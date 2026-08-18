Milei viaja a Estados Unidos antes de las elecciones legislativas: de qué trata la cumbre por el Mes de la Herencia Hispana donde expondrá

Javier Milei vuelve a viajar a los Estados Unidos Foto: REUTERS

Javier Milei viajará una vez más a los Estados Unidos de América para ser cabeza de la Gala Oficial del Hispanic Heritage en Washington, un evento clave en apoyo al presidente Donald Trump con las elecciones legislativas de noviembre en mente. El presidente fue invitado de honor a la conferencia que se realiza todos los años por el Mes de la Herencia Hispana y reúne a líderes políticos, diplomáticos, inversionistas y referentes de la derecha en Latinoamérica.

Javier Milei participará de un evento clave en apoyo al presidente Donald Trump con las elecciones legislativas de noviembre en mente. Foto: NA

Según La Derecha Diario y Latino Wall Street, esta actividad busca “promover la libertad económica”, destacar el liderazgo hispano y fortalecer los lazos entre Estados Unidos y América Latina.

¿Cómo será la conferencia por el Mes de la Herencia Hispana?

El Mes de la Herencia Hispana en su celebración reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y referentes de la comunidad hispana, dentro de una agenda que vinculará economía, liderazgo y relaciones geopolíticas.

El encuentro tendrá lugar en el histórico Andrew W. Mellon Auditorium, con una capacidad de 750 asistentes, y tendrá como objetivo fomentar alianzas estratégicas y promover el intercambio entre los referentes que marcan el rumbo económico y empresarial de la región.

Milei, quien ya había participado de la iniciativa en ediciones anteriores y había sido distinguido con un premio, fue convocado nuevamente como una de las figuras principales del evento previsto para el 14 de octubre.

La organización del encuentro está encabezada por Javier Negre, periodista español identificado con la derecha, y Tony Delgado, fundador de Latino Wall Street, quien habitualmente utiliza este tipo de cenas y conferencias para recaudar fondos destinados a campañas del Partido Republicano.

¿Cómo sigue la agenda política de Javier Milei?

La agenda internacional de Javier Milei se le suma a otros planes que tiene el presidente en los Estados Unidos ya que, en el mes de septiembre, el mandatario prevé participar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde se reúnen los jefes de Estado de los 193 países miembros.

Desde que asumió, Javier Milei visitó en múltiples ocasiones el territorio estadounidense: participó de la CPAC en Washington, mantuvo encuentros con referentes tales como Elon Musk y Donald Trump, y asistió a foros empresariales en Austin, Miami, Los Ángeles y San Francisco.

Desde que asumió, Javier Milei visitó en múltiples ocasiones el territorio estadounidense. Foto: REUTERS

La relación entre Milei y Trump se fortaleció durante estos dos años de gestión, a partir de sus encuentros en Mar-a-Lago y de una agenda compartida en cuestiones diplomáticas, comerciales y de seguridad.

Desde Balcarce 50 todavía evitan anticipar los detalles de la agenda bilateral que tendrá el Presidente durante sus próximos viajes y tampoco confirman una nueva reunión a solas con Trump. Sin embargo, destacan que Quirno acompañará a Milei tanto en Washington como en el G20 y que el vínculo con la administración republicana continuará siendo una de las principales prioridades de la política exterior.