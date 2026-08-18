Donald Trump insiste que el estrecho de Ormuz es “nuevo territorio de Estados Unidos” y profundiza la tensión con Irán

Donald Trump insiste que el estrecho de Ormuz es “nuevo territorio de Estados Unidos”. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica este martes al insistir con su propuesta de considerar al estratégico estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio estadounidense”. Lo hizo a través de una publicación en la red social Truth Social, donde compartió una imagen del paso marítimo acompañada por la leyenda “NUEVO territorio de Estados Unidos”.

La fotografía muestra un mapa del estrecho que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Sobre la zona aparece un círculo que señala el paso marítimo y una inscripción en mayúsculas que lo identifica como territorio estadounidense. La imagen también incluye una banda con los colores azul, rojo y blanco y estrellas similares a las de la bandera de Estados Unidos.

La polémica publicación que compartió Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Foto: Truth Social

Trump redobla su apuesta sobre el estrecho de Ormuz

La publicación se produce días después de una serie de declaraciones en las que Trump endureció su discurso contra Teherán. El viernes pasado, durante un acto político en Long Island, estado de Nueva York, el mandatario afirmó que evalúa incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” una vez que su país termine de “derrotar a Irán”.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, sostuvo.

Días antes, Trump ya había sugerido en Truth Social que Washington debería “quedarse” con el estrecho de Ormuz. En ese mensaje argumentó que Estados Unidos ejerce un control efectivo sobre la ruta marítima debido a los ataques lanzados desde febrero contra objetivos iraníes, que, según afirmó, redujeron significativamente las capacidades militares de la República Islámica.

Venció el plazo del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las declaraciones se producen en un contexto especialmente delicado para las relaciones entre Washington y Teherán. El pasado 17 de agosto venció el plazo de 60 días establecido por ambas partes tras la firma, el 17 de junio, de un memorando de entendimiento que contemplaba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como base para avanzar en negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump ya había sugerido en Truth Social que Washington debería “quedarse” con el estrecho de Ormuz. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

Sin embargo, las conversaciones permanecen estancadas y el vencimiento del plazo acordado incrementó la incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático. En este escenario, la retórica de Trump volvió a elevar la tensión en una relación marcada por meses de enfrentamientos y acusaciones cruzadas.

Por su parte, Teherán rechazó los argumentos de la Casa Blanca sobre un supuesto control estadounidense de la zona y mantiene su posición de que el estrecho continúa bajo el marco del derecho internacional y la soberanía regional.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por esa angosta vía marítima transita una parte sustancial del petróleo y del gas natural comercializados a nivel global, lo que lo convierte en un punto estratégico para la seguridad energética internacional.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Foto: Reuters (Ken Cedeno)

Su importancia geopolítica radica en que conecta a los principales productores de hidrocarburos del golfo Pérsico con los mercados de Asia, Europa y América. Cualquier alteración en la navegación de la zona puede impactar de manera directa sobre los precios de la energía y las cadenas de suministro globales.

Debido a esta relevancia económica y estratégica, el estrecho se transformó en uno de los principales focos de tensión en la disputa entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, las recientes declaraciones de Trump añaden un nuevo elemento de confrontación en una región clave para el comercio mundial y la estabilidad de Medio Oriente.