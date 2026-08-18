Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos del país por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Cuánto pagan los principales bancos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días.

La competencia por captar depósitos en pesos sigue mostrando diferencias importantes entre bancos tradicionales, entidades digitales y compañías financieras. Un relevamiento de las tasas vigentes para un plazo fijo de 1 millón de pesos a 30 días revela que la rentabilidad puede variar en más de $5.000 según la entidad elegida, una brecha que cobra relevancia para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros.

La Tasa Nominal Anual (TNA) continúa siendo el principal indicador para calcular cuánto genera una inversión. Mientras algunos bancos tradicionales ofrecen rendimientos cercanos al 16% anual, varias entidades digitales y financieras ya superan el 22%, ampliando las diferencias dentro del sistema financiero argentino.

Qué rendimiento ofrecen los principales bancos tradicionales

Entre las entidades de mayor tamaño, el Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA del 19%, lo que permite convertir una inversión de $1 millón en $1.015.616 al cabo de 30 días.

Por su parte, el Banco BBVA Argentina paga una tasa del 18,25%, con un monto final de $1.015.000. Banco Galicia remunera los depósitos con una TNA del 17,5%, generando un total de $1.014.384 al vencimiento.

La Tasa Nominal Anual continúa siendo el principal indicador para calcular cuánto genera una inversión. Foto: NA (Damián Dopacio)

Más abajo aparecen Banco Santander Argentina y Banco Patagonia, ambos con una tasa del 16%, lo que se traduce en un resultado de $1.013.151 luego de un mes.

Dentro de este segmento, una de las propuestas más competitivas corresponde al Banco Provincia. La entidad bonaerense ofrece una tasa del 21% anual para no clientes, con un rendimiento de $1.017.260 en 30 días. Para quienes ya operan con el banco, la TNA se ubica en 19%.

También figuran Banco Macro, con una tasa del 18,5% y un resultado de $1.015.205; ICBC Argentina, con 17,7% y un total de $1.014.561; y Banco Credicoop, que paga 17,5%, alcanzando $1.014.384 al vencimiento.

Ranking de plazos fijos: los bancos y financieras con las tasas más altas

Las mejores remuneraciones se encuentran actualmente entre las entidades digitales y compañías financieras que permiten constituir plazos fijos online para clientes y no clientes.

En la cima del ranking aparecen Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, ambos con una TNA del 22,25%. Con esa tasa, una inversión de $1 millón alcanza los $1.018.287 al finalizar los 30 días.

Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera están en la cima con una TNA del 22,25%. Foto: NA

Detrás se ubican Banco BICA, Banco CMF y Reba Compañía Financiera, que ofrecen una tasa del 22% anual y permiten obtener $1.018.082 al vencimiento.

También sobresalen Banco Voii, con una TNA del 21,75%; Banco Mariva y Bibank, con 21,5%; y Banco del Sol, que llega al 21%, igualando la propuesta para no clientes del Banco Provincia.

Otro grupo de entidades también supera el 20% anual. Es el caso de Banco Hipotecario, que paga 20,5% para no clientes; Banco Provincia de Córdoba, con 20,75%; y Banco Dino, cuya TNA alcanza el 20%.

Cuál es la diferencia de ganancia entre la tasa más baja y la más alta

La dispersión de tasas tiene un impacto directo sobre la rentabilidad final de los ahorristas. En el extremo inferior del mercado se ubican Santander y Patagonia, que con una TNA del 16% generan un rendimiento mensual de $13.151 por cada millón de pesos invertido.

La dispersión de tasas tiene un impacto directo sobre la rentabilidad final de los ahorristas. Foto: NA

En el otro extremo aparecen Meridian y Crédito Regional, donde la misma colocación produce una ganancia cercana a los $18.300 en apenas un mes. La distancia entre ambas alternativas supera los $5.100 sobre el mismo capital y plazo. Esto demuestra que comparar las distintas ofertas disponibles puede generar una mejora significativa en el rendimiento de los fondos depositados.

Plazo fijo para no clientes: una opción cada vez más utilizada

Una de las tendencias que se consolidó en los últimos años es la posibilidad de constituir plazos fijos de manera online sin necesidad de ser cliente de la entidad.

Muchas de las tasas más elevadas del mercado corresponden justamente a bancos digitales y financieras que ofrecen esta alternativa para captar nuevos depósitos. Sin embargo, las condiciones pueden variar según cada institución. Los montos mínimos de inversión, los procedimientos de alta y las modalidades operativas no son iguales en todos los casos.

Por ese motivo, antes de realizar una colocación, los especialistas recomiendan revisar las tasas vigentes y condiciones particulares de cada entidad. En un escenario de tasas variables, una diferencia de algunos puntos porcentuales puede traducirse en una ganancia adicional relevante para quienes buscan optimizar el rendimiento de sus ahorros en pesos.