comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Hossam Hassan se desmayó durante una pelea entre sus dos esposas: qué pasó con el DT de Egipto

El entrenador de la selección egipcia quedó en medio de un escándalo en un hotel de Porto Marina. Es recordado por su polémico cruce con Argentina durante el Mundial 2026.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se desmayó tras una pelea con sus esposas.
El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se desmayó tras una pelea con sus esposas. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hossam Hassan, el director técnico de Egipto, quedó envuelto en un escándalo internacional con un episodio que poco tiene que ver con las canchas de fútbol. Es que el entrenador se desmayó durante una pelea entre sus dos mujeres y debió solicitar atención médica.

El hecho ocurrió en Porto Marina, un destino turístico ubicado en la costa norte de Egipto, donde Hassan se encontraba junto a su actual esposa, Dan Adam. Allí también estaba su exesposa, Howaida Al-Gharbawi, y se produjo una discusión que terminó subiendo de tono.

De acuerdo con los medios egipcios, el conflicto pasó de los gritos con sus dos esposas a la confrontación física en solo unos minutos. Sin embargo, las versiones sobre quién inició la pelea no coinciden y los abogados de ambas mujeres dieron relatos diferentes sobre lo sucedido.

Hossam Hassan cruza los brazos en señal de denuncia por racismo durante el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026
Hossam Hassan Foto: AtaqueFutbolero

En medio de la situación, Hassan habría intentado intervenir para detener la pelea. Fue entonces cuando sufrió una descompensación y perdió el conocimiento. El personal del establecimiento intervino para controlar el conflicto y se solicitó asistencia médica para el entrenador. Según los reportes conocidos, posteriormente fue trasladado a un centro médico para ser sometido a controles.

Contenido Recomendado

Quién es Amr Mokhtar, el entrenador oriundo de Egipto que estará con el Vasco Arruabarrena en Boca:el video de presentación

Quién es Amr Mokhtar, el entrenador oriundo de Egipto que estará con el Vasco Arruabarrena en Boca: el video de presentación

Dardo Rocha, Egipto y el enigma de las momias:el misterioso viaje que unió a La Plata con los faraones

Dardo Rocha, Egipto y el enigma de las momias: el misterioso viaje que unió a La Plata con los faraones

Sin embargo, la información sobre su estado de salud posterior no es completamente uniforme. Algunos medios señalaron que el desmayo estuvo relacionado con el fuerte impacto emocional del episodio, mientras que otras versiones citan al entorno legal del entrenador para relativizar la gravedad del cuadro.

El conflicto también tuvo consecuencias en el ámbito personal. Según TalkSport, el abogado del entrenador informó que su cliente habría decidido divorciarse de Howaida Al-Gharbawi después del episodio.

Hossam Hassan Foto: REUTERS

Hossam Hassan, el DT de Egipto que se hizo conocido en Argentina

Para el público argentino, el nombre de Hossam Hassan quedó especialmente asociado al Mundial 2026. El entrenador dirigió a Egipto en el recordado partido de octavos de final ante la Selección Argentina.

El equipo africano llegó a estar 2-0 arriba en el marcador, pero la Albiceleste consiguió una remontada en los últimos minutos. Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Lionel Messi igualó poco después y Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo en el segundo minuto del tiempo agregado.

Así se desmayaba el DT de Egipto. Fuente: X

Aquella derrota también dejó a Hassan en el centro de la polémica por sus reclamos contra el arbitraje. El técnico cuestionó duramente las decisiones tomadas durante el encuentro y realizó un gesto que generó distintas interpretaciones. Después del partido, incluso aseguró que el encuentro había estado amañado, una acusación que tuvo amplia repercusión internacional.

Egipto, de todos modos, había conseguido un logro histórico bajo su conducción: avanzó por primera vez de la fase de grupos y superó los dieciseisavos de final tras vencer a Australia por penales.

EgiptoDirector Técnico
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Video:la escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto en el Vélez-Defensa y Justicia

    Video: la escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto en el Vélez-Defensa y Justicia

  2. A los 3 segundos:un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

    A los 3 segundos: un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

  3. Lionel Messi compartió una desgarradora carta tras la muerte de su papá:“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”

    Lionel Messi compartió una desgarradora carta tras la muerte de su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”

  4. El video inédito de Jorge Messi en Qatar 2022 que emociona a los hinchas:el gesto que resume su bajo perfil

    El video inédito de Jorge Messi en Qatar 2022 que emociona a los hinchas: el gesto que resume su bajo perfil

  5. Lionel Messi dejó una sentida frase sobre su continuidad en el fútbol:“Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir”

    Lionel Messi dejó una sentida frase sobre su continuidad en el fútbol: “Ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones legislativas:de qué trata la cumbre por el Mes de la Herencia Hispana donde expondrá

Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones legislativas: de qué trata la cumbre por el Mes de la Herencia Hispana donde expondrá

Vestidos de Gandalf y al ritmo de El Señor de los Anillos, un grupo de personas protestó contra Peter Thiel frente a su residencia en Palermo

Impactante video:así fue el ataque a balazos a Nadia Beller por el que detuvieron a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei

Universidades en alerta:paro nacional por tiempo indeterminado y un fuerte roce con el Gobierno

Economía

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Cajeros de supermercado: cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos del país por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

Prestación por Desempleo de ANSES:quiénes pueden pedir la ayuda económica y cómo se hace el trámite, paso a paso

ANSES reactiva los pagos tras el fin de semana XL:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Internacionales

Claudia Sheinbaum criticó el uso de las redes sociales:“Están diseñadas para que no puedas dejar de verlas”

Claudia Sheinbaum criticó el uso de las redes sociales: “Están diseñadas para que no puedas dejar de verlas”

Duras críticas a Abelardo de la Espriella por repartir pelotas con propaganda política a las víctimas del terremoto en Colombia

Fuerte sismo en España:un terremoto de 4,7 en Granada provocó evacuaciones preventivas

Donald Trump insiste que el estrecho de Ormuz es “nuevo territorio de Estados Unidos” y profundiza la tensión con Irán