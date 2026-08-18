Hossam Hassan se desmayó durante una pelea entre sus dos esposas: qué pasó con el DT de Egipto

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, se desmayó tras una pelea con sus esposas. Foto: Captura

Hossam Hassan, el director técnico de Egipto, quedó envuelto en un escándalo internacional con un episodio que poco tiene que ver con las canchas de fútbol. Es que el entrenador se desmayó durante una pelea entre sus dos mujeres y debió solicitar atención médica.

El hecho ocurrió en Porto Marina, un destino turístico ubicado en la costa norte de Egipto, donde Hassan se encontraba junto a su actual esposa, Dan Adam. Allí también estaba su exesposa, Howaida Al-Gharbawi, y se produjo una discusión que terminó subiendo de tono.

De acuerdo con los medios egipcios, el conflicto pasó de los gritos con sus dos esposas a la confrontación física en solo unos minutos. Sin embargo, las versiones sobre quién inició la pelea no coinciden y los abogados de ambas mujeres dieron relatos diferentes sobre lo sucedido.

Hossam Hassan Foto: AtaqueFutbolero

En medio de la situación, Hassan habría intentado intervenir para detener la pelea. Fue entonces cuando sufrió una descompensación y perdió el conocimiento. El personal del establecimiento intervino para controlar el conflicto y se solicitó asistencia médica para el entrenador. Según los reportes conocidos, posteriormente fue trasladado a un centro médico para ser sometido a controles.

Sin embargo, la información sobre su estado de salud posterior no es completamente uniforme. Algunos medios señalaron que el desmayo estuvo relacionado con el fuerte impacto emocional del episodio, mientras que otras versiones citan al entorno legal del entrenador para relativizar la gravedad del cuadro.

El conflicto también tuvo consecuencias en el ámbito personal. Según TalkSport, el abogado del entrenador informó que su cliente habría decidido divorciarse de Howaida Al-Gharbawi después del episodio.

Hossam Hassan Foto: REUTERS

Hossam Hassan, el DT de Egipto que se hizo conocido en Argentina

Para el público argentino, el nombre de Hossam Hassan quedó especialmente asociado al Mundial 2026. El entrenador dirigió a Egipto en el recordado partido de octavos de final ante la Selección Argentina.

El equipo africano llegó a estar 2-0 arriba en el marcador, pero la Albiceleste consiguió una remontada en los últimos minutos. Cristian Romero descontó a los 79 minutos, Lionel Messi igualó poco después y Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo en el segundo minuto del tiempo agregado.

Así se desmayaba el DT de Egipto. Fuente: X

Aquella derrota también dejó a Hassan en el centro de la polémica por sus reclamos contra el arbitraje. El técnico cuestionó duramente las decisiones tomadas durante el encuentro y realizó un gesto que generó distintas interpretaciones. Después del partido, incluso aseguró que el encuentro había estado amañado, una acusación que tuvo amplia repercusión internacional.

Egipto, de todos modos, había conseguido un logro histórico bajo su conducción: avanzó por primera vez de la fase de grupos y superó los dieciseisavos de final tras vencer a Australia por penales.