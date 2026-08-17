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De qué murió Hayden Panettiere: qué dice la autopsia al cuerpo de la actriz de “Héroes” y “Nashville”

La oficina del forense del condado de Greenville, donde la artista fue encontrada muerta, reveló detalles preliminares de la autopsia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La actriz Hayden Panettiere murió este domingo a sus 36 años
La actriz Hayden Panettiere murió este domingo a sus 36 años Foto: REUTERS
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La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, que murió este domingo a sus 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad, mientras se espera la causa oficial de su fallecimiento.

“No se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”, informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, donde fue encontrada muerta.

Además, el texto explica que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

La actriz Hayden Panettiere murió este domingo a sus 36 años Foto: REUTERS

Quién era Hayden Panettiere

La actriz, quien comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine, es recordada por su papel como Claire Bennet en la exitosa serie “Heroes”.

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Y, sobre todo, como Juliette Barnes en el drama musical “Nashville”, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. Una serie que protagonizó durante 128 episodios entre 2012 y 2018.

También protagonizó “Remember the Titans” (“Duelo de Titanes”), “Raising Helen” (“Educando a Helen” o “Mamá a la fuerza”), “Ice Princess” (“Sueños sobre hielo” o “Soñando, soñando... triunfé patinando”) y “Scream IV”.

Criada en Palisades, Nueva York, su madre era actriz de telenovelas y su padre capitán del cuerpo de bomberos. De niña, apareció en populares series de televisión como “Ally McBeal” y “Malcolm in the Middle”.

Su lucha personal y los problemas con el alcohol

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde su infancia hasta la edad adulta en sus memorias tituladas “This Is Me: A Reckoning”, publicadas en mayo.

La artista era madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 fruto de su relación con su expareja, el ucraniano excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladímir Klitschko.

La actriz Hayden Panettiere murió este domingo a sus 36 años Foto: REUTERS

En una entrevista con “Good Morning America” ​​en 2022 que recupera ABC News, Panetierre habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

Su hermano, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años en febrero de 2023 a causa de cardiomegalia (agrandamiento del corazón) y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia en un comunicado.

El último mensaje de Hayden Panettiere antes de su muerte

Poco antes de su muerte, la actriz había utilizado sus redes sociales para compartir un momento distendido junto a un amigo. La publicación fue realizada el 27 de julio y mostraba a ambos durante un evento.

El último posteo de Hayden Panettiere. Foto: Instagram

A lo largo de los últimos años, Hayden había contado públicamente algunos de los momentos más difíciles de su vida y había hablado sobre su lucha contra las adicciones. También había compartido detalles sobre su proceso de recuperación.

La noticia de su muerte sorprendió al mundo del espectáculo estadounidense y generó numerosas muestras de tristeza por parte de quienes siguieron su carrera desde sus primeros trabajos.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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