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Rating de esta semana: qué canal fue el más visto en la televisión argentina del 10 al 16 de agosto

La medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) determinó cuál fue el canal más visto de la TV argentina. Cómo quedó el ranking.

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¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina?
¿Qué canal fue el más visto en la TV argentina? Foto: Canal26.com
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La disputa por el rating semanal en la televisión argentina volvió a tener un claro ganador: Telefe. Entre el 10 y el 16 de agosto, el canal de las tres pelotas se mantuvo al frente de la TV abierta y volvió a marcar una distancia considerable sobre el resto de las señales.

De acuerdo con los datos de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital), Telefe cerró la semana con un promedio de 8,10 puntos de rating, cifra que le permitió conservar el primer lugar del ranking. Su competidor más cercano fue El Trece, que alcanzó los 4,52 puntos y quedó segundo en la pelea por la audiencia.

Televisión argentina
Rating del 10/8 al 16/8. Foto: SMAD

Más atrás se ubicó América TV, con un promedio semanal de 2,87 puntos, por encima de Canal 9, que registró 1,29 puntos. En el último lugar quedó la TV Pública, con 0,18 puntos durante el mismo período.

Así, Telefe volvió a consolidarse como el canal más visto de la televisión argentina y amplió su ventaja frente a El Trece en una nueva semana clave para la competencia por el encendido.

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Cómo mide el rating SMAD

SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital) mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición

Rating SMAD
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