias por darme raíces para crecer y alas para volar.

11- ¡Feliz día, papá! Tu amor incondicional es mi mayor tesoro y conforte.

12- En tu abrazo encuentro mi hogar. ¡Feliz Día del Padre!

13- ¡Feliz día, papá! Gracias por tus historias y tus aventuras.

14- Papá: sos el motor de nuestra familia, ¡te queremos mucho! Que pases un hermoso día.

15- Gracias, gracias, gracias. ¡Feliz día, papá!

¿Cuál es el origen del Día del Padre?

La celebración del Día del Padre surgió en Spokane (Estados Unidos), en 1909. Una mujer llamada Sonora Smart Dodd le pidió a las autoridades eclesiásticas que realizaran un sermón similar al del Día de las Madres, pero destinado a los progenitores.

Ella tenía mucho que agradecerle a su padre, William Smart, un veterano de la Guerra Civil Estadounidense (1860-1865) que la había criado solo junto a sus cinco hermanos luego de que la madre de Sonora muriera en el parto del último de ellos.

Un mensaje sincero puede transformarse en el mejor regalo para quienes buscan expresar cariño más allá de los obsequios materiales. Foto: Unsplash.

La primera propuesta fue festejarlo el 6 de junio, día en que nació William. Sin embargo, la celebración tomó su forma actual debido a que, para poder llegar bien con los preparativos, los pastores solicitaron cambiar el día al 19, que aquel año fue el tercer domingo del mes.

La fecha fue adoptada al año siguiente en el estado de Washington y se popularizó pronto en todo el país norteamericano. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson la reconoció como una fiesta nacional y fue oficialmente proclamada por su sucesor, Richard Nixon, en 1972.